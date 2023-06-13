«Наша вторая кожа». В Беларуси могут пропасть пластыри, необходимые больным с редким генетическим заболеванием

«Раны почти полностью покрывают мое тело». Спасительные пластыри

В тиктоке появилось видео 16-летней Ольги, страдающей редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом. У людей с такой особенностью очень чувствительная кожа, раны на ней появляются даже от самого легкого механического воздействия: «Раны почти полностью покрывают мое тело. Если старые раны заживают, открываются новые».

В своем тиктоке беларуска рассказывает о жизни с этой проблемой, на нее подписано 89,7 тысяч человек.

Видео Ольга адресовала шведской компании Mölnlycke Health Care, производителю изделий медицинского назначения, в том числе специальных абсорбирующих пластырей. Пластырями, которые производит эта компания, девушка закрывает раны.

Пластыри нужно менять каждые 1-2 дня. Ольга говорит, что почти все ее тело покрыто ими, а такие средства — лучший вариант для лечения ран: «После перевязки ими я чувствую намного меньше боли, чем если бы я просто заматывала раны бинтами».

В Беларуси более ста человек страдает от буллезного эпидермолиза, и пластыри для них — вторая кожа.

Проблемы с поставками есть, официальной информации нет

Недавно Ольга узнала, что шведская компания намерена прекратить поставки пластырей в Беларусь.

Если это случится, то больным придется использовать для перевязок обычные бинты и мазь. Это болезненный способ, поскольку бинты тяжело отрываются от ран. «Закрывая раны обычной тканью тебе больно сидеть, ходить, просто существовать».

Ольга призывает распространить видео для того, чтобы не допустить прекращения поставок пластырей в Беларусь. В фейсбуке компании уже стали появляться комментарии со ссылкой на видео Ольги.

Официального офиса компании Mölnlycke Health Care в Беларуси нет, пластыри в страну поставляла компания ОДО «Леир» — журналистка «Медиазоны» позвонила туда под видом неравнодушной гражданки. В компании ответили, что с поставками действительно возникли проблемы. Mölnlycke Health Care отказалась поставлять пластыри сначала в Россию, а теперь и в Беларусь. Но в интернете информацию о прекращении поставок пластырей в Беларусь «Медиазоне» найти не удалось. Мы обратились в пресс-службу компании, и опубликуем ответ, как только получим его.

По данным сервиса поиска медпрепаратов tabletka.by, пластыри «Мепилекс лайт» есть в 25 аптеках Минска (в нескольких «Медиазоне» подтвердили наличие медицинского изделия, однако уточнили, что давно не получали его). Пластыри также есть в двух аптеках в Гомеле. В одной из них журналистке пояснили, что осталась только одна упаковка пластыря, проблемы с поставками «возможны».

«Мепилекс лайт» есть в продаже в двух аптеках Могилева, одной аптеке Бреста (там рассказали, что получали пластыри еще в 2021 году, и в наличии есть только одна штука), трех аптеках Гродно. В Витебске пластыри в продаже отсутствуют.