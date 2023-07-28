Из-за диверсии в Мачулищах BYPOL потерял финансирование, а в плане «Перамога» тысячи заявок остались без ответа. Александр Азаров — о конфликте в организации бывших силовиков

«BYPOL лишили финансирования из-за диверсии в Мачулищах»

Бывший силовик Александр Азаров признался, что диверсия на военном аэродроме в Мачулищах — совместная операция с СБУ. Он отметил, что изначально BYPOL решил не комментировать произошедшее. Однако после переговоров с «украинской стороной» инициатива взяла на себя ответственность за атаку партизанским беспилотником и повреждение российского самолета-разведчика.

— После этого у нас начались огромные проблемы. Финансирование полностью было остановлено. Наши международные партнеры, доноры говорили за углом: «Александр, ты молодец», а когда выходили к общественности, говорили: «Мы с вами отношений никаких иметь не можем, финансирования больше у вас не будет». Без финансирования и начались проблемы в коллективе — люди требовали зарплаты, — сказал Азаров.

Организация BELPOL опровергает эту версию: один из представителей рассказал «Медиазоне», что проблемы с зарплатами начались до сообщения о диверсии, а у BYPOL был еще один грант и «кто получал по нему деньги доподлинно неизвестно».

— Вопрос был не только и не столько в финансировании, сколько в потере доверия со стороны граждан Беларуси — тех, кто поддерживал нас внутри страны, предоставляя нам информацию. Эти люди от нас тогда отвернулись. Теперь приходится завоевывать доверие.

Диверсия в Мачулищах произошла 26 февраля 2023 года. Тогда по версии BYPOL, участники плана «Перамога» повредили российский самолет ДРЛО А-50.

В объединении бывших силовиков BELPOL считают, что вся ответственность за диверсию и ее последствия для организации лежит на Азарове и его приближенных. По словам BELPOL, коллектив не принимал участия в подготовке диверсии.

— Со своей стороны мы можем с уверенностью сказать, что бездумное опубличивание такого рода информации сулит всем задержанным гражданам привлечение к ответственности по ст. 356 УК Республики Беларусь, т.е. «измена государству» и этот видеоматериал будет использоваться в качестве доказательной базы в судах, — заявили в BELPOL.

«В плане "Перамога" обработано 10 тыс заявок из 200»

В интервью Татьяне Мартыновой Азаров сообщил, что из 200 тысяч заявок в бот плана «Перамога» BYPOL успел обработать только 10 тысяч, потому что «верификацией занимались только три человека в свободное от другой работы время».

— Это работа огромная. Чтобы работать с теми людьми [кто записался в план «Перамога»], не хватит сотни человек. [У нас] не было ни одного человека, кто занимался бы этим на постоянной основе. Было три человека, которые имели контакт, в том числе и я, но это было не на фултайме, как говорится. Это была часть другой работы.

Азаров говорит, что он выслушивал много претензий от беларусов, которые переехали в Польшу, что про них забыли: «я записался в 2021 году в план "Перамога", сейчас 2023, а со мной никто ни разу не связался. Вы нас кинули». Пока что BYPOL связался с малой частью из тех, кто зарегистрировался в плане «Перамога».

Сейчас BYPOL планирует собрать людей, которые будут заниматься «Перамогой» на постоянной основе, чтобы никто не чувствовал «себя забытым».

По словам главы фонда BYPOL, сейчас план «Перамога» представляет собой военно-спортивную подготовку беларусов за рубежом для их возвращения в Беларусь, а также закупку экипировки для них. Азаров подтвердил, что от украинской стороны инициативе поступило предложение создать представительство BYPOL в Киеве, чем Азаров сейчас и занимается.



Обновлено в 13.36. Добавлен комментарий представителей BELPOL о финансировании и утрате доверия.