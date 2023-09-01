День мороженого, урок религии и донаты вместо букетов. Поговорили с беларусами, чьи дети впервые пошли в школу за границей

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Одна тетрадь для всех предметов и никакой школьной формы. США

Кристина с мужем и детьми в марте переехала в штат Мэриленд в США. Трое детей — им 11, 14 и 16 лет — пошли в американскую школу 28 августа.

Торжественной линейки в США нет, зато перед началом учебного года проходит ярмарка, куда приглашают родителей. Там выставляют на аукцион различные вещи — от школьного мерча до сумок. Так в фонд школы собирают деньги, которые позже тратят на «забавные» мероприятия, например, день мороженого.

Чтобы попасть в местную школу, нужно перевести пройденные в Беларуси предметы в американский аналог — кредиты. По словам Кристины, процесс был непростым.

— Мы долго собирали вот эти все бумаги, оценки. У нас, например, [в пятом классе] просто математика, а тут отдельно алгебра и геометрия — нужно было понять, сколько у нас было часов геометрии. И все это мы пытались расписать.

Перед школой дети проходили тестирование на знание английского — проводят его в специальной организации. Согласно тесту, есть четыре уровня владения языком. «Один — это ты вообще английский не знаешь, четыре — можешь идти в обычный класс без всякой интеграции», объясняет Кристина.

В школе есть завуч «по иностранным студентам», который помогает им на протяжении всего времени адаптации. Ученики, которые только переехали в США, питаются бесплатно — в столовой просто называют свой айди. Из-за того, что доход семьи Кристины в США считается низким, ее детям выдали ноутбуки для учебы.

Когда сын Кристины пришел в 5 класс, ему дали учебники по математике, комикс, карточную игру для изучения таблицы умножения и открытку на русском языке, сделанную другими учениками. За учебники младшеклассника родители не платили, а у детей постарше печатных пособий нет вовсе — все материалы есть на компьютере.

Масштабных закупок к школе не было — по словам беларуски, в американских школах ученики пользуются одной тетрадью на кольцах для всех предметов и пишут карандашами. Но в среднюю школу пришлось купить тригонометрический калькулятор — он стоит от 50 до 100 долларов.

В средней школе в первый день выдают дневники — они закрепляются в папке на кольцах. Там же и учебные листы со списком учителей, расписанием занятий, организационной информацией, памяткой о недопустимости плагиата в учебных работах и картой школы.

— Школа огромная. Первые дни многие дети бродят по коридорам, опаздывают на уроки, но их никто не ругает. Если не можешь разобраться с чем-то, идешь в школьный офис — это такая зона с кучей сотрудников административных — тебе улыбаются и помогают.

Ученикам средней школы нельзя пользоваться телефонами на уроках — по правилам их нужно оставлять в личном шкафчике, а с собой брать только папку и ноутбук. «Дети конечно, нарушают, но в целом вот такие строгие правила», говорит беларуска.

Собирать ребенка в старшую школу не нужно было совсем. В американских школах нет дресс-кода и формы для физкультуры — можно даже не переодеваться.

— Я еще из Беларуси привезла что-то, что более-менее соответствует школьному дресс-коду, — вообще ни разу не надели. И учителя, и дети — все ходят самовыражаются через одежду.

Чтобы подготовиться к учебе в школе, дети смотрели ролики на ютубе, рассказывает Кристина. Они считают, что сравнить американскую и беларускую системы образования невозможно — слишком они разные.

— В младшей школе есть предмет финансовой грамотности. Для нас это так необычно, что дети в пятом классе разбираются, что такое инвестирование и сохранение денег.

В американских школах нет привычных для Беларуси классов — на одном уроке могут оказаться 10- и 11-классники. У каждого ученика индивидуальная программа, поэтому одноклассники меняются в зависимости от предмета. «Немного удивляет в том смысле, что мы к этому не привыкли, и надо мозг сломать, чтобы понять, как это работает», — добавляет беларуска.

На первых уроках учителя знакомятся с новыми учениками, не пытаясь показать, что их нужно «бояться и уважать». Они рассказывают интересные факты о своей жизни — например, о том, где путешествовали или с какими необычными людьми дружат. Дети Кристины такого не ожидали.

— Школа начинается рано. На одном из уроков ученик за партой уснул. Дети начали показывать, что вот ребенок спит. А учительница стала тише говорить, сказала не будить. Если спит значит устал, значит его организму нужно поспать. И вот он проспал полтора урока, его никто не трогал, не ругал. И это у них норма такая, — рассказывает она.

С учителями связываются через специальную электронную систему — там же есть информация об оценках и питании учеников, вплоть до пищевых аллергий.

Уроки начинаются в 7:50, а заканчиваются в 14:30. Продленки в американских школах нет, после занятий ученики старшей и средней школы могут ходить на кружки, их больше ста: от волонтерских организаций до театральных студий.

Директор, завуч и учителя с рациями регулируют движение и следят за порядком после уроков, когда на улице много автобусов, детей и родителей на машинах.

— С техникой безопасности мне в беларуской школе не нравилось. Но когда приехала сюда, поняла, что тут еще строже. В Беларуси в нашей гимназии на входе сидел милиционер, который записывал, куда ты идешь и к кому. Здесь вообще нельзя в школу попасть без предварительной записи, — объясняет Кристина.

Родители пишут заявления о том, что их дети будут ездить на школьном автобусе. