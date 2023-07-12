«Нужно соблюсти три условия». Кого из уехавших беларусов могут лишить гражданства

Милиционеры задерживают девушку во время митинга в Минске, 19 сентября 2020 г. Фото: AP
11 июля вступили в силу поправки в закон «О гражданстве», согласно которым власти могут лишить гражданства уехавших из страны беларусов, осужденных по «экстремистским» статьям. «Медиазона» попросила юристку Кристину Рихтер объяснить, кого коснутся изменения.
Нововведения в статье об «утрате» гражданства (термина «лишение» в законе нет) относятся к беларусам, получившим гражданство по рождению — то есть если вы родились в Беларуси.
Новый закон позволяет лишить гражданства человека, которого осудили по одной из 53 статей уголовного кодекса. Среди них — разжигание вражды, клевета на Лукашенко, наемничество, акт терроризма, участие в массовых беспорядках, создание экстремистского формирования или участие в нем и другие.
Кристина Рихтер перечисляет условия, при которых беларусов власти могут лишить гражданства согласно нововведениям в закон:
122 (Подготовка либо ведение агрессивной войны);
123 (Пропаганда войны);
124 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);
125 (Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой);
126 (Акт международного терроризма);
127 (Геноцид);
128 (Преступления против безопасности человечества);
129 (Производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны);
130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);
130−1 (Реабилитация нацизма);
130−2 (Отрицание геноцида белорусского народа);
131 (Экоцид);
132 (Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников);
133 (Наемничество);
134 (Применение оружия массового поражения);
135 (Нарушение законов и обычаев войны);
136 (Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов);
137 (Бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта);
287 (Создание незаконного вооруженного формирования);
289 (Акт терроризма);
часть 2 статьи 290 (Угроза совершением акта терроризма);
290−1 (Финансирование террористической деятельности);
290−2 (Содействие террористической деятельности);
290−3 (Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности);
290−4 (Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней);
290−5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации);
291 (Захват заложника);
292 (Захват зданий и сооружений);
293 (Массовые беспорядки);
часть 4 статьи 294 (Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ);
часть 4 статьи 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ);
часть 4 статьи 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения);
часть 3 статьи 311 (Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного судна);
часть 3 статьи 322 (Незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов);
часть 3 статьи 323 (Хищение радиоактивных материалов);
часть 3 статьи 324 (Угроза опасным использованием радиоактивных материалов);
часть 2 статьи 333 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ);
356 (Измена государству);
357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти);
359 (Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля);
360 (Диверсия);
361 (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь);
361−1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем);
361−2 (Финансирование экстремистской деятельности);
361−3 (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию);
361−4 (Содействие экстремистской деятельности);
361−5 (Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности);
362 (Убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего);
часть 2 статьи 367 (Клевета в отношении президента Республики Беларусь).
частью 2 статьи 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок);
364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);
366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг);
388 (Насилие в отношении судьи или народного заседателя).
Судить уехавших беларусов могут заочно по процедуре «специального производства».
Беларуские власти уже могут отобрать гражданство у нескольких беларуских политиков и активистов, осужденных заочно. Среди них — Светлана Тихановская, Павел Латушко, Валерий Цепкало, Степан Путило, администраторы «Черной книги Беларуси» и другие.
Лишить беларуского гражданства могут и тех, кто покинул Беларусь после приговора, добавляет юристка.
— Человека осудили, и он сбежал из Беларуси. У него есть решение суда? Есть. Он находится за границей? Находится. Он является гражданином [по рождению]? Является, — объясняет она.