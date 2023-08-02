«Сказали, что могут застрелить». Как мошенники отбирают деньги и толкают беларусов на поджоги автомобилей, в том числе милицейских

Что происходит? Беларусы поджигают машины из-за мошенников?

Афера с поджогами «пришла» из России. По подсчетам российской «Медиазоны» на 27 июля, с начала войны по всей стране было атаковано 113 военкоматов, и в 21 случае было известно, что людей на это уговаривали мошенники — они убеждали россиян, что те участвуют в некой «спецоперации».

Работают мошенники следующим образом: звонят под видом сотрудника банка или милиционера, выманивают деньги, а для их возвращения просят поджечь военкомат или авто силовика. СК установил, что «диверсии» убеждают совершать звонящие из Украины, а также «многие потерпевшие указывали на украинский акцент собеседника».

Продала квартиру из-за мошенников и подожгла автомобиль милиции. Гродно

21 июня 50-летняя жительница Гродно подожгла служебный автомобиль на стоянке у здания городского отделения милиции. По ее словам, за полгода до поджога с ней связался «сотрудник банка» и убедил принять участие в «спецоперации по изобличению недобросовестных сотрудников финансового учреждения».

Беларуску убедили перевести на счет мошенников 200 тысяч рублей. Для этого она продала квартиру.

После этого под видом сотрудников милиции мошенники сообщили женщине, что та стала жертвой обмана и пообещали ей вернуть квартиру. Для этого «милиционер» попросил беларуску поджечь милицейский автомобиль и выслать фото и видеоотчет.

— Я хотела спасти свою квартиру, понимаете. У меня как бы было помутнение рассудка. Вы знаете, я ничего не помнила. Этот голос, он только это говорил, понимаете, и я как зомби была. Я же так и думала, что я как бы сотрудничаю с органами власти, вот. Он говорил, что, ну, они в Минске там, как говорится. Они этого … мне прислали, понимаете, самого главного. Потом подписку о неразглашении, вот это все, понимаете. Телефоны были, все вот это, поэтому, если бы я сомневалась, я бы не в жизнь, понимаете, этого не сделала бы. Я… Вот так они меня, понимаете, как сказать, обвели вокруг пальца просто, — рассказывала беларуска.

Жительница Гродно выполнила все требования, но мошенники указали на незначительные повреждения авто и попросили сжечь автомобиль. Женщина отправилась на заправку, чтобы купить бензин, где ее задержали милиционеры. Ей предъявили обвинение по статье об умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом. Максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 10 лет.

Взял четыре кредита, поджег авто возле банка и боялся, что застрелят. Молодечно

42-летнего мужчину из Вилейки мошенники вынудили взять четыре кредита в разных банках и перевести деньги на их счет. Чтобы вернуть деньги, преступники сказали беларусу поджечь отделение банка, убедив, что именно там находятся мошенники, которые похитили его деньги.

По версии следствия, угрозами мужчину заставили поджечь автомобиль, стоящий рядом с банком, и разбить камнем еще один.

На видео допроса мужчина говорит, что мошенники представились силовиками из «ЦРУ города Минска». По его словам, его отправили совершать поджог в Молодечно, а в случае отказа его бы «застрелили».

— Ну, я это и сделал, потому что они сказали, что в Молодечно «наш человек». И если что… Ну, так и сказал, что могут застрелить. Да, опасался. Сразу, когда они позвонили и сказали, что из милиции, я не опасался. Но, когда они начали говорить, когда я уже приехал все это делать… Они уже начали кричать, начали… Сказали, что там есть человек. Да, я опасался, — рассказывал вилейчанин.

Беларуса задержали спустя несколько дней после поджога. Его обвиняют в умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом и злостном хулиганстве.

Похожим способом мошенники обманули и 43-летнюю жительницу Барановичей. Они завладели 33 тысячами рублей беларуски и под предлогом возврата денег уговаривали женщину поджечь районный военкомат. Та отказалась.

Подожгла две машины, чтобы «отменить» кредиты, на которые вынудили мошенники. Гомель

Пенсионерке из Гомеля мошенники позвонили под видом «сотрудницы столичного уголовного розыска» и сообщили о незаконном оформлении на ее имя 10 кредитов. По версии мошенников, это сделала работница банка.

Чтобы аннулировать кредиты, гомельчанке предложили поучаствовать в «спецоперации»: оформить еще в двух банках кредиты на общую сумму 19 тысяч рублей и перевести их мошенникам.

Мошенники потребовали поджечь две машины: одну — «сотрудницы банка», другую — ее начальника. Сделать это нужно, «чтобы остановить сотрудницу». Мошенники выдали инструкцию и пенсионерка подожгла два авто: Nissan и Hyundai. Следователи установили, что авто не принадлежали сотрудникам финансовых или правоохранительных структур.

На беларуску завели уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества.