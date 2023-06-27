Карцер, ПКТ, ШИЗО — что это такое? Как наказывают политзаключенных, которые уже находятся за решеткой

Карцер

В следственном изоляторе заключенные почти все время (до суда) проводят в камере. Покидают ее, если их ведут на прогулку во внутреннем дворике, или начинается процесс ознакомления с делом или суд. За нарушения внутреннего распорядка в СИЗО заключенного могут отправить в карцер — одиночную штрафную камеру.

Согласно закону «О порядке и условиях содержания лиц под стражей», в карцер заключенного могут поместить за нападение на сотрудников СИЗО, хранение запрещенных предметов, участие в азартных играх и другое. На практике фигурантов «политических» дел нередко отправляют в карцер по надуманным причинам. Например, обвиняемую по «делу Автуховича» Галину Дербыш на неделю водворили в карцер за отказ пройти рентген перед судом.

Отправить в карцер могут тех, кто два и более раз получил выговор или предупреждение. Максимальный срок такого наказания — 10 суток.

Перед вынесением взыскания человека должен осмотреть врач — он составляет заключение о том, сможет ли заключенный находиться в карцере. Как проводятся такие осмотры и влияют ли они на решение о взыскании — неизвестно. Николай Автухович оказался в карцере, когда держал голодовку.

Перед водворением в карцер заключенного обыскивают и досматривают его вещи. В карцере запрещены переписка, свидания, передачи и посылки, настольные игры, книги, газеты и телевизор, а подушку и матрац выдают только на время сна. С собой можно взять только полотенце, туалетные принадлежности и еду. Находящиеся в карцере имеют право на ежедневную часовую прогулку.

Согласно закону, находящийся в карцере может отправлять ходатайства, заявления и жалобы через администрацию, которая обязана направить их по адресу не позднее трех дней с момента подачи.

Штрафной изолятор (ШИЗО)

В колонии заключенные живут в бараках, похожих на казармы, и ходят на работу на территории исправительного учреждения. Их день строго подчинен распорядку колонии: приемам пищи, построению и отдыху выделено четкое время.

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Штрафной изолятор — это камера в колонии, куда осужденного могут отправить за нарушение внутреннего распорядка. Собеседники «Медиазоны» рассказывали, что заключенные часто попадают в ШИЗО без реального основания — за «неубранную» камеру или «расстегнутую» пуговицу.

Камера штрафного изолятора может быть как одиночной, так и рассчитанной на несколько человек, рассказывает бывший политзаключенный Александр Кабанов. Обстановка в ней скромная: пристегнутая к стене кровать, раковина, приваренные к полу столик и лавка, а вместо унитаза — дырка в полу. Летом окно в камере закрывают, а, когда на улице холодно, держат открытым. Каждое утро завхоз выливает на пол камеры несколько литров хлорки, вспоминает Кабанов.

Перед водворением в штрафной изолятор осужденному выдают робу, на которой крупными буквами написано «ШИЗО». В ИК-1 с недавнего времени выдают комбинезон — это сделано для того, чтобы нельзя было согреться, отмечает Кабанов. Раньше роба выглядела по-другому — верхнюю часть можно было снять, чтобы накрыться и дольше сохранять тепло, объясняет он.

В ШИЗО запрещены свидания, телефонные разговоры, «отоварка», посылки и передачи, корреспонденция, настольные игры и даже курение. Постельные принадлежности в штрафном изоляторе не выдают и на прогулки не водят. С собой можно взять только полотенце, мыло, зубную щетку и туалетную бумагу. Бритву заключенным приносят на несколько минут сразу после подъема.

— Подъем в пять утра. Где-то в полшестого завтрак, потом в 11 обед и в четыре вечера ужин. Два раза в день проверка — в восемь утра и восемь вечера, — описывает распорядок дня в ШИЗО Кабанов.

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По решению администрации колонии, находящихся в ШИЗО могут водить на работу отдельно от других осужденных или на целый день оставлять в камере. Кабанов говорит, что в Новополоцкой колонии на работу не отправляли.

