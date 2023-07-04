Политики, блогер и анархист. 6 политзаключенных, о состоянии которых неизвестно больше месяца

Мы не знаем имена всех политзаключенных, с которыми пропала связь. Зачастую родственники боятся навредить политзаключенным и не разглашают известную им информацию. В этом материале мы собрали тех политзаключенных, о пропаже связи с которыми было заявлено публично.

Виктор Бабарико. Больше двух месяцев

Больше двух месяцев нет информации о местонахождении и состоянии здоровья политзаключенного Виктора Бабарико. В конце апреля политика госпитализировали в Новополоцкую больницу, после этого новостей о нем не было.

«Лагерь для самых строптивых». Что происходит в новополоцкой колонии, где сидит Виктор Бабарико

6 июля 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Суд признал политика виновным по двум статьям — получение взятки в особо крупном размере и легализация средств, полученных преступным путем.

Несколько раз Бабарико помещали в штрафной изолятор, в апреле 2023 года стало известно, что его перевели в помещение камерного типа. В колонии Бабарико работал укладчиком хлебобулочных изделий, а в декабре 2022 года его перевели на выжигание древесного угля.

Холод, бесправие и разговоры с собой. Что такое ШИЗО и как там выживают заключенные

Мария Колесникова. Почти пять месяцев

Последнее письмо от Марии Колесниковой пришло 15 февраля. 28 марта появилась информация, что активистка находится в ПКТ. Новостей нет до сих пор.

Марию Колесникову Минский областной суд в сентябре 2021 года приговорил к 11 годам колонии. Ее вместе с юристом Максимом Знаком признали виновной в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

28 ноября 2022 года Мария Колесникова попала в реанимацию с прободной язвой. 22 ноября стало известно о том, что Марию Колесникову в колонии отправили в ШИЗО.

Игорь Олиневич. Месяц без связи

С анархистом Игорем Олиневичем месяц нет связи. Об этом сообщила его мать у себя на странице в фейсбуке. Игоря Олиневича Минский областной суд 22 декабря 2021 года приговорил к 20 годам колонии. Анархиста обвинили в терроризме, незаконном обороте оружия и провозе оружия или взрывных устройств через границу.

В июне 2022 года Игоря Олиневича поместили в ШИЗО на 20 суток. В конце сентября 2022 года анархист объявил голодовку в колонии в знак протеста против действий администрации.

Карцер, ПКТ, ШИЗО — что это такое? Как наказывают политзаключенных, которые уже находятся за решеткой

Николай Статкевич. Более четырех месяцев

Последняя информация о политике Николае Статкевиче была в мае. Тогда стало известно, что Статкевича отправили в одиночную камеру на полгода. Связи же с политиком на начало июня не было уже четыре месяца.

В декабре 2021 года Николая Статкевича Гомельский областной суд осудил на 14 лет колонии по «делу Тихановского». Политика обвинили в организации массовых беспорядков. В колонии Николая Статкевича 14 раз помещали в ШИЗО.

Сергей Тихановский. Четыре месяца

О судьбе Сергея Тихановского в колонии нет информации четыре месяца. В конце мая жена блогера Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, где призналась, что не знает, жив ли ее муж.

Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии строго режима. Блогера обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов», угрозах в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной и организации действий, нарушающих общественный порядок.

В августе 2022 года Тихановского перевели на тюремный режим.

Ольга Майорова. Полтора месяца

О бывшей активистке ОГП Ольги Майоровой нет новостей полтора месяца, пишет «Радыё Свабода». Родные считают, что беларуску поместили в ШИЗО. Майоровой также невозможно послать денежный перевод из-за того, что активистку включиил в «террористический» список.

Ольгу Майорову приговорили к 20 годам колонии по «делу Автуховича». Всего активистку признали виновной по пяти статьям, в том числе в призывах к захвату — за модерирование телеграм-канала Николая Автуховича «ДаВолi!», авторы которого, по версии обвинения, своими постами способствовали «формированию негативного отношения» к силовикам.

В сентябре 2022 года Майорову поместили в карцер.