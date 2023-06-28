«Восстановление справедливости и правопорядка в России и других государствах». Зачем в Беларуси появились органы РФ

Чем занимается военный следственный отдел СК России

Военный следственный отдел СК России расследует преступления, которые совершили военные и люди, проходящие военные сборы, гражданский персонал Вооружённых сил РФ, других войск, воинских фор­мирований и органов при исполнении ими служебных обязанностей, или совершенных в расположении части, соединения, учрежде­ния, гарнизона.

На официальном сайте Следственного комитета России сообщается , что «военные следователи — это офицеры, способные вдали от родины и в непростых условиях с честью и достоинством выполнять поставленные задачи. Их опыт расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженных конфликтов, является уникальным и приобрел в наши дни особую ценность, вселяя уверенность в восстановлении справедливости и правопорядка как на территории России, так и на территории других государств».

Кроме России и Беларуси военные следственные отделы работают в Армении, оккупированных территориях Южной Осетии, Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно статьям федерального закона «О Следственном комитете РФ» и «О прокуратуре РФ» — на тех территориях за пределами России, где находятся российские войска, «осуществление функций» прокуратуры и судопроизводства может быть возложено на подобные ведомства не на территории РФ.

Чем занимается военная прокуратура

Военная прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнением законов органами военного управления и контроля, органами, ведущими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие и т.д.

Согласно данным сайта Главной военной прокуратуры РФ, в Беларуси работает 313 военная прокуратура гарнизона Западного военного округа РФ. Первое упоминание об этой прокуратуре относится к 2009 году. Военным прокурором ведомства тогда был Виктор Октысюк. Человек с таким же именем и фамилией теперь занимает должность советника департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам исполкома СНГ.

В 2021 году 313 военная прокуратура обеспечивала надзор на стратегических учениях «Запад-2021» и «Союзная решимость-2022». Сейчас военную прокуратуру РФ в Беларуси возглавляет Александр Русин. Известно, что в 2021 году в Беларуси прокурор арендовал квартиру, а его зарплата составляла 3 111 283 российских рублей в год (42600 долларов).

Помимо Беларуси, органы военной прокуратуры РФ размещены и в других странах: