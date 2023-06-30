Бандера, супермегамент и усатый таракан. Плейлист «экстремистских» музыкантов

FaceOFF

«Хоць і ня хочаш ворагам быць,

Справу на цябе ім лёгка зрабіць.

Ячэйку экстрэмістаў створаць яны самі,

Можаш адразу развітацца з зубамі».

Открывает плейлист хардкор-панк группа из Жлобина FaceOFF с песней «Вясна». Слушаешь текст и не сразу веришь, что вышла она 1 марта 2019 года.

В сопроводительном тексте группа написала, что к выходу песни две весны подряд стали для них испытанием, во время которого участники пережили «вторжение в личное пространство и частную жизнь».

«Вы нас считаете толпой экстремистов, Мы лишь хотим быть свободными от оков» — поют они в песне 2018 года «Стражи галактики».

25 мая суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» эти и две другие песни коллектива.

В тот же день трех участников группы: братьев Дениса и Дмитрия Петуха арестовали на 15 суток по неназванной статье, гитариста Алексея — на 13.

«Мы играем исключительно молодежный рок и любим президента!», — указано в описании паблика группы «ВКонтакте», которая также была признана «экстремистской».

«Дети Хрущевок»

Следующий трек — «Таракан» гомельской группы «Дети Хрущевок». В песне поется про насекомое, которое «множеством лап извиваясь» продолжает сидеть на троне.

«Мелкий, несчастный, усатый

беспомощный дед-таракан

безграмотный и хрипловатый

пора собирать чемодан»

— советуют авторы герою своего произведения.

11 апреля суд Центрального района Гомеля признал эту и две другие песни группы «экстремистскими материалами». Спустя месяц суд арестовал участника группы Виталия Саломажетского на 7 суток, обвинив его в изготовлении и хранении признанных своих же музыкальных композиций.

Если предыдущие песни вы могли раньше не слышать, то сейчас мы перейдем к настоящей классике. Те самые четыре аккорда, та самая лавка у подъезда. Если вы не слышали эту песню, то как вы дочитали до этого места?

«Дождик пошел волос упал,

Когда я под Гомелем грибы собирал,

13 лет прошло как Чернобыль долбанул,

Вот тогда народ радиации хлебнул»

«Наш дом Беларусь»

Это композиция — продолжение про «нашего отца Лукашенко» и его финал знает каждый. Чего ни мы, ни составители списка не знают — так это автора этого бессмертного хита.

В аудиозаписях «ВКонтакте» на выбор множество вариантов: «Гомельские анархисты» и «Гомельские панки», «Беларусы» и «Белорусы», «Дворовые ребята», «Зубры», «Народ» и даже «Гражданская оборона». Если вы автор либо знаете его — свяжитесь с нашей редакцией.

Впредь, выходя к лавочке, будьте аккуратны, ведь 7 февраля суд Гомельского района признал эту песню «экстремистским материалом».

Tor Band

Одним из открытием протестов 2020 года стала рогачевская группа Tor Band. Под ее песни публиковались видео с акций, они звучали из колонок, а клип на главный хит «Мы не народец» набрал миллион просмотров:

«Мы не быдло, стадо, и трусы.

Мы живой народ! Мы беларусы!

С верой в сердцах держим мы строй.

Знамя свободы над головой»

29 августа 2022 года суд Центрального района Гомеля признал сразу 10 песен группы «экстремистскими материалами». 8 из них — из последнего полноформатного альбома Finita la Comedia, вышедшего в 2021 году. Два других «экстремистских» сингла — Dead Мороз и «Беларус беларусу беларус» вышли в 2020 и 2022 годах соответственно.

В октябре силовики задержали участников группы Дмитрия Головача и его жену Юлию, Евгения Бурло и Андрея Яремчика. По информации источника «Радыё Свабоды», Головачу и Бурло «за каждую песню давали по 15 суток». В январе стало известно, что на участников завели уголовное дело по неназванной статье и перевели в СИЗО Гомеля.

В январе КГБ включил Tor Band в список «экстремистских формирований». На данный момент, это единственная музыкальная группа, само участие в которой является преступлением.

В «Банке судебных решений» можно найти постановление суда Ленинского района Бреста в отношении начальника хозяйственного отделения 2 зенитного ракетного дивизиона полка прапорщика С. В ходе «контрразведывательного обеспечения» отдел военной контрразведки по Барановичскому гарнизону УВКР КГБ нашел у него на странице «ВКонтакте» две песни группы Tor Band.

Прапорщик отделался штрафом в 925 рублей. Достойная цена для достойной музыки.

«Дай Дарогу!»

Брестские панки из «Дай Дарогу!» отметились в списке дважды. 23 августа 2021 года суд Ленинского района Бреста признал «экстремистским» видеоклип и «его возможные копии, производные произведения и переработки, которые содержат основной смысл искомого произведения» на песню «Баю Бай».

Лирический герой песни «супермегамент» в проигрыше напевает слова под мелодию гимна Республики Беларусь:

«Бомжа привёз — десятка

За алкаша — двадцатка

За бабку с бело-красно-белым флагом — 100 рублей

Порвал пикет с докладом — 150 к окладу

А полный автозак набил и на душе светлей»

30 декабря 2022 года группа выпустила песню «Экстремист», которую посвятила «всем тем кто перелезал через колючую проволоку, все тем кто плыл, летел, полз и просто в ужасе бежал от бредовых приговоров». Спустя полтора месяца и эта песня оказалась в «Списке» мининформа.

Sumarok

«Са сцягамі, з плакатамі

З тварамі ў масках

Народ, які болей

Не верыць у казкі»

Поется в песне «2020» группы Sumarok. Ее и песню «Чэрці», суд Молодечненского района внес в список в марте 2023 года. За год до этого тот же суд признал «экстремистской» статью «Региональной газеты» про клип на песню «Чэрці». Вскоре «экстремистской» признали всё издание и личную страницу «ВКонтакте» музыканта Игоря Полынского.

«Батько наш — Бандера»

«Ах, Бандеро — Український апостол!

Ах, Бандеро! Тобі жилось непросто

Ах, Бандеро — народний наш герой!

Веди, Степане, і знову нас у бой!»

Поет на мотив песни «Ах, Одесса, жемчужина у моря» украинский актер Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютий.

Суды граничащей с Украиной Гомельской области с разницей в полгода признали песни «Ах, Бандеро» и «Батько наш — Бандера, Україна — мати!», в которой описывается смерть бойца УПА, «экстремистскими материалами».