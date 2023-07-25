«Наябаць КДБ — гэта задача нетрывіяльная і шанец на поспех невялічкі». Силовики продолжают преследовать беларусов за донаты BYSOL

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Анна — не выпустили из Беларуси. «Начали спрашивать: где мой фейсбук?»

Когда в июне Анна выезжала из Беларуси в Польшу, на беларуском паспортном контроле ее попросили отойти в сторону для беседы. Вскоре к девушке подошли два человека в гражданской одежде и пригласили пройти за ними. Мужчины не представились, но Анна уверена, что это были сотрудники КГБ.

— У меня взяли телефон, проверили мессенджеры, но там ничего не нашли. Потом начали спрашивать, где мой фейсбук. Они восстановили удаленное приложение и старались восстановить мою учетную запись. Но так как я удалила ее больше месяца назад, сделать им это не удалось.

Анна подозревает, что интерес к ней связан с ее задержаниями на мирных акциях в 2020-2021 годах. Оба раза она получила штраф.

Люди в штатском сказали Анне, что у них есть информация о финансировании ею «экстремистских формирований».

По словам Анны, неизвестные показали ей лист А4 с данными о двух переводах по 10 долларов. Информацию, как утверждали собеседники, им предоставил банковский процессинговый центр. С листика они зачитали Анне данные о двух переводах по 10 долларов, которые она сделала в 2020 году. Даты переводов совпадают с объявлениями сборов для политзаключенных.

— Мне не было страшно, потому что я ехала одна, без семьи. Подумала: будь, что будет, главное — семья в безопасности. Я начала с ними разговаривать, что в 2020 году эти инициативы, о которых говорят сотрудники, не были экстремистскими. И даже если я что-то переводила, то где нарушение? Но они назвали какой-то закон, согласно которому могут привлекать к ответственности даже если инициативу признали экстремистской намного позже.

Анна считает, что ее не задержали на границе только потому что силовики не смогли найти доказательств в ее удаленном фейсбуке.

Заплатите 500 долларов и принесите квитанцию. КГБ задерживает беларусов и требует «возмещать» донаты «экстремистам»

Беседа продолжалась около часа. Все это время беларуску ждал автобус. В конце разговора мужчины сообщили Анне, что она не может выехать из страны и что в течение 10 дней ей нужно прийти в управление КГБ и «во всем сознаться».

На рейсовом автобусе девушку отправили в Минск. Никаких отметок в паспорте о запрете на выезд ей не ставили.

— Я законопослушная очень. И когда мне сказали, что нужно явится в КГБ, то я уже начала думать, когда мне удобнее всего сходить. Но пока ехала в Минск, мои близкие купили мне билет на самолет до Калининграда и оттуда билет на автобус до Гданьска.

Анна говорит, что боялась повторения истории на паспортном контроле в минском аэропорту, но там все прошло «гладко». Сейчас девушка в безопасности.

Оказался в списке КГБ о донативших айтишниках — уехал

В январе сотруднику одной из IT-компаний Тимофею в скайпе позвонил менеджер и сказал, что айтишником заинтересовались в КГБ. Тимофей попал в список донативших «экстремистам», поэтому его вызывают на разговор и требуют добровольно перевести на благотворительность десятикратную сумму доната.

— Нават далі пару слотаў, кшталту: «Чацвер 14:00» ці «Пятніца 11:00» у будынку КДБ. Гэта была, канешне, ржака. Ну і са словамі: «Некалькі нашых хлопцаў ужо схадзілі, усё ок, можаш запытацца». Я проста адцягваў сваю чаргу, каб не трігерыць підарасаў і даць сябе як мага больш часу сваліць з краіны.

Тимофей говорит, что в списке от КГБ было около 80-100 сотрудников только одного департамента компании. По словам айтишника, многие из его коллеги ходили на беседу и «возместили» деньги. Тех, кто отказался и уехал из Беларуси, было меньше.

— Глядзіце: яны сфармавалі спіс усіх, хто данаціў нешта праз фэйсбук з 9 жніўня 2020. Усіх з гэтага спісу яны клічуць на размову і патрабуюць паказаць фэйсбук на тэлефоне. Транзакцыю скрыць з мабільнага дадатку немагчыма (толькі праз цікет у саппорце). Наколькі я ведаю, ўся гэтая справа — гэта ўсё пра фейсбук данаты. Я думаў схадзіць на размову і паказаць іншы аккаунт фейсбук — напрыклад, махнуцца з кімсьці аккаунтамі — ці проста знішчыць, схаваць аккаўнт, дадатак і сказаць, што нічога не ведаю. Але наябаць КДБ — гэта задача нетрывіяльная і шанец на поспех невялічкі.

Претензии к Тимофею возникли из-за двух пожертвований по 100 долларов на BYSOL и BYHELP. Беларус говорит, что помимо этих донатов у него было еще множество на другие инициативы. Например, он жертвовал в том числе полку Калиновского, но эти донаты шли не через фейсбук.

Тимофей решил не идти в КГБ, не дожидаться, когда КГБ придет к нему, поэтому покинул страну.

— Я кажу [менеджеру]: «Ок, мне трэба падумаць», а сам пайшоў праз сваіх людзей рабіць польскую гуманітарную візу, выключыў тэлефон, жыў не па месцу прапіскі. З візай справы занялі дзесьці каля чатырох тыдняў. Як толькі атрымаў, сеў у сваю машыну і ў «швабрастан» [Россию], адтуль — у Латвію, рашысцкія памежнікі выпусцілі.

3,5 года колонии за донат в 20 долларов

Случаи с донатами «экстремистам» не всегда заканчиваются принудительными пожертвованиями на благотворительность или отъездом из страны. Осенью 2022 года бизнесмена Олега осудили на 3,5 года колонии за «финансирование экстремистской деятельности».

Сначала мужчину задерживали в апреле 2022 года по подозрению в грубом нарушении порядка, но в итоге он получил 15 суток и вышел на свободу. Но тогда же в его фейсбуке нашли донат BYSOL.

— Переквалифицировали в «финансирование экстремизма». Отпустили под подписку о невыезде, — рассказывает друг политзаключенного. — Месяца четыре не было вообще никакого движения. Конечно, мы его пинали, чтобы уебывал: Двина, Буг, монгольские степи — как угодно. Но у него родители, бизнес — «куда я поеду?»

Олега вновь задержали 17 августа 2022 года и осенью осудили. Основанием для заведения уголовного дела стало пожертвование в 20 долларов, говорят друзья.

— ДФР технику, доки и кассы вернул, санкций никаких не было. И по коробкам было видно, что никто в них даже не смотрел. Никто никаких возмещений не предлагал ему не предлагал, потому что не из айти, — считают друзья осужденного.

Олег не единственный, кого осудили за донаты BYSOL. Например, сейчас в Минске судят сотрудницу компании «Гейм стрим» Ксению Алькенову за донат в размере 425 долларов. В июне этого года 6 лет колонии получил Николай Василевич — его обвинили в финансировании экстремистской деятельности и экстремистского формирования.