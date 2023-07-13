Бывший военный «устроил» диверсию, а ГУБОП утверждает, что внедрил агента. Силовики рассказали о взрыве на базе ОМОН спустя почти 2 года

Контрабандист. Дрон из Украины и сообщники

25 сентября 2021 года в канале «Буслы ляцяць» появилось видео, на котором дроны атаковали, как утверждалось, базу ОМОНа в Уручье. В посте говорилось, что «группа "Чорны Бусел" осуществила сброс с большой высоты двух пятилитровых емкостей с зажигательной смесью», одна из них повредила автомобиль».

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В начале фильма ОНТ сотрудник телеканала вместе с бойцами СОБРа едет на задержание Сергея Костючика из Бреста — по версии силовиков, он передал в Беларусь дрон, с помощью которого совершили атаку на базу.

При задержании сотрудники СОБРа стреляют в воздух, разбивают окно машины Костючика, а самого брестчанина вытаскивают из авто и кладут лицом в асфальт. Допрос задержанного начинает сотрудник ОНТ — спрашивает о предполагаемых причинах задержания. В бусе вопросы Костючику задают силовики. Брестчанин уверен, что его обвиняют в контрабанде сигарет — он говорит, что для этих целей и купил беспилотник «3 или 4 года назад» на сайте olx.

Позже сотрудник СОБРа говорит, что Костючика обвиняют не только в контрабанде, но и в пособничестве терроризму. В сюжете утверждается, что брестчанин передал в Беларусь дрон от украинского «контрабандиста Максима», подключив еще двух сообщников. В фильме показывают задержание, где виден предположительно один из них. Каким образом «подельники» участвовали в передаче — не объясняется.

По версии канала, дрон переправляли по воздуху. Со стороны Украины его отправляли: «тамошний контрабандист» — в ГУБОПиК предполагают, что он «работает на ВСУ», Сергей Костючик и сам «террорист» Виталий Потехин. В Беларуси беспилотник встречали дочь Потехина Анастасия и «еще один сообщник».

«Террорист» и его дочь. Отъезд из страны, стрельба в пустом доме и задержание родственников

Виталий Потехин — бывший военный, технический специалист, проходивший службу в войсках, связанных с ПВО, говорит начальник отдела ГУБОПиК Артур Гайко.

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ОНТ утверждает, что Потехина уволили по «дискредитирующей статье, когда это произошло — не уточняется. Вместе с дочерью он участвовал в акциях протеста в 2020 году, а позже связался с инициативой «Буслы ляцяць» и предложил помощь, говорится в фильме.

Потехин, по словам Гайко, модифицировал беспилотник и приготовил зажигательную смесь. Перед атакой он тренировался в поле возле загородного дома, а совершил ее ночью 25 сентября 2021 года.

— Был характерный звук винтов беспилотника, хлопок, и даже поднята по тревоге группа быстрого реагирования. Но не вышло — ни сам теракт, ни запугать. Тревога была, но по другому поводу. Террорист не знал точных координат. Этим всем занимались не профи, а шарашкина контора, — говорится в фильме.

Ведущий ОНТ добавляет, что сбросов было два. Одна из емкостей с горючей смесью упала на крышу над актовым залом и не загорелась, а вторая приземлилась между машиной и зданием — в результате была повреждена машина и гаражные ворота.

После атаки Потехин уехал в Украину — как скоро это произошло, не уточняется. В сюжете говорится, что бывшему военному оформили командировочный лист в украинской фирме, где тот работал.

По информации правозащитного центра «Вясна», Анастасию Потехину задержали 9 ноября 2021 года. Ее приговорили к 2,5 годам «химии» за грубое нарушение порядка. Девушка покинула Беларусь.

В фильме демонстрируют кадры обыска в пустом доме, который, как следует из сюжета, принадлежит Потехину. Как минимум пятеро силовиков врываются в здание, стреляют и забрасывают комнаты дымовыми шашками.

После обыска силовики едут к сестре Потехина Светлане — по их версии, бывший военный попросил женщину уничтожить коробку от беспилотника, две банки натрия и бочку, «в которой готовил взрывчатое вещество». Это силовики расценили как «организацию подготовки к теракту». На «утилизацию» Светлана поехала вместе с мужем Дмитрием — задержали их обоих.

ОНТ показывает видео с допроса Светланы, во время которого она позвонила брату. После непродолжительного диалога женщина говорит Потехину: «Короче, Виталик, я не знаю. Надо, наверное, чтобы ты вернулся, потому что херово мне».

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В фильме утверждается, что в «Буслы ляцяць» внедрился агент ГУБОПиК. После атаки на базу он предложил объекты для следующих диверсий — так дрон в итоге оказался у силовиков.

— Внедренный сотрудник убедил беглых, что подходит для следующей атаки, и те повелись. Основными целями были Окрестина и одна из районных прокуратур. Рассматривали даже дома силовиков, — говорится в сюжете.

ОНТ отмечает, что внедренный силовик предложил в качестве цели учебный центр внутренних войск «Воловщина» и «нагнали туда списанных автомобилей». Исполнителем, как утверждает канал, выбрали агента ГУБОПиК — он забрал дрон из тайника, в котором беспилотник оставил Потехин. ОНТ рассказывает, что бывший военный руководил сборкой дрона и тренировками. Почему его не задержали во время подготовки к атаке на базу ОМОНа, в фильме не уточняется.

«Буслы ляцяць» опубликовали видео атаки на учебный центр внутренних войск 17 декабря 2021 года. Телеканал утверждает, что в отчете об атаке на «Воловщину», к которому приложил руку внедренный ГУБОПом «крот», был вирус — говорится, что таким образом силовики смогли деанонимизировать «организаторов и сообщников» инициативы.