Политики, блогер и анархист. 6 политзаключенных, о состоянии которых неизвестно больше месяца

Мария Колесникова и Виктор Бабарико. Фото: телеграм-канал команды Бабарико
О состоянии здоровья и местонахождении Виктора Бабарико нет информации больше двух месяцев. Родные Марии Колесниковой потеряли связь с активисткой в феврале. «Медиазона» рассказывает о политических заключенных, с которыми пропала связь.
Больше двух месяцев нет информации о местонахождении и состоянии здоровья политзаключенного Виктора Бабарико. В конце апреля политика госпитализировали в Новополоцкую больницу, после этого новостей о нем не было.
6 июля 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Суд признал политика виновным по двум статьям — получение взятки в особо крупном размере и легализация средств, полученных преступным путем.
Несколько раз Бабарико помещали в штрафной изолятор, в апреле 2023 года стало известно, что его перевели в помещение камерного типа. В колонии Бабарико работал укладчиком хлебобулочных изделий, а в декабре 2022 года его перевели на выжигание древесного угля.
Последнее письмо от Марии Колесниковой пришло 15 февраля. 28 марта появилась информация, что активистка находится в ПКТ. Новостей нет до сих пор.
Марию Колесникову Минский областной суд в сентябре 2021 года приговорил к 11 годам колонии. Ее вместе с юристом Максимом Знаком признали виновной в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.
28 ноября 2022 года Мария Колесникова попала в реанимацию с прободной язвой. 22 ноября стало известно о том, что Марию Колесникову в колонии отправили в ШИЗО.
С анархистом Игорем Олиневичем месяц нет связи. Об этом сообщила его мать у себя на странице в фейсбуке. Игоря Олиневича Минский областной суд 22 декабря 2021 года приговорил к 20 годам колонии. Анархиста обвинили в терроризме, незаконном обороте оружия и провозе оружия или взрывных устройств через границу.
В июне 2022 года Игоря Олиневича поместили в ШИЗО на 20 суток. В конце сентября 2022 года анархист объявил голодовку в колонии в знак протеста против действий администрации.
Последняя информация о политике Николае Статкевиче была в мае. Тогда стало известно, что Статкевича отправили в одиночную камеру на полгода. Связи же с политиком на начало июня не было уже четыре месяца.
В декабре 2021 года Николая Статкевича Гомельский областной суд осудил на 14 лет колонии по «делу Тихановского». Политика обвинили в организации массовых беспорядков. В колонии Николая Статкевича 14 раз помещали в ШИЗО.
О судьбе Сергея Тихановского в колонии нет информации четыре месяца. В конце мая жена блогера Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, где призналась, что не знает, жив ли ее муж.
Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии строго режима. Блогера обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов», угрозах в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной и организации действий, нарушающих общественный порядок.
В августе 2022 года Тихановского перевели на тюремный режим.
О бывшей активистке ОГП Ольги Майоровой нет новостей полтора месяца, пишет «Радыё Свабода». Родные считают, что беларуску поместили в ШИЗО. Майоровой также невозможно послать денежный перевод из-за того, что активистку включиил в «террористический» список.
Ольгу Майорову приговорили к 20 годам колонии по «делу Автуховича». Всего активистку признали виновной по пяти статьям, в том числе в призывах к захвату — за модерирование телеграм-канала Николая Автуховича «ДаВолi!», авторы которого, по версии обвинения, своими постами способствовали «формированию негативного отношения» к силовикам.
В сентябре 2022 года Майорову поместили в карцер.