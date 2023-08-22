Как почистить телефон, если он побывал в руках силовиков. Советы экспертов

Проверьте, есть ли на устройстве незнакомые приложения и переписки

В первую очередь эксперты рекомендуют проверить, есть ли на устройстве незнакомые вам приложения. Если они есть, их нужно удалить. В мессенджерах необходимо проверить наличие переписок с незнакомыми контактами. Если такие есть — удалить и заблокировать пользователя.

— Если вы не нашли незнакомые приложения или переживаете, что что-то могли не заметить, можно сделать сброс устройства до заводских настроек, — советуют эксперты. — Инструкция для iPhone. Для Android сложнее, так как нет единой инструкции для всех устройств. Нужно искать для отдельных моделей. Вот так, например, можно сбросить телефон Samsung до заводских настроек.

Перед сбросом нужно сохранить все важные документы, фотографии и файлы, так как они будут удалены. Кроме того, необходимо позаботиться о паролях от аккаунтов, так как вы автоматически будете «вылогинены» из них. После сброса в аккаунты можно будет зайти заново, они не удалятся. Главное — помнить пароли.

Поменяйте пароли, проверьте двухфакторку

Для безопасности вам нужно поменять пароли на устройствах, а также пароли для входа в аккаунты и коды для двухфакторных аутентификаций, так как они могли быть сохранены теми, кто проверял ваш телефон. Возможно, камеры силовиков записали вас во время ввода каких-либо паролей — значит, что пароль знаете уже не только вы.

— Проверить открытые сессии в аккаунтах (их ещё называют активными сессиями). Там будет отображено, если кто-то ещё, кроме вас, пользуется вашим аккаунтом. Надёжным вариантом для вашей защиты будет закрыть все сессии, выйти из аккаунта на вашем устройстве и войти заново с новым паролем и двухфакторным кодом. Даже если вашу сессию в аккаунте скопировали, то при выходе из аккаунта на вашем телефоне, на другом устройстве сессия перестанет работать (при условии, что на том девайсе включён интернет).

Здесь вы найдете инструкции о том, как проверить открытые сессии в Facebook, Instagram, Telegram, Google.

При необходимости замените устройство

Если ваш телефон был у силовиков дольше часа (от 2-3 часов до нескольких дней и недель), то эксперты по кибербезопасности рекомендуют либо покупать новое устройство, либо (если совсем нет такой возможности) сбрасывать телефон до заводских настроек, а затем идти по пунктам выше, то есть менять пароли.

Силовики могут установить на телефон как скрытое приложение, которое вы не найдете, так и физический жучок (хотя о таких случаях «Медиазоне» неизвестно). По словам бывшего сотрудника ГУБОПиК Александра Азарова, от программного жучка в телефоне спасет сброс устройства до заводских настроек.