Увольняют медиков, музейщиков и кандидатов наук. Что происходит в Полоцке после милицейских облав

Музей белорусского книгопечатания. Фото: Полоцкий государственный музей-заповедник
В конце марта силовики задержали 11 сотрудников Полоцкого государственного музея-заповедника — нескольких уволили после ареста. То же самое случилось с медиками Новополоцкой больницы — их уволили за прогулы после суток. Трое кандидатов наук из Полоцкого государственного университета ушли «по соглашению сторон». «Медиазона» рассказывает хронику репрессий в Полоцке за последние три месяца.
29 марта в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике силовики задержали 8 человек. На следующий день — еще троих. Среди задержанных оказались бывшая директор музея и кандидат культурологии Тамара Джумантаева и кандидат философских наук, сотрудник музея книгопечатания Игорь Бортник.
Джумантаеву арестовали на 15 суток, а во время отбывания наказания уволили. Кандидат философских наук Игорь Бортник отбыл суммарно 38 суток ареста и вышел на свободу 6 мая. По информации «Медиазоны», Бортника, как и Джумантаеву, уволили из музея. Среди уволенных оказался и электрик учреждения, отбывший 15 суток ареста.
По 15 суток после облавы силовиков получили также научные сотрудницы галереи Александра Костюкевич и Елена Ходик. Был задержан и фотограф Игоря Супраненко.
17 мая силовики задержали шесть медиков из Новополоцкой центральной городской больницы, куда в ночь с 24 на 25 апреля доставили из местной колонии политика Виктора Бабарико.
По информации инициативы «Белые халаты», на 15 суток за распространение экстремистской информации арестовали хирурга Михаила Пачковского и уролога Павла Стальмакова.
Заведующую отделением гинекологии Ирину Васильеву арестовали на 10 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
По этой же статье 10 суток ареста получила и фельдшер скорой помощи Наталья Первененок. Ее судили за украинский флаг на аватарке в социальной сети.
22 мая журналисты «Медиазоны» позвонили в новополоцкую больницу под видом пациентов. По телефону им ответили, что к урологу Павлу Стальмакову невозможно записаться на прием: «Он на больничном. И неизвестно, когда выйдет». Запись закрыта и к хирургу Михаилу Пачковскому — его график «расписан до конца мая».
Всех задержанных медиков уволили по статье за прогулы.
23 мая в Полоцком государственном университете задержали около 15 человек. Среди задержанных оказались доцент кафедры истории и туризма Виктор Черевко, доцент кафедры конституционного права и госуправления Сергей Глазырин и замдекана инженерно-строительного факультета Юрий Кежа.
Все трое — кандидаты исторических наук. В 2017 году Сергей Глазырин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Паўстанне 1863 года ў Віцебскай і Магілёўскай губернях», научным руководителем которой был депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.
14 июня стало известно, что Черевко, Глазырина и Кежа уволили «по соглашению сторон». Черевко и Глазырина задержали 23 мая, суд арестовал их на 13 и 15 суток соответственно по статье о распространении экстремистской информации . По словам источника BPN, Кежа «донатил в экстремистские фонды» и после «возмещения ущерба» остался на свободе.
Также по информации BPN, 13 июня шесть заведующих кафедр написали заявления о переводе на обычную преподавательскую работу из-за «нежелания быть причастными к политическим преследованиям коллег».