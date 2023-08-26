Подписка на «экстремистов». Что необходимо знать беларусам в Беларуси (и тем, кто собирается пересекать границу)

Что грозит за подписку на «экстремистские материалы»?

Подписка на «экстремистские ресурсы» не влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.11 КоАП, рассказали «Медиазоне» юристы платформы Legalhub.

Это признают и в ГУБОПиК.

— Формально ответственность предусмотрена только за распространение, то есть пересылку материалов другим лицам. Но мы прекрасно понимаем, что если человек таким интересуется, значит, у него найдутся и другие нарушения. Формальное отсутствие состава — это не повод игнорировать нарушителя.

Тем не менее, подписка на «экстремистский» ресурс — триггер для силовиков, и скорее всего вы получите административку. За распространение, хранение и изготовление «экстремистских материалов» по той самой статье 19.11 КоАП грозит штраф, административный арест или общественные работы.

Срок давности по административным делам — два месяца. Тем не менее, юристы платформы Legalhub отмечают, что по статье 19.11 есть ряд оговорок. Во-первых, конкретно по статье 19.11 срок давности увеличивается до года.

Во-вторых, если речь идет про распространение в интернете информации на большую аудиторию (например, репост в соцсетях или пересылка в групповом чате), то это нарушение трактуется как длящееся. Это означает, что правонарушение не заканчивается самим моментом публикации, а продолжается все то время, пока на странице есть репост.

То есть если человек поделился «экстремистской» публикацией, после удалил ее, но наличие репоста заметили силовики, его все равно могут привлечь к ответственности еще в течение года после удаления. Если репост удален не был, то сроки по сути вообще не применяются, человека могут привлечь и через пять лет.

А за подписку на «экстремистское формирование»?

Подписка на «экстремистское формирование» не приравнивается к участию нем. Тем не менее, остается открытым вопрос по поводу участия в чате, признанном «экстремистским формированием».

Многие беларуские медиа и инициативы признаны в Беларуси «экстремистскими формированиями». Среди них, например, «Белсат», «Наша Ніва», «Зеркало», фонд BYSOL и другие. Список «экстремистских формирований» можно найти тут.

Участие в таком чате может рассматриваться как участие в «экстремистском формировании», особенно если человек активно переписывается в нем. Это значит, что есть реальный риск ответственности по части 3 статьи 361-1 УК. Наказание — до 6 лет лишения свободы.

Экстремист? Террорист? Формирование? Разбираемся, кто есть кто, где смотреть списки и что грозит

В каком случае может грозить уголовное преследование?

Если вы финансируете (например, донататите) ресурс, признанный «экстремистским», передаете ему информацию и сотрудничаете с ним, то вас могут привлечь за финансирование «экстремистской деятельности» либо за содействие ей же.

За финансирование предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. За содействие экстремизму можно лишиться свободы от двух до шести лет.

Как себя обезопасить с подписками на «экстремистские ресурсы»?

При чтении использовать VPN (лучше — платные сервисы), проверить страницы в социальных сетях на наличие «экстремистских» репостов и удалить их. Проверьте также личные переписки, закрытые и публичные чаты, а также вспомните, не оставляли ли вы ссылки на «экстремистов» в комментариях под какими-либо записями. Список «экстремистских материалов» можно найти тут.