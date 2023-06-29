Летний лагерь для наемников. Лукашенко приютил мятежников, журналисты нашли стройку базы, а Беларусь теперь в повестке у НАТО

В субботу вечером, на вторые сутки после начала мятежа, пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что Пригожин «уйдет» в Беларусь. По его словам, бойцы ЧВК, которые «не участвовали в мятеже», подпишут контракты с Минобороны. Про судьбу участников похода на Москву ничего не сообщалось.

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», — писала пресс-служба Александра Лукашенко.

После дня тишины Евгений Пригожин опубликовал голосовое сообщение, в котором рассказал о «протянутой руке» со стороны Лукашенко. По его словам, политик «предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции».

В уголовном кодексе предусмотрено наказание за наемничество — лишение свободы от 3 до 7 лет, вербовка, обучение, финансирование и использование наемников — от 7 до 15 лет.

В недавно принятой концепции национальной безопасности «Медиазоне» удалось найти упоминание о частных военных компаниях: там они указываются в одном ряду с незаконными вооруженными формированиями и террористическими организациями, как участники современных военных конфликтов.

Лагерь с палатками для бойцов

27 июня Александр Лукашенко отрицал строительство лагерей для участников частной военной компании.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях», — рассказал он.

За день до этого «Вёрстка», ссылаясь на лесничество Могилевской области, утверждала, что в Осиповичах будет построен лагерь «на 8 тысяч бойцов».

Позже издание опубликовало разговор с сотрудником лесничества: он говорил о лагере на «24 тысячи квадратных метров», где планируется разместить «8 тысяч коек». При этом есть и «другие лагеря». Стоит отметить, что в опубликованном разговоре ни разу не звучат слова «ЧВК», «Вагнер» или «наемники».

На следующий день «Радыё Свабода» опубликовала сравнение спутниковых снимков войсковой части №61732 в деревне Цель Осиповичского района за 17 и 27 июня. На более поздних снимках видны повторяющиеся объекты, которые могут быть палатками или крупногабаритной техникой. По подсчетам проекта «Беларускі гаюн», таких палаток может быть около 130, и они смогут вместить до 6 500 тысяч человек.

При этом украинский военный эксперт Олег Жданов предостерег от поспешных выводов о том, что этот лагерь строят именно для вагнеровцев и назвал его «типовым».

Позже The New York Times опубликовало более четкие фотографии лагеря в деревне Цель.

Журналистка «Зеркала» не представляясь смогла дозвониться в отдел архитектуры и строительства Осиповичского райисполкома. Неназванная чиновница в ответ на вопросы рассказала, что лагерь наемников ЧВК «Вагнера» будет в Цели, но позже призналась, что пересказывает информацию, которую прочитала в интернете.

«Всё, что делается, делается к лучшему. Вы ж не знаете всего. Та информация по телевидению, не всегда она правдивая. Она в заблуждение вводит», — рассказал российскому активисту Дмитрию Низовцеву в телефонном разговоре рекрутер ЧВК на вопрос о том, нужно ли будет новобранцам перемещаться в Беларусь.

«База наша находится: Краснодарский край, хутор Молькино», — заверил рекрутер.

Самолет Пригожина

Инициатива «Беларускі Гаюн» утром 27 июня заметила, что самолет главы ЧВК и второй бизнес-джет сел в военном аэродроме в Мачулищах.

«Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет», — рассказал Лукашенко.

Сам Лукашенко в тот же день на совещении с министром обороны Виктором Хрениным предложил перенять опыт у «их командиров».

«Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять»,— рассказал политик. При этом он добавил, что «бояться их нечего», ведь «мы же ухо востро держим».

По его признанию, Хренин ему сказал, что ему бы такое подразделение в армии «не помешало».

«Я согласен. Разговаривай с ними», — ответил Лукашенко.

Вечером того же дня самолеты улетели в Санкт-Петербург с дополнительной посадкой в Москве. Информации от Пригожина или Лукашенко о факте встрече или о ее результатах на обед 29 июня не было.

Неправильный «Брест» и польская граница

«ЧВК "Вагнер" работает в прежнем режиме, открывается новое направление — Республика Беларусь», — рассказал в обращении наемник из Беларуси Алексей Берговин с позывным «Брест».

По его словам, какая-то часть сотрудников будет работать в Беларуси. Он назвал свое подразделение «возможно, самым боеспособным в мире» перед выборами в 2024 году и напомнил, что расстояние между беларуской границей и Киевом меньше 300 км.

«Для меня направление "Беларусь" такое же направление как и прочие. Мы работаем в Ливии, мы работаем в Сирии, Мали, ЦАР. Куда управление отправит, туда и поеду работать. Конечно, интересно было бы поработать в Беларуси. <...> Не надо питать иллюзий, может так случиться, что в нашей стране будут развиваться серьезные события, нужно быть готовым», — рассказал Берговин.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский 28 июня рассказал о том, что из-за возможного появления бойцов ЧВК в Беларуси были приняты решения, об укреплении обороны границы — как в плане разовых мероприятий, так и постоянных.

«Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо более сложную, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор», — добавил политик.

По словам президента Польши Анджея Дуды, перемещение ЧВК в Беларусь, станет одной из тем для обсуждения на грядущем саммите НАТО в июле этого года.