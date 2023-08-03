Милиция против образования. Как за инакомыслие преследуют педагогов, студентов и даже школьников

Преподаватели

Преподаватели вузов попадают в «сводки» задержаний чаще учителей. Так, недавно силовики отчитались о задержании — в телеграм-канале, близком к силовикам, появилось «покаянное» видео с Надеждой Старовойтовой и Натальей Сивицкой.

Надежда Старовойтова — кандидатка филологических наук и доцентка кафедры беларуского и русского языков БГЭУ, преподает беларуский язык. Наталья Сивицкая — преподавательница русского языка в БГУФК, кандидатка филологических наук. В сообщении силовиков говорится, что преподавательницы «бчб-шникам ставили экзамены автоматом, а ребят из актива универа и сторонников власти — наоборот валили по беспределу». На видео задержанные говорят о том, что участвовали в протестах в Минске в 2020 году, и выходили на проезжую часть. Что сейчас с ними — неизвестно, вероятно, речь может идти об уголовном деле по статье о грубом нарушении порядка.

В марте 2023 года была задержана Наталья Мартусевич, заведующая кафедры МГУ. В августе в пресс-службе СК сообщили, что она обвиняется по статье о разжигании вражды. По версии следователей, в марте-апреле 2022 года Мартусевич публиковала в соцсетях записи, «не стесняясь в своих высказываниях по отношению к беларусам, русским и военнослужащим».

В Полоцком государственном университете в июне 2023 года прошли массовые задержания и увольнения преподавателей. По статье о распространении экстремистских материалов на 13 и 15 суток были арестованы доцент кафедры истории и туризма Виктор Черевко и доцент кафедры конституционного права и госуправления Сергей Глазырин. После ареста они были уволены «по соглашению сторон».

Замдекана инженерно-строительного факультета Юрий Кежа «донатил в экстремистские фонды» и после «возмещения ущерба» остался на свободе.

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В апреле 2023 года была задержана Оксана Уланович, доцентка кафедры теории и практики перевода БГУ, преподававшая в нескольких университетах. Как сказано в сообщении силовиков, ее обвинили в «систематическом сливе информации зарубежным запрещенным организациям». Авторы канала утверждают, что преподавательница отправляла сообщения в бот обратной связи канала «Беларусь головного мозга», сейчас, как они пишут, она уволена, с ней проводятся следственные действия.

Бывшего преподавателя БГУИР Николая Банькова силовики задержали в январе 2023 года. Николая суд арестовал на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, на свободу он не вышел — ему предъявили обвинение по статье о финансировании экстремистской деятельности из-за донатов. Банько преподавал дисциплины «Устройство и эксплуатация средств связи», «Техническая подготовка», «Специальная подготовка», «Тактико-специальная подготовка». Сейчас страница о нем на сайте БГУИР удалена.

Студенты

Репрессии коснулись и студентов университетов. В БГУ, например, сняли «покаянное» видео со студентом третьего курса юрфака. На видео он говорит, что «позволил себе публично распространять дискредитирующие сведения в отношении администрации факультета, а также сведения порочащие имидж БРСМ факультета». Что с ним сейчас, продолжает он учиться, или отчислен — неизвестно.

Студент одного из колледжей в Бобруйске стал фигурантом уголовного дела о содействии экстремистскому формированию, силовики задержали его в мае 2023 года и сняли «покаянное видео». На видео молодой человек говорит, что после начала полномасштабной войны подписался на «множество украинских пабликов» и телеграм-канал полка Калиновского, в котором «писал гадости про российских военных».

Двух студентов колледжа в Волковыске взяли под стражу прямо в актовом зале колледжа в присутствии других студентов. Их обвинили по статье о надругательстве над госсимволами за то, что ночью сорвал три госфлага. Согласно сообщению прокуратуры, речь о 18-летнем и 19-летнем жителях Жабинки.

Одним из взятых под стражу был 19-летний Елисей Кузнецов — уже осужденный на два года домашней химии по статье об угрозе применения насилия в отношении сотрудников милиции с применением горючих средств — из-за брошенной в милицейский автомобиль бутылки с зажигательной смесью. На момент совершения «преступления», в 2020-м году ему было 16 лет. За нарушения на домашней химии Кузнецову ужесточили наказание, отправив на 7.5 месцев в колонию.

Он вышел на свободу в декабре 2022, и в мае 2023 снова был взят под стражу — по делу об «оскорбленных» флагах.

Учителя

Под репрессии в Беларуси попали и учителя в школах — государственных и частных (большая часть последних была закрыта в 2022 году).

Учитель частной школы и детский писатель «Смарт Скул» Дмитрий Юртаев был осужден по обвинению в оскорблении Лукашенко и разжигании вражды. Его осудили на 2 года колонии. Что именно посчитали разжиганием вражды и оскорблением Лукашенко — неизвестно.

Учитель из Могилева Василий Плешкунов был арестован на 10 суток в 2020 году, силовики задержали его прямо в школе. После этого он был уволен, в 2023 году его избили сотрудники ГУБОПиКа, после чего его снова судили за репост по статье о распространении экстремистских материалов. Оплатить штраф ему помогли ученики, после чего Плешкунову пришлось уехать из страны после звонка с угрозами.

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В конце 2022 года в Миорах задержали «Человека года Витебщины» Витольда Ермаленко — учителя высшей категории и лауреата премии Лукашенко «За духовное возрождение». Он был среди 13 человек, задержанных во время «хапуна» в городе. О причинах задержания ничего не известно.

Школьники

О случаях массовых задержаний школьников, к счастью, ничего не известно. Но задержания есть. Известен случай, когда школьник стал заложником силовиков. Так случилось с 15-летним Артемом Войтеховичем, братом Сергея Войтеховича, создателя телеграм-канала беларуских железнодорожников, который публикует данные о перемещении российской техники в Беларуси.

Артема задержали прямо в школе в январе 2023 года, и он до сих пор находится в СИЗО. Поводом для задержания стал конфликт с другим учеником. Артема обвинили якобы в вымогательстве денег, хотя, как рассказал Сергей, ситуация была улажена на уровне родителей и руководства школы.

Спустя несколько дней после задержания Артема с Сергеем связались силовики (Сергей предполагает, что это были сотрудники КГБ). Они поставили ему условие: чтобы освободить брата, Сергей должен удалить канал и прекратить любую деятельность. Сергей отказался, его 15-летний брат уже больше полугода находится в СИЗО.

В 2020 году в МВД отчитались о задержании 15-летнего администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси» из Добруша. Подросток, как сообщала пресс-служба МВД «в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики». Имени задержанного силовики не называют, о его судьбе ничего не известно.

Кроме того, недавно по делу СНБШ был осужден 17-летний Никита Бруй — его обвинили по статье о создании экстремистского формирования и реабилитации нацизма и приговорили к трем годам колонии.

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По этому же делу судили 17-летнего Олега Добринева. Ему, вместе с тремя участниками дела, суд назначил наказвание от 3 до 3,5 лет колонии. За то, что парень администрировал телеграм-канал, ему вменили создание экстремистского формирования или участие в нем и содействие экстремистской деятельности.