«Нужно соблюсти три условия». Кого из уехавших беларусов могут лишить гражданства

Нововведения в статье об «утрате» гражданства (термина «лишение» в законе нет) относятся к беларусам, получившим гражданство по рождению — то есть если вы родились в Беларуси.

Беларусов, которые приобрели гражданство не по рождению, могут лишить гражданства из-за приговора по ряду статей — этот пункт есть и в старой версии закона. В ней указано, что для лишения гражданства нужно судебное решение, которое подтверждает участие осужденного в «экстремистской деятельности» или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси. Кроме того, власти могут отобрать гражданство у беларусов, если они поступили на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или другие госорганы иностранного государства.

Новый закон позволяет лишить гражданства человека, которого осудили по одной из 53 статей уголовного кодекса. Среди них — разжигание вражды, клевета на Лукашенко, наемничество, акт терроризма, участие в массовых беспорядках, создание экстремистского формирования или участие в нем и другие.

Паспорт недействителен, виза остается. Отвечаем на вопросы о лишении гражданства за «экстремизм»

Кристина Рихтер перечисляет условия, при которых беларусов власти могут лишить гражданства согласно нововведениям в закон:

гражданство по рождению;

решение суда хотя бы по одной из 53 «экстремистских» статей;

и нахождение осужденного за границей.

«Экстремистские» статьи 122 (Подготовка либо ведение агрессивной войны);

123 (Пропаганда войны);

124 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);

125 (Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой);

126 (Акт международного терроризма);

127 (Геноцид);

128 (Преступления против безопасности человечества);

129 (Производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны);

130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

130−1 (Реабилитация нацизма);

130−2 (Отрицание геноцида белорусского народа);

131 (Экоцид);

132 (Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников);

133 (Наемничество);

134 (Применение оружия массового поражения);

135 (Нарушение законов и обычаев войны);

136 (Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов);

137 (Бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта);

287 (Создание незаконного вооруженного формирования);

289 (Акт терроризма);

часть 2 статьи 290 (Угроза совершением акта терроризма);

290−1 (Финансирование террористической деятельности);

290−2 (Содействие террористической деятельности);

290−3 (Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности);

290−4 (Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней);

290−5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации);

291 (Захват заложника);

292 (Захват зданий и сооружений);

293 (Массовые беспорядки);

часть 4 статьи 294 (Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ);

часть 4 статьи 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ);

часть 4 статьи 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения);

часть 3 статьи 311 (Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного судна);

часть 3 статьи 322 (Незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов);

часть 3 статьи 323 (Хищение радиоактивных материалов);

часть 3 статьи 324 (Угроза опасным использованием радиоактивных материалов);

часть 2 статьи 333 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ);

356 (Измена государству);

357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти);

359 (Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля);

360 (Диверсия);

361 (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь);

361−1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем);

361−2 (Финансирование экстремистской деятельности);

361−3 (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию);

361−4 (Содействие экстремистской деятельности);

361−5 (Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности);

362 (Убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего);

часть 2 статьи 367 (Клевета в отношении президента Республики Беларусь).

частью 2 статьи 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок);

364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг);

388 (Насилие в отношении судьи или народного заседателя).

Судить уехавших беларусов могут заочно по процедуре «специального производства».

Беларуские власти уже могут отобрать гражданство у нескольких беларуских политиков и активистов, осужденных заочно. Среди них — Светлана Тихановская, Павел Латушко, Валерий Цепкало, Степан Путило, администраторы «Черной книги Беларуси» и другие.

Лишить беларуского гражданства могут и тех, кто покинул Беларусь после приговора, добавляет юристка.

— Человека осудили, и он сбежал из Беларуси. У него есть решение суда? Есть. Он находится за границей? Находится. Он является гражданином [по рождению]? Является, — объясняет она.