Максимальный срок пребывания в ШИЗО — 10 суток, но за время нахождения в изоляторе можно «нахватать» нарушений, за которые дадут новые «сутки», рассказывает бывший политзаключенный.

— В среднем месяц — это стандарт. Все зависит от того, как начальник разозлился. Если начальник хочет, чтобы ты не вышел, это делается элементарно — приходит проверка и говорит, что в камере не убрано. И неважно, убирал ты или не убирал, потому что акт [о нарушении] оспорить невозможно, — говорит Кабанов.

Согласно УИК, заключенный может обжаловать решение о наложении на него взыскания. Только сделать это в ШИЗО вряд ли выйдет — там не выдают даже ручку и бумагу. Находясь в штрафном изоляторе, Александр Кабанов попросил написать адвокату, но письменные принадлежности ему пообещали дать, «когда выйдет».

Помещение камерного типа (ПКТ)

Еще один вид наказания за нарушение внутреннего распорядка колонии — отправка в помещение камерного типа на срок до шести месяцев. В ПКТ могут одновременно находиться несколько осужденных. Обставлено помещение так же, как и ШИЗО, но условия содержания в нем помягче.

Находящимся в ПКТ выдают подушку, одеяло, матрас и постельное белье. Осужденные могут раз в день выходить на получасовую прогулку, отовариваться на одну базовую величину, получить одну бандероль или мелкий пакет за полгода, принимать и отправлять письма, пользоваться библиотекой, выписывать журналы и газеты.

С собой заключенные могут взять одежду, бритву (электрическую или механическую), кипятильник, письменные и туалетные принадлежности, полотенце, часы и даже настольные игры (но игральные карты нельзя).

Согласно УИК, находящихся в ПКТ работают отдельно от других осужденных. В ИК-1 заключенных не отправляли на работу из ПКТ.

Тюремный режим

Ужесточение режима применяют как наказание для осужденных, признанных злостными нарушителями. Среди них, например, Сергей Тихановский, философ Владимир Мацкевич, художник Алесь Пушкин, блогер Эдуард Пальчис и другие.

Чтобы стать «злостником», нужно получить:

любые четыре взыскания;

три взыскания, одно из которых — лишение права на посылку, передачу или свидание;

два взыскания, одно из которых — водворение в ШИЗО. На тюремный режим заключенного переводят по решению суда, но не более чем на три года. В тюрьме осужденные почти все время находятся в камере. На тюремном режиме заключенные могут работать, но такая возможность есть не у всех. — Мне рассказывал человек, который не мог попасть на работу, потому что не для всех была. А им, поскольку они долго сидят, ничего не делают, хочется хоть чем-то заняться. То есть там такая мотивация была, но не хватало как раз-таки работы, — рассказывал блогу «Шуфлядка» юрист Евгений Пыльченко.

Собеседники «Шуфлядки» рассказывали, что тюремные камеры плохо отапливались — заключенным приходилось надевать верхнюю одежду, чтобы согреться. Качество пищи в тюрьме оставляет желать лучшего — еды не хватало и она не соответствует нормам, заявленным в меню, говорила Наталья Херше.

Отдельное неудобство заключенному доставляет мебель в камере, рассказывала она.

— Скамейка 14 сантиметров [в высоту]. Нигде нету спинки, чтоб прислониться и как-то разгрузить позвоночник. Нигде нету такого. Специально даже кровати установлены на каком-то расстоянии от стены, чтобы не облокотиться, — описывала бывшая политзаключенная тюремную мебель. При этом лежать на кровати до отбоя нельзя, разрешается только сидеть.

На общем режиме осужденным разрешены: «отоварка» на две базовые величины в месяц, два краткосрочных свидания, одна посылка или передача или две бандероли и два мелких пакета в год, ежедневная полуторачасовая прогулка. На строгом режиме прогулка сокращена до часа, в год можно получить одну бандероль или мелкий пакет, а количество свиданий и сумма «отоварки» урезаны вдвое.