Ищет ГУБОП, ищет милиция и даже контрразведка. Как силовики мониторят соцсети в поисках «экстремистов»

Специальные подразделения для поиска «экстремистов» в соцсетях

Во время протестов при ГУБОПе начали действовать подразделения, которые мониторят соцсети и находят участников протестов, рассказал «Медиазоне» бывший следователь Николай. В них входили сотрудники ГУБОПа и управления по расследованию преступлений в сфере высоких технологий. Аналогичные группы, только поменьше, создали и в районных отделах милиции — правда, состоять она может из даже одного человека.

Сейчас такие подразделения занимаются не только поиском «экстремистов», но и расследованием случаев мошенничества по телефону и в интернете, и другим.

Бывший милиционер Сергей Курочкин говорит, что мониторингом занимаются в основном оперативные сотрудники. Но для того, чтобы обработать больше информации, привлекают и других милиционеров.

— Инициатива в таких проверках не будет исходить от простых сотрудников, на которых «навешано» всякого добра. С точки зрения исполнителей, данная инициатива трактуется как для лошади свадьба, — объясняет он.

«Медиазона» изучила более 100 судебных постановлений, в которых упоминается мониторинг соцсетей. В них не всегда указывается, какой сотрудник занимался мониторингом, но из открытых данных можно сделать вывод, что чаще его проводят оперативные сотрудники отделов и управлений уголовного розыска. Кроме них, экстремизм в соцсетях ищут группы по противодействию киберпреступности, участковые, инспекторы охраны правопорядка, сотрудники ГУБОП и даже группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Мониторингом занимается даже старший офицерский состав — майоры и подполковники.

«Экстремистов» ищет и военная контрразведка — так, например, в январе на странице прапорщика С. обнаружили две песни группы Tor Band: «Жыве» и «Мы — не народец».

Ищут «экстремистов» вручную и с помощью сервисов

После изучения судебных постановлений складывается впечатление, что сотрудники милиции мониторят соцсети вручную: находят потенциальных «правонарушителей» по указанному месту проживания и через списки подписчиков «экстремистов». Собеседники «Медиазоны» говорят, что использование такого способа поиска вполне возможно.

Сергей Курочкин говорит, что для идентификации пользователя могут использовать сервисы, которые ищут аккаунты с таким же никнеймом в других соцсетях. Это, к слову, один из пунктов инструкции для силовиков по деанонимизации в телеграме.

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«Киберпартизаны» считают, что у беларуских силовиков нет ПО, которое собирает данные об «экстремистских» подписках и постах во всех соцсетях. Такой сервис — Brand Analytics — есть у Роскомнадзора. Он позволяет отбирать записи, выбирать источники и даже предусматривает распознавание текста на картинках и расшифровку видео.

— Может, какие-то программные наработки и есть, но вначале это просто вручную отрабатывали. Я своими глазами видел рапорт по Хижинковой , на основании которого ей сутки давали. Просто рапорт о том, что в ходе мониторинга соцсетей такой-то такой-то установлено, что тогда-то тогда-то выложила такую-то фотографию, где изображена с флагом, то есть принимала участие, — рассказывает бывший следователь.

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Он добавляет, что часто задержанного привозят в отделение, находят «экстремистский» контент в телефоне, а в рапорте пишут, что обнаружили его «в ходе мониторинга соцсетей».

Или просто «отрабатывают» людей из базы беспорядков

— Надо оформлять изъятие телефона, все эти дела. Зачем? Они же типа не могут так просто схватить человека, должно быть какое-то обоснование. То есть якобы был какой-то мониторинг, кого-то они там нашли. И вот в ходе разбирательства такое-то установлено. Я думаю, что подавляющее большинство случаев таких.

В первую очередь «отрабатывают» людей из базы беспорядков. Он говорит, что силовики «сильно много сразу не копают», потому что в следующем месяце будет сложнее искать «экстремистов» и меньше можно будет показать в отчете.

— Если это делать с соблюдением всех норм, то сотрудник, который что-то выявил, должен зарегистрировать рапорт, написать осмотр [страницы в соцсетях], потом эти документы передать в районный отдел внутренних дел, на территории которого человек проживает, — рассказывает Николай. — Либо ему самому надо туда ехать всем этим заниматься, либо это пойдет по почте, но это будет долго.

В банке судебных решений встречаются постановления о заседаниях, которые прошли уже на следующий день после проведения мониторинга сотрудником местного ОВД. Если рапорт из областного УВД отправляют в районное, от мониторинга до суда может пройти и несколько недель. Но могут осудить и за день — так случилось с жителем Орши. Сотрудник Витебского ГУБОП нашел у него на страничке «класс» группе BYPOL News, а на следующий день оршанец получил 10 суток ареста.

Внимание силовиков чаще всего привлекают подписки, репосты и лого «Зеркала», «Радыё Свабода», «Белсата», Nexta, TUT.BY, STOP LUKA и Symbal.by, опубликованные как после, так и до признания «экстремистскими».

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Проверьте паблики с мемами, на которые вы подписаны: оказаться на сутках можно и за репост из группы «Мизантроп». В фейсбуке силовики смотрят на рамки для аватарок — бело-красно-белые флаги и лого «экстремистов» часто становятся поводом для административного дела.