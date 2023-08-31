Изучение геноцида беларуского народа по материалам прокуратуры и факультативы по истории. Что ждет школьников в новом учебном году

Изучение языков

С нового учебного года на уроках иностранного языка школьники не будут «изучать культуру носителей». По словам замминистра образования Александра Кадлубая, «нужно не погружаться в историю носителей языка, а знать о своей культуре и истории на иностранном языке».

Из кабинетов английского планируют убрать британский флаг, изображения красных двухэтажных автобусов и телефонных будок.

«Где-то по старинке доминирует британский флаг над беларуским в кабинете иностранного языка. Когда-то это все делалось, выстраивалось. Там двухъярусный автобус, телефонная будка британская, погружение в среду и все остальное. Это все исправляется», — сказал Кадлубай.

При этом обновленным законом «О языках» отменяется право школьников и дошкольников учиться на языке беларуских нацменьшинств. Образование, согласно документу, можно получать «на беларуском и (или) русском», а для открытия класса с обучением на другом языке надо обращаться в Минобразования.

В Беларуси работают две школы с польским языком обучения и две с литовским, все они находятся в Гродненской области.

Факультативы о беларуской истории и расследование Генпрокуратуры

Для 9-11 классов подготовлены учебные пособия, куда включен раздел о «геноциде беларуского народа в годы Великой Отечественной войны по материалам расследования Генпрокуратуры».

По этой теме для детей создали и отдельные учебники — для 1-4, 5-9 и 10-11 классов. Всего за 2023 год Минобразование планирует переиздать 29 пособий, большую часть из них передадут в школы к 1 сентября.

Для девятиклассников и десятиклассников в школах введут факультатив «Святыні роднага краю», а в 6 классе будут учить «Духоўную спадчыну Беларусі». На занятиях обещают рассказать о мировом наследии ЮНЕСКО, утерянных национальных ценностях и истории ВКЛ — в том числе об этнических меньшинствах княжества.

Профильные классы и военно-патриотические клубы

В минских школах откроют аграрные, инженерные и железнодорожные классы.

В 16 школах Минска появятся инженерные классы, в двух — аграрные, в одной — железнодорожные. По словам зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмилы Борисенко, такое решение принято для «подготовки на ранних стадиях высококвалифицированных специалистов». В специальные классы будет конкурсный набор — желающие должны иметь среднюю оценку не менее 7 баллов, для аграрного профиля — 5.

В Брестской области планируют открыть еще семь военно-патриотических клубов и четыре патриотических клуба. Идея о создании таких клубов принадлежит командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову.

В июне в таких клубах участвовали около двух тысяч детей — они «позволяют военным, внутренним войскам напрямую работать с подростками».

Питание

С сентября в половине школ изменится и система питания — детей будут кормить позже обычного, добавив при этом больше блюд в меню. В 2023 году новая система тестировалась в нескольких школах. Детям предлагали пельмени, блинчики с вишней и творогом, рыбные колбаски и глазированные сырки. Приемы пищи проходили не раньше, чем через 3-3,5 часа занятий.