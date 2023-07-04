«Раз в неделю можно заказать пиццу, а в туалет водит охранник». Беларуска рассказывает, как ждала депортации в датской тюрьме

Документы, выданные героине в полиции, есть в распоряжении редакции. Имена героинь изменены.

«Мне надо было самой это все увидеть». Дания

28-летняя Татьяна и ее девушка, 29-летняя Анастасия, уехали из Беларуси в декабре 2021 года. В год президентских выборов обе участвовали в протестах: Анастасию задерживали на сутки, а Татьяна засветилась на фотографиях с маршей.

В 2021 году на работу к отцу Татьяна пришли силовики, они расспрашивали про местоположение дочери, но не сказали, почему ищут ее. В то же время задержали знакомых пары, которые были на фото с Татьяной. Тогда девушки решили уехать из Беларуси в Португалию через Польшу.

«Там намного лояльнее отношение к ЛГБТ, чем в Польше», — объясняет Анастасия.

Португалия отказала им в международной защите. Они подали апелляцию и выиграли суд. Миграционная служба страны в ответ тоже подала жалобу, и окончательным решением стало отправить беларусок в Польшу. Там девушки вновь попросили убежище и в июне этого года получили защиту.

Оформив ВНЖ, Татьяна полетела в датский город Орхус по приглашению знакомой, которая работает в местном ночном клубе.

— Я поехала туда посмотреть, как это все работает в Дании. Я хотела попробовать такой тестовый драйв-период, чтобы потом вернуться в Польшу и, если мне понравится здесь, оформить себе ИП и вернуться по командировке, — рассказывает Татьяна.

Девушка говорит, что заведение было в стиле кабаре, где упор делался на шоу. У Татьяны был большой опыт в танцах, и она хотела устроится в качестве танцовщицы. Но перед тем, как подписать контракт, она решила неделю походить в заведение в качестве гостьи: пообщаться с работниками, попробовать потанцевать. Знакомая Татьяны из клуба сказала, что договорилась об этом с директором.

— Я очень плохо доверяю людям, если честно. Вот мне надо было самой это все увидеть, — объясняет Татьяна.

Из аэропорта в Дании ее забрали на рабочей машине клуба в загородный дом, где живут остальные работники.

— Босс клуба живет в большом доме, который разделен на две части: «А» и «Б». В одной части живут девочки и его сын, а он [босс] живет в другой части дома. Мы с ним даже не пересекались. У них еще есть квартира прямо над клубом, в которую заселяют двух девочек, и им очень удобно. А нас из этого дома на машине возили постоянно. Где-то минут 40.

«Вас будут депортировать, где ваши вещи?» Задержание

Ночной клуб, в который собиралась устроиться Татьяна, работает со среды по субботу. Несколько дней она наблюдала за обстановкой и общалась с будущими коллегами.

В следующую среду Татьяна решила потанцевать на пилоне, пока в клубе еще не было посетителей. В этот момент в заведение ворвалась полиция и налоговая.

— Прямо в этот момент, когда я подошла к сцене, взялась за пилон, обошла его по кругу, заходит полицейский. Он был в штатском и не было понятно, что это полиция. Я потом заметила, что у него кобура сбоку находится. Он подходит ко мне, что-то говорит. Я его переспрашиваю, типа: «Что, простите?». Он говорит: «Полиция» и достает удостоверение. Говорит: «Покажите свои документы. Давайте общаться».

У Татьяна был с собой беларуский паспорт и польский ВНЖ, который дает право легально находится в странах ЕС, поэтому она не переживала. Беларуска говорит, что клиентов в то время в заведении не было, поэтому девушек, которые либо работали в клубе, либо пришли устраиваться, как Татьяна, развели по разным столикам.

Первой к Татьяне подошла женщина из налоговой службы. Беларуска говорит, что они долго и мило общались на английском. Татьяна честно рассказала, что хочет устроится работать в этот клуб, но сейчас она находится там как гостья.

— Она сказала мне: «Ну хорошо, я понимаю, что вы ничего здесь не знаете. У меня к вам есть много вопросов, но я их задам сразу другим девочкам, потому что у них есть опыт, они здесь работают». Я сказала, что хорошо. Меня пересадили в другое место, отстранили от всех. Я вообще никого не видела. С двух сторон мониторили меня, чтобы я никуда не ушла.

В ожидании Татьяна просидела около 3 часов. Позже к ней подошел полицейский, сфотографировал паспорт и дал подписать бумагу о том, что фото паспорта не пойдет дальше полиции. Когда девушка все подписала, полицейский сообщил, что она арестована по подозрению в нелегальной работе. Причиной для подозрений стала одежда: платье и каблуки.

Вместе с Татьяной задержали еще одну беларуску, украинку и россиянку. Последней, когда полицейские увидели ее паспорт, сразу сказали: «Вас будут депортировать, где ваши вещи?»

«Я понимаю, что меня как дурочку провели». Полиция

Татьяна говорит, что претензии у полиции возникли только к тем девушкам, у которых были беларуские, украинские или российские паспорта. Девушек из стран ЕС не трогали.

— Я сидела так, что мне было видно в зеркало девочек, которые возле бара за столиками общались с полицией. Я видела, что Кате [работница клуба из Литвы] дали буклеты, в которых было написано «Работайте с нами, эротический массаж», — утверждает Татьяна. — То есть они [полиция] агитировали уйти из этого места и прийти работать в эротический массаж, хотя стриптиз и эротический массаж — это две совершенно разные вещи. Они вообще подозревали, что этот клуб работает больше как бордель, чем как клуб. Но это не так.

В полиции у девушек взяли отпечатки пальцев, сфотографировали, изъяли под опись вещи и распределили по одиночным камерам.

Позже девушек по одной начали вызывать на интервью с полицией. Им предоставили переводчицу, которая разговаривала с ними по телефону на громкой связи. Татьяна говорит, что переводчица из Украины объяснила, что девушек подозревают в нелегальной работе.

— Нас начали по очереди выводить из камер на интервью. Сначала россиянку. Я поняла, что она первая, потому что когда меня выводили, я видела, как она шла в камеру обратно с какими-то бумажками и плакала. Переводчица через телефон полицейских зачитывала нам обвинение. Мне сказали, что я нелегально работаю. Я говорю, что не работала нелегально. Мне говорили: «Ну, вы находились на рабочем месте и были в рабочей форме. По законам Дании, вы работали». Мне дали бумажку на датском и сказали: «Вот вы оплатите 3 000 датских крон и это дело будет закрыто». После четырех часов в этой одиночке, после того, что у меня была паническая атака, я уже такая уставшая. Мне говорят, условно, заплатите 3000 крон, и вы выйдете отсюда, все это закончится. Я подписала эту бумажку.

Татьяна говорит, что после этого немного успокоилась. Полицейский задал ей еще несколько формальных вопросов и объявил, что полиция имеет право задержать ее на трое суток до суда, а после депортировать в страну гражданства.

— Я говорю: «Подождите, вы же мне сказали, что я подписываю эту бумажку и дело закрыто». Он мне: «Ну, так дело закрыто, но так как вы мигрант из третьих стран, мы имеем право вас задержать, вы пойдете на суд и вас депортируют». Я понимаю, что меня как дурочку провели сейчас, что мне ничего не надо было подписывать. Как оказалось, в этой бумажке еще было написано, что я согласна с тем, что я работала нелегально. Это вообще подстава, это полный обман, — говорит Татьяна.

Позже она узнала, что все задержанные подписали такую бумагу.

«У вас уже есть адвокат». Суд

Около 7:00 утра девушек погрузили в машину и повезли в тюрьму. У них забрали вещи, телефон, деньги, осмотрели и развели по камерам. Татьяна все это время была в платье, в котором пришла в клуб, и в толстовке, которую успела надеть при задержании.

— Нам сказали: «Мы можем кого-то поселить вдвоем, а все остальные будут жить по одиночке». Мы тут же с беларуской сказали, что мы вместе. Вот просто показали друг на друга. Причем мы не были хорошо знакомы, ничего такого. Мы просто как беларусы, родные души, мы будем вместе.

Когда Татьяну везли в тюрьму, она смогла связаться со своей девушкой и сообщить, что ее будут судить. Анастасия связалась с беларуской Евгенией, которая работает в заведении, и вместе с боссом клуба они наняли для задержанных адвоката. Однако адвокат не смог попасть к задержанным в СИЗО.

— Когда в субботу мы ехали в суд, меня везли эти же полицейские двое, которые меня везли из клуба в полицейский участок забрали. Я им говорю, что я хочу, чтобы у меня был мой адвокат. Вот у меня номер телефона адвоката есть, и я хочу, чтобы он меня защищал. Мне сказали, что у тебя уже есть адвокат. Я говорю: «Как? Я не хочу, чтобы меня защищал адвокат, которому я не доверяю». Мне сказали: «Ну, потом будете работать со своим адвокатом. У вас уже есть адвокат».

По словам Татьяна, россиянку в суд не повели. Она осталась с директором клуба и девушками, которые помогли найти адвоката, стоять перед зданием. Позже она узнала, что у россиянки забрали паспорт и отправили сразу в миграционный центр в Копенгаген. Чем закончилась история для этой девушки, она не знает.

Суд поддержал обвинение и вынес девушкам депортацию с арестом — 3 недели для беларусок и 2 — украинке. Беларусок было решено депортировать в Польшу, а украинку — в Австрию, так как они получили защиту в этих странах.

«В тюремном дворике проводился день барбекю». Тюрьма

Тюрьма, по словам Татьяны, выглядела точно так, как ее показывают в голливудских фильмах: широкая лестница по центру, три этажа и узкие коридоры по кругу. По местным нормам это что-то наподобие беларуского СИЗО. Там арестованные ждут суда, депортации или перевода в колонию. Мужчины и женщины находятся в одном здании, но в разных камерах.

Девушка рассказывает, что в камере была двухъярусная шконка, холодильник, стол, полки, шкаф для одежды и умывальник с зеркалом. Туалета в камере не было.

— По сравнению с беларуской тюрьмой это детский лагерь. Матрасы были, но продавленные. Было сверху одно окно, одна решетка с снаружи и одна большая такая металлическая сетка, как для проветривания. Двери плотно закрывались без возможности видеть, что происходит снаружи. И там было сбоку три кнопочки: одна зелененькая, если тебе нужно что-то спросить или сходить в туалет, вторая emergency и третья, которая отключает сигнал этих кнопок.

На каждом этаже было два туалета и один душ. Татьяна говорит, что надзиратели не сильно хотели выводить заключенных в туалет.

Обязательное питание было двухразовым. В 12:00 раздавали теплую еду в контейнерах. Можно было выбрать веганское или стандартное меню. Татьяна говорит, что готовкой занималась специальная компания, с которой тюрьма заключила контракт. В 17:00 был холодный ужин: такой же контейнер с четырьмя отсеками. В каждом отсеке лежали или кусочки колбасы, или рыбные котлеты, или паштет, или сыр. Вдобавок выдавали кусочек черного и белого хлеба, молоко минимальной жирности и масло.

— Когда я узнала, что у других заключенных есть чайник, чтобы греть воду, я попросила нам тоже принести. Нам где-то к вечеру принесли чайник. Условия, конечно, несравнимы с беларускими тюрьмами. Кстати, если хочется поесть чего-то другого, то это можно купить в тюремном магазине по завышенной стоимости. Все наши деньги, которые были при задержании, положили на тюремный счет, с этих денег можно было заказать средства гигиены, фрукты, овощи, молочные продукты, даже мясо какое-то. В камере был листочек со списком продуктов, которые можно купить.

Во время раздачи ужина у надзирателя — по желанию — можно было заказать завтрак: хлопья или овсянка. Каждый день выдавали одноразовый гель для душа и шампунь. При «заселении» выдали зубную пасту, щетки, расчески. Каждое утро надзиратель записывал желающих в душ. Горячая вода выдавалась на 8 минут. Дальше можно продолжать мыться, но уже под холодной.

— Мы просили, чтобы из багажа нам дали расчески нормальные или крем. И они [надзиратели] отказывались. Я все время сидела в одной и той же одежде, и одна очень добрая девочка, которая работает в прачечной, мне дала одежду. Она мне дала штаны и мягкую майку, и я потом три дня ходила в этих штанах и мягкой майке. А у девочек был багаж, и его, через несколько дней, перебрали и дали им вещи, которые они [надзиратели] считали, что могут выдать. Принесли просто в мусорном пакете.

Прогулки были раз в день. Для всех заключенных она была после обеда, но девушек до суда выводили и раньше. После суда их начали выводить с остальными заключенными.

— Моя соседка, когда увидела мужиков, развернулась и ушла обратно в камеру. Сказала: «Я с мужиками не пойду гулять». А мы с украинкой остались. Они все с нами очень вежливо за ручку поздоровались. Я старалась со всеми поговорить, у всех разные ситуации были: один — незаконное владение оружием, второй — продажа наркотиков, третий — за кражу. Четвертый вообще молчал, а пятый был грузин, который не говорил на датском и английском. И у него была перебинтована рука, он просил меня сказать смотрителем, что ему нужно сделать перевязку.

Через несколько дней девушек снова начали выводить отдельно от всех.

Каждый день можно было подать заявку на общение с психологом, адвокатом, дантистом, заявку на звонок. По заявлению можно было взять себе работу, сходить в спортзал. Раз в неделю можно было заказать пиццу или подать заявку на барбекю. По субботам и воскресеньем в тюремном дворике проводился день барбекю, и по заявке можно было заказать мясо, колбаски, угли.

— Мы все втроем решили, что надо как-то скоротать время. Лучший способ — это где-то поработать. Во вторник нам дали работу. Мы пришли в подвальчик и нам дали пакет с листами А4 нарезанный, нарезанными на полоски по полтора сантиметра. Дали схему и сказали делать оригами. Такие звездочки плотные, как сюрикены. Я сделала 150 штук. Девчонки попробовали, психанули и бросили это дело: сказали, что это херня какая-то не работа. Меня взяли за обвинение в нелегальной работе, а потом мне дали работу в тюрьме. Мне показалось это очень ироничным.

Заниматься оригами девушек отправили к себе в камеры. За каждую подделку платили по 1 кроне, но выплаты она не дождалась из-за скорой депортации.

«Татьяна, с этого момента вы свободная женщина». Депортация

Тем временем Татьяне сообщили, что ее собираются депортировать в четверг, спустя пять дней после суда.

— Пришел к нам как-то мужчина и нас забрали в кабинет смотрителя. По очереди мы заходили, и он спрашивал у меня про депрессию, нужны ли мне препараты, не нужна ли мне психологическая помощь. Но на тот момент у меня должна была быть депортация на следующий день. Поэтому я сказала, что мне ничего не надо, у меня скоро депортация.

С Татьяной беседовал и социальный работник, который пытался узнать у беларуски, была ли она в этом клубе в сексуальном рабстве и нужна ли ей помощь.

В четверг Татьяну не депортировали: сотрудники тюрьмы объяснили, что полиция не успела купить билеты. Приехали за девушкой в понедельник. Шевердовой выдали вещи и деньги, которые были у нее при задержании, посадили в машину и отвезли в аэропорт.

— Ко мне подошел один из полицейских, улыбнулся и сказал: «Татьяна, с этого момента вы свободная женщина». Мы попрощались.

Сейчас Татьяна ищет адвоката, чтобы подать апелляцию на решение суда о запрете въезда в Данию на 2 года.