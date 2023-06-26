«Вашыя спробы пераканаць, што вы добрыя мірныя суседзі, — гаўно». Приглашения на борщ и обстрел картошкой на границе Беларуси и Украины

Манекен «Валера» и билборды

Война билбордов началась на беларуско-украинской границе в октябре 2022 года с манекена «Валеры» — фигуры русского солдата, повешенной на дереве. На «Валеру» беларуская сторона отреагировала в марте следующего года — рядом с блокпостами беларусы установили билборды «Мі допоможемо Украіні знайті справжніх окупантів» и «Беларусь помнит». Первый плакат намекал, что оккупантом является Америка, на втором показали фотографии Второй мировой войны.

Мозырьский погранотряд жаловался пропагандистке Анастасии Бенедисюк на «выломанный до самого основания» пограничный знак Беларуси, утверждая, что следы тех, кто это сделал, «ведут в Украину». По поводу силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По словам Эдуарда Ермакова, представителя пинского пограничного отряда, украинские пограничники по утрам включали на колонке аудиозапись «провокационного и пропагандисткого характера».

«Не выполняйте преступных приказов своего руководства. Не поднимайте оружие против Украины. Защищайте свою родную Беларусь», — диктовал на записи мужской голос.

Беспокоили беларуских пограничников и звонки неизвестных, которые спрашивали, как у них настроение. В одном из таких собеседник представился бойцом полка Калиновского:

— Собираемся ехать домой. Готовы нас впустить или будете оказывать сопротивление?

— Вы идите, а там посмотрим, — отвечал сотрудник погранкомитета на записи, которую пустил АТН.

19 июня беларуские добровольцы снова обратились к пограничникам. «Калі шалены дыктатар Лукашэнка, спрабуючы хоць неяк выратаваць уплываючую з яго рук уладу, аддасць загад аб перасячэнні мяжы Беларусі і наступе на Украіну, кідайце зброю. Кідайце яе ці накіроўвайце супраць злычынцаў. Адмаўляйцеся, бяжыце, але ні пры якіх абставінах не станавіцеся саўдзельнікамі самага вялікага злачынства ў вашым жыцці і ў жыцці пасляваеннай Еўропы. Інакш адзінае, што вас чакае, гэта смерць».

Бчб-флаг и ролики о военных преступлениях

«Демонстративное раскладывание мин» с украинской стороны беспокоило беларуских пограничников в феврале 2023 года. Тогда пресс-служба погранкомитета задалась вопросом, «чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин».

Вскоре в провластном-телеграм канале появилось видео, на котором украинские пограничники устанавливают на своей территории вместо государственного беларуского флага бело-красно-белый.

Через несколько недель украинские пограничники придумали новый способ обратиться к беларусам — рядом с блок-постом установили проектор, через который показывали видео о военных преступлениях России в Украине, участии в этом Лукашенко, кадры из деоккупированной Киевской области и обращение Владимира Зеленского с призывом не участвовать в войне.

25 апреля «Белсат» опубликовал видео, как утверждалось, воздушной тревоги на Житомирском и Ровенском участках границы.

«Такія меры накіраваны на тое, каб суседзі, якія яшчэ не вызначыліся, на чыім яны баку, усё ж разумелі, што, калі сігнал трывогі гучыць некалькі разоў днём і ноччу, гэта страшна», — передавало издание слова украинской стороны.

Украинские пограничники «тролилли» своих беларуских коллег и с воздуха — дронами бросали на них картошку.

«Разом переможемо рашизм» и беларуский борщ

9 мая в Беларуси отмечали День победы — тогда украинские пограничники поставили вдоль границы с нашей страной новые билборды «Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм» и включили свой гимн. Слова «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля» слышались в шести пунктах пропуска.

Спустя несколько недель в официальном телеграм-канале украинской Госпогранслужбы посмеялись над беларускими пограничниками, которые с трудом смогли сдвинуть с места рабочий автомобиль. В канале иронично назвали эти попытки «угрозой из Беларуси». По утверждению украинского ведомства, именно после этого с должности сняли бывшего председатели пограничной службы Анатолия Лаппо.

В конце мая беларуские пограничники включили для коллег аудиозапись на украинском языке с приглашением на борщ: «Если вам будет не из чего готовить ваш борщ — приходите на нашу сторону. Попробуете наш беларуский борщ, не пожалеете».

В тот же день украинское ведомство опубликовало видео «Ешьте сами!».

«Сейчас беларуский борщ больше похож на российские щи, даже если вы и добавляете туда больше картошки. Он совсем не такой, какой был до момента, пока для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев».

В первые дни лета со стороны Украины беларуские пограничники услышали «музыкальный подарок» — их коллеги на беларуском языке еще раз ответили на приглашение на борщ и сказали, что «калі ў вас узнікаюць цяжкасці з разуменнем беларускай мовы, задумайцеся и вывучыце яе». После украинцы включили песню «Буде тобі, враже, так, як відьма скаже» — на колонке, которая стояла за колючей проволкой и противотанковыми ежами.

Беларуские пограничники в ответ пригласили коллег на сало. В этот раз от них на украинском языке прозвучало:

«Основным и главным условием для нарастания сала является усиленное кормление подсвинка. Так вот, когда сало у ваших подсвинков перестанет нарастать из-за отсутствия усиленного кормления последних, просто переходите на нашу сторону, товарищи! Попробуйте сало по-беларуски, не пожалеете».

Эффективное средство для снятия стресса и гаўно

20 июня сотрудница «Минской правды» Диана Шибковская опубликовала в своем телеграм-канале видео с беларуско-украинской границы, на котором женский голос на украинском языке рассказывает украинским пограничникам о горелке — «очень эффективном средстве для снятия стресса».

«Когда закончатся запасы победной горелки, просто переходите на нашу сторону. Для тех, кто приходит к нам в гости и с добрыми намерениями, всегда накрыт мирный стол. А на этом столу и хлеб, и сало, и борщ, и горелка», — звучит на видео.

24 июня украинские пограничники снова обратились к беларуским: «Вашыя няшчасныя ІПСО на мяжы — гэта гаўно».

«Вашыя спробы пераканаць, што вы добрыя мірныя суседзі — яшчэ большае гаўно. І гаўно, калі ты будуеш сваю будучыню на крыві і пагрозах. У нас няма ні часу, ні жадання вам нешта даказваць. Ідзіце вы за рускім караблем».