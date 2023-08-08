Избиения, унижения, бчб‑флаг на полу, а теперь еще и Азаренок с микрофоном. Что может ждать вас после задержания в 2023 году

Выломанные двери, «группа захвата», избиения

Задержания за участие в мирных маршах или «преступлениях» в интернете вроде комментариев в телеграм-чатах происходят брутально. На одном из последних видео в канале силовиков показано, как шестеро силовиков — четверо из них с оружием, в бронежилетах и касках — ломают двери. У дома стоит детская коляска. Такая группа захвата понадобилась, чтобы задержать молодую женщину: камера успела зафиксировать, как она стоит перед СОБРовцами в домашнем халате. Затем они по своей традиции заставляют ее извиниться на камеру.

Тренера ФК «Неман» силовики задержали, судя по видео, во время прогулки с подругой. На молодого человека налетели четверо в касках и бронежилетах, но почему-то в джинсах. Потом на видео задержанный говорит, что после профилактической беседы на работе «не проверил должным образом» свои соцсети и не отписался от «экстремистских» телеграм-каналов.

Еще одного задержанного, на этот раз за регистрацию в плане «Перамога», избили при задержании. Силовики даже не скрывают последствий «задержания», на видео у молодого человека гематома на лбу и кровоподтеки на брови.

«Интервью» пропагандистам

Если «покаянные» видео давно уже, увы, стали привычным явлением, теперь с задержанными, похоже, время от времени будут общаться не только силовики, но и пропагандисты.

Недавно на госканале СТВ вышла программа Григория Азаренка (тот самый, у которого «бесоподобные нелюди», «жалкое смецце» и «алчный злобный мир западного уродства»), где он устраивает допросы задержанным. В ролике сняты люди, о задержании которых на неделе уже отчитывались силовики в своих каналах.

В программе Азаренок говорит, что осваивает новый жанр — «интервью на дому». Говорит он это на фоне взломанной двери. Далее он пробует общаться с задержанной девушкой в ее квартире, спрашивает, почему та не пришла в ГУБОПиК сама, «если участвовала в маршах, и что-то писала в экстремистские каналы». Девушка на его вопросы не отвечает. Азаренок пытается продолжить разговор в кабинете у силовиков.

Еще один задержанный сидит перед Азаренком в наручниках, он говорит ему «Здравствуйте, вы змагар»?. На фоне другого задержанного, стоящего лицом к стене, пропагандист записывает часть своего «спича».

Флаги на шее и под ногами

Силовики используют и найденные у задержанных флаги. На видео Азаренка один из героев сидит перед пропагандистом с завязанными на шее украинским и бчб-флагом. На входе в один из кабинетов лежит флаг ЕС, в другом на полу расстелен бчб-флаг.

В майском видео силовиков о задержании восьмерых человек по статье о распространении экстремистских материалов их заставляют на камеру сжечь бчб-флаг.

Аутинг, личные фото и переписка

Телефоны у задержанных забирают, а их содержимое часто становится «достоянием общественности». Уже несколько лет силовики публикуют фрагменты переписок задержанных или личные фото, в том числе интимные. Если при обыске обнаруживают секс-игрушки — их тоже поместят в кадр.

Например, недавно силовики опубликовали видео с двумя молодыми людьми, которых обвиняют в участии в акциях протеста в Минске в 2020 году. На видео сначала одного из них уложили на пол, второго — на диван, накрыв флагом, и засунув в трусы, видимо, найденные в квартире, секс-игрушки. На голову задержанному положили презервативы. Потом обоих задержанных заставили извиняться на камеру с теми же игрушками и флагом в руках.

«Мы — представители ЛГБТ-сообщества Беларуси, неоднократно участвовали в маршах», — вынудили говорить задержанных силовики.