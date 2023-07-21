«Маці сказалі, што я з’ехаў за мяжу на заробкі». Из колонии спустя 2,5 года освободился правозащитник Леонид Судаленко

Перед освобождением сидел в ШИЗО — сыром подвале и без прогулок

Последние девять дней перед освобождением Леонид Судаленко провел в штрафном изоляторе. Официально его отправили туда за то, что он раньше времени надел спортивный костюм: «Напрыклад, на стадыён трэба ісці ў 14:00, а я ў 13:30 знаходзіўся ў бараку ў спартыўнай форме».

Но правозащитник думает, что администрация колонии сделала это намеренно: «У тых месцах, дзе я быў, павесіць парушэнне на чалавека досыць проста».

Последние дни в колонии он описывает так: сырой подвал, отсутствие прогулок (а значит и свежего воздуха). Только трижды в день приносили еду.

«А так дзевяць сутак спаў на падлозе, без бялізны, без нічога. Спачатку пад галаву падкладваў паперу для прыбіральні, а затым і яна закончылася. Тады ўжо даводзілася пад галаву кулак падкладваць».

Трудился разнорабочим, занимался спортом и читал книги

В колонии половину своего срока Судаленко был разнорабочим на деревообрабатывающем производстве, потом его перевели в цех обработки металла — там заключенные разбирали провода и доставали из них цветные металлы.

В колонии Судаленко занимался спортом (иногда получилось ходить на стадион) и читал книги. Больше правозащитник интересовался не художественной, а юридической литературой. Просил, чтобы ему присылали постановления пленума Верховного суда и изменения в Уголовный кодекс.

Из колонии встретили жена и старший сын, а мама все 2,5 года думала, что сын на заработках

За время заключения Судаленко ни разу не предоставили долгосрочное свидание с родными, в колонии он стоял на профилактическом учете.

«Да такіх вязняў была асаблівая ўвага з боку адміністрацыі», — говорит он.

На выходе из колонии Леонида встретили жена и старший сын. Младший сын Никита остался дома, а средний сейчас живет в Польше — с ним правозащитник увиделся по видеосвязи. К маме Леонид Судаленко планирует заехать в ближайшие дни. Ей не рассказали про задержание и суд над сыном.

«Ёй 84 гады, жыве ў вёсцы ў Брагінскім раёне, і да гэтага часу не ведала, дзе я знаходжуся. Не казалі мы маме пра гэта, каб яна не хвалявалася і берагла здароўе. Паведамілі толькі, што я на некалькі гадоў з’ехаў за мяжу на заробкі. І вось зараз — вярнуўся», — объясняет Судаленко.

В чем обвиняли Леонида Судаленко

Леонида Судаленко судили по статье о грубом нарушении порядка. В письмах своим коллегам он писал об эпизодах, которые легли в основу обвинения.

Один из них связан с постом в фейсбуке, к которому правозащитник прикрепил ссылку с призывом встретить у ИВС гомельскую активистку Марию Тульженкову, выходящую на свободу после административного ареста. Как писала «Вясна», этот эпизод правозащитнику вменяют по части 1 статьи 342 УК — организация грубого нарушения порядка.

Покупка дров как организация протестов. За что судят правозащитника Леонида Судаленко и двух его помощниц

Второй эпизод тоже касался поста в фейсбуке: на этот раз Судаленко предложил помочь многодетной семье Леонида Ковалева с покупкой дров на зиму. Отец семьи был под стражей в СИЗО по делу о «массовых беспорядках». Позже Ковалева осудили на шесть лет колонии.

Кроме того, Леонид Судаленко регулярно помогал задержанным с оплатой штрафов и счетов за питание в ИВС. Такую деятельность расценили как «финансирование протестов».

Вместе с Леонидом Судаленко судили еще двух волотерок «Вясны», Татьяну Ласицу и Марию Тарасенко. Тарасенко была освобождена после трех суток в ИВС и покинула Беларусь. Татьяну Ласицу приговорили к двум с половиной годам колонии, она провела в заключении год и восемь месяцев, после чего была освобождена по помилованию.