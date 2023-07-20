Возвращались в Беларусь, а попали в СИЗО. Что известно о деле против адвокатки Юлии Юргилевич и журналиста Павла Можейко, которых обвиняют в «содействии экстремизму»

«Адвокатка с большой буквы», защищала политзаключенных. Юлия Юргилевич

Юлия Юргилевич — гродненская адвокатка с 18-летним стажем, которая защищала многих политзаключенных. Ее подзащитными были художник Алесь Пушкин, музыкант Игорь Банцер, студент Артем Боярский, блогер Vadimati и другие обвиняемые по политическим делам.

Ее подзащитный Василий, осужденный по «делу Зельцера», называет Юлию «адвокатом и человеком с большой буквы». Он добавляет, что Юргилевич всегда поддерживала тех, кого защищала, предупреждала, как на них могут воздействовать.

— Если бы не она, я бы, наверное, с ума сошел от абсурдности ситуации. Она мне сказала в первую нашу встречу: «Не стройте никаких надежд, вы сядете. За то, чтобы вы сели на [срок] поменьше, мы поборемся», — вспоминает он.

Юргилевич работала в юридической консультации Октябрьского района Гродно. 23 февраля прошлого года ее исключили из Гродненской областной коллегии адвокатов «за непрофессионализм», рассказывала сама юристка.

— Даже сегодняшний день не дали доработать, — говорила она.

Адвокатка уезжала из Беларуси, а когда вернулась в Гродно в конце августа 2022 года, ее задержали. Дома у Юргилевич провели обыск, юристку поместили в СИЗО.

Издавал Быкова, развивал Гродно, а больше 20 лет назад был осужден за «клевету» на Лукашенко. Павел Можейко

Еще один фигурант дела — гродненец Павел Можейко, журналист и культурный менеджер. По политическому делу он проходит не впервые: в 2002 году Павла осудили на 2 года «химии» за «клевету» на Александра Лукашенко. Обвинение в свои 24 года он получил из-за статьи в газете «Пагоня». Срок сократили на год по амнистии.

В прошлом журналист работал в независимых газетах «Пагоня» и «Дзень», сотрудничал с БелаПАН. До 2020 года Павел был автором и ведущим программ «Два на два» и Intermarium на телеканале «Белсат».

Можейко — один из основателей книжной серии «Гарадзенская бібліятэка», которая появилась в 2006 году. Серия насчитывает более 30 исторических монографий, биографий, историческую и современную прозу. Среди изданного — сборник неизвестных ранее произведений Василя Быкова «Гарадзенскі архіў».

В 2016 году Павел Можейко создал культурное пространство «Центр городской жизни», где прошло множество образовательных мероприятий, выставок, конференций, концертов и презентаций книг. В 2020 году центр стал площадкой для волонтеров, которые помогали гродненским медикам во время пандемии.

Та самая выставка Алеся Пушкина, после которой появилось уголовное дело против художника

В марте 2021 года в «Центре городской жизни» проходила выставка Алеся Пушкина. Прокуратура усмотрела «реабилитацию нацизма» в портрете деятеля беларуского антисоветского сопротивления Евгения Жихаря и завела дело на Пушкина и Можейко.

После 72 часов задержания Можейко выпустили из СИЗО и дали ему документ о том, что «в задержании пропала необходимость». В мае суд ликвидировал культурное пространство, несмотря на то, что под обращением в защиту «Центра городской жизни» подписались более 1200 человек. Алесь Пушкин оказался за решеткой, а защищала его Юлия Юргилевич.

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— Я интересовался, почему он как можно быстрее не уедет из Беларуси, уже после 2020 года. В ответ: «Ну как я поеду? Я должен носить передачи Алесю Пушкину», — рассказывал друг Можейко, журналист Дмитрий Гурневич.

В чем обвиняют: адвокатка рассказала Можейко про приговор Пушкину, а он передал это «Белсату»

О том, что адвокатка и журналист проходят по одному делу, ничего не было известно до июля, пока не начались заседания. В судебном расписании было указано, что их обвиняют в «содействии экстремистской деятельности».

Обвинение утверждает, что с февраля по март 2022 года Можейко передал «неустановленным лицам» для размещения на «Белсате» полученную от Юргилевич информацию о лишении ее адвокатской лицензии и исключении из коллегии адвокатов. По версии следствия, адвокатка также передала Можейко информацию о суде над Пушкиным, в том числе о приговоре. Таким образом они оказали содействие «экстремистской деятельности», считает обвинение.

Проект «Право на Защиту» обращает внимание на то, что данные о результатах аттестации адвокатов размещены на сайте Минюста, то есть Юргилевич обвиняют в опубличивании и без того открытой информации. «Право на Защиту» считает это поводом для уголовного преследования адвокатки за ее профессинальную деятельность и защиту политических заключенных.

— Такое ощущение, что они не набрали доказательств совсем, и сейчас просто забрасывают суд мусором. Это может быть, чтобы затянуть процесс или создать впечатление проделанной работы, — сказала жена Павла Можейко Ирина Чернявко в комментарии «Радыё Рацыя».

По ее словам, среди доказательств обвинения — записи телефонных разговоров, при этом в дни «преступлений» 23 февраля и 30 марта 2022 года звонков между адвокатом и журналисткой не было. Обвинение показало распечатки статей «Белсата» за вышеназванные даты, а следствие не установило намерения обвиняемых на размещение информации и факт ее передачи, рассказала жена журналиста в фейсбуке.

Она добавила, что вместо доказательств в суде рассматривали «информационный мусор» — например, диск с любимым сериалом мамы Юлии Юргилевич, ее адвокатское выступление на процессе по делу Андрея Авсиевича, бытовые разговоры отца Павла и записи прослушки «неизвестно откуда».

Ирина говорит, что обвинение построено только на том, что Павел когда-то сотрудничал с «Белсатом».

— Значит, у него остались какие-нибудь контакты, и публикации, которые появились на сайте «Белсата», могли быть переданы Павлом просто потому, что он когда-то там работал, — объясняет она логику обвинения.

Оба отказались от показаний на суде, развернулись спиной в клетке; адвокатка была одета в карцерную робу

На судебном заседании 10 июля Юргилевич и Можейко повернулись спиной к сотрудникам госСМИ, когда те начали их снимать. Юргилевич была одета в тюремную робу с надписью «Карцер 2».

Адвокатка и журналист не признали вину в суде и отказались давать показания. Как писало «Радыё Свобода», на вопросы Можейко отвечал выборочно. Его отец отказался свидетельствовать против сына.

Юлия Юргилевич на суде заявила, что ей не дали ознакомиться с делом и содержат в «скотских условиях». Прокурор запросил адвокатке и журналисту 6 лет колонии.