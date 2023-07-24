«Если выучить солдат, а командиры останутся с совковой логикой, результата не будет». Чему наемники «ЧВК Вагнера» могут научить беларуских военных

14 июля Министерство обороны Беларуси сообщило, что совместно с «руководством компании» «ЧВК Вагнера» выработан план по передаче опыта беларуским войскам.

В тот же день на «ВоенТВ» появился сюжет, где показаны тактические занятия наемников с терробороной Солигорского района — по «тактической стрельбе, инженерной подготовке и тактической медицине». Обучение проходило недалеко от лагеря под Осиповичами.

О следующей 4-дневной тренировке на полигоне «Брестский», который находится недалеко от польской и украинской границ, министерство сообщило 20 июля.

Министерство обороны рассказало, что упор в ходе занятий делается на «организацию взаимодействия разных родов войск, применение разведывательных и ударных БПЛА, тактических приемов перемещения на поле боя, приемы скрытия войск и психологическую подготовку военных».

«Если понадобится, мы возьмём этот опыт на вооружение для защиты нашей Родины. Парни из "ЧВК Вагнера" нам постоянно рассказывают и подсказывают новые приемы, делятся своими историями из своей боевой работы», — рассказал неназванный военнослужащий сил специальных операций.

Военный аналитик: «У ЧВК — опыт штурмов, а не обороны, но его "грех не использовать"»

По мнению военного аналитика Кирилла Михайлова, военный опыт наемников «ЧВК Вагнера» — не совсем подходящий под запросы беларуской армии.

«В основном, это наступательный [опыт] — штурмовые действия, городские бои и так далее. Беларуская армия декларирует, по крайней мере, своими задачами, оборону от "поползновений коварного НАТО". Очевидно, что такие наступательные и штурмовые действия для неё не настолько важны, чтобы содержать ораву из десяти тысяч бойцов».

С другой стороны, опыт людей с богатым опытом современной войны «грех не использовать для дополнительного обучения». При этом Михайлов сомневается, что это — их основная цель пребывания в Беларуси.

«Оправдание присутствия — их сюда сплавили. А дальше режим Лукашенко пытается извлекать какую-то пользу из этой ситуации», — уверен аналитик.

Командир ВСУ: «Разовые тренинги бесполезны»

По мнению командира одной из боевых групп 1 отдельной десантно-штурмовой роты 79 ОДШБр ВСУ Сергея, наемники могут поднять индивидуальную подготовку беларуских военных. Проблема некоторых частей, считает он, — в плохом оснащении «на уровне 70-х годов».

«Не знаю, на каком уровне сейчас находится боевая подготовка в Беларуси. Полагаю, что в мотострелковых частях она на уровне плинтуса, в частях специальных операций и в специальных войсках она может быть повыше».

Чтобы эффективно воевать с современной армией, нужно выстроить систему управления боем и связью. Сергей утверждает, что, как у украинских войск, так и у «вагнеров» такой опыт есть и вопрос в том, согласятся ли беларуские командиры этому учиться, чтобы менять свою систему.

«Полагаю, у "вагнеров", несмотря на их совершенно людоедскую тактику заваливания мясом, уверен, есть хороший опыт в плане управления боем и войсками. Здесь уже идет речь о командовании — вот эти дядьки со звездами они воспримут это или нет, будут они этому учиться или нет».

Отдельно командир упоминает пропаганду, которой пропитаны подобные занятия с беларускими военными.

«Речь идет не чисто военной подготовке. Это идет еще речь и о пропаганде. То есть "вагнера" со своим флером мужественности, ловкости, удачи. Они приезжают туда и беларуским парням, рассказывают залихватские истории, а те, раскрыв рот, слушают. И это тоже пропаганда. Это очень, очень неприятно».

В сюжете на «ВоенТВ» беларуский военнослужащий так и отзывался о рассказах «вагнеровцев»: «Это очень интересно слушать. Они побывали в боевых действиях, и это полезный опыт для нашей беларуской армии».

Сергей описывает первый тренинг территориальной обороны, показанный по ТВ, как «мастер-класс», который может «заинтересовать» военных.

«Я себе могу представить, что приедет достаточно опытный боец или инструктор опытный, который подготовил не одну сотню бойцов. Он их построит, покажет, расскажет. Это интересный мастер-класс, который может заинтересовать, например, профессионального военного. Но если это дядьке, который пришел с работы, это все рассказали, он похлопает глазами: "Ух, классно". Что-то у него, может быть, отложится. Может, он запомнит как турникет правильно накладывать. Вопрос будет ли у него этот турникет потом?»

Если не заниматься с военными системно, разовые тренинги будут бесполезными. Чтобы обучить военной специальности, нужно от месяца и больше — в зависимости от специальности, подразделения и задач, объясняет командир. Отдельные тренинги могут быть полезны «для общего развития» профессиональным военным.

«Можно снять красивые фотки, но практической пользы это не будет иметь никакой. У них [инструкторов ЧВК] в России есть огромные полигоны и все условия для обучения своей армии до состояния любого, как они захотят. Но на поле боя в Украине мы этого пока не видим. В общей массе, те мобилизованные, которых они сотнями тысяч набирают, ну, как-то не видно, чтобы те же самые "вагнеровские" инструкторы сделали из них вторую армию мира».

Сергей сравнивает такое обучение с обучением маникюру у более опытного мастера: от рассказы о трендах и лаках мастерство не станет лучше.

«Если же он с вами сядет и будет постоянно заниматься, может быть, вы тоже станете маникюрщиком мирового уровня. Но если это не системное занятие, то толку никакого».

Инструктор «Полка Калиновского»: «Учебка в "натовской" армии — от 3 месяцев до года»

Инструктор учебного центра «Полка Кастуся Калиновского» Валентин раньше служил в беларуской армии и объясняет, что там трениуются по советским методикам, которые не работают в современных войнах.

«И тут приезжают к ним типы, которые, прошли войны. Они приезжают и рассказывают им все, начиная от того, как мы обращаемся с оружием, заканчивая тактиками малых групп, тактическими приемами. Когда люди с боевым опытом начнут учить беларуских военных, то я уверен, что они будут с открытыми глазами на них просто и с бровями, где-то около линии роста волос на них смотреть и офигевать», — говорит он.

Обучаться должны и командиры, и солдаты подразделений — в комплексе. При этом тренировки должны быть постоянными. Учебка в высококвалифицированных армиях «натовского формата» может идти от 3 месяцев до года, рассказывает инструктор, и построена она по принципу EDIP.

«Если вы возьмете солдат, и выучите их на потрясающих пехотинцев, штурмовиков, но командиры у них останутся с совковой логикой ведения действий — это ни к чему не приведет. А если вы выучите командиров, которые будут великолепными тактиками и стратегами, но при этом у них будут солдаты, которые не знают, как турникет наложить и просто истекут кровью — тоже ненадолго хватит их», — уверен Валентин.