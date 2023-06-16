Увольняют медиков, музейщиков и кандидатов наук. Что происходит в Полоцке после милицейских облав

Зачистки и увольнения музейщиков

29 марта в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике силовики задержали 8 человек. На следующий день — еще троих. Среди задержанных оказались бывшая директор музея и кандидат культурологии Тамара Джумантаева и кандидат философских наук, сотрудник музея книгопечатания Игорь Бортник.

Джумантаеву арестовали на 15 суток, а во время отбывания наказания уволили. Кандидат философских наук Игорь Бортник отбыл суммарно 38 суток ареста и вышел на свободу 6 мая. По информации «Медиазоны», Бортника, как и Джумантаеву, уволили из музея. Среди уволенных оказался и электрик учреждения, отбывший 15 суток ареста.

По 15 суток после облавы силовиков получили также научные сотрудницы галереи Александра Костюкевич и Елена Ходик. Был задержан и фотограф Игоря Супраненко.

Зачистки и увольнения медиков

17 мая силовики задержали шесть медиков из Новополоцкой центральной городской больницы, куда в ночь с 24 на 25 апреля доставили из местной колонии политика Виктора Бабарико.

По информации инициативы «Белые халаты», на 15 суток за распространение экстремистской информации арестовали хирурга Михаила Пачковского и уролога Павла Стальмакова.

Заведующую отделением гинекологии Ирину Васильеву арестовали на 10 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По этой же статье 10 суток ареста получила и фельдшер скорой помощи Наталья Первененок. Ее судили за украинский флаг на аватарке в социальной сети.

22 мая журналисты «Медиазоны» позвонили в новополоцкую больницу под видом пациентов. По телефону им ответили, что к урологу Павлу Стальмакову невозможно записаться на прием: «Он на больничном. И неизвестно, когда выйдет». Запись закрыта и к хирургу Михаилу Пачковскому — его график «расписан до конца мая».

Всех задержанных медиков уволили по статье за прогулы.

Зачистки и увольнения преподавателей

23 мая в Полоцком государственном университете задержали около 15 человек. Среди задержанных оказались доцент кафедры истории и туризма Виктор Черевко, доцент кафедры конституционного права и госуправления Сергей Глазырин и замдекана инженерно-строительного факультета Юрий Кежа.

Все трое — кандидаты исторических наук. В 2017 году Сергей Глазырин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Паўстанне 1863 года ў Віцебскай і Магілёўскай губернях», научным руководителем которой был депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

14 июня стало известно, что Черевко, Глазырина и Кежа уволили «по соглашению сторон». Черевко и Глазырина задержали 23 мая, суд арестовал их на 13 и 15 суток соответственно по статье о распространении экстремистской информации . По словам источника BPN, Кежа «донатил в экстремистские фонды» и после «возмещения ущерба» остался на свободе.

Также по информации BPN, 13 июня шесть заведующих кафедр написали заявления о переводе на обычную преподавательскую работу из-за «нежелания быть причастными к политическим преследованиям коллег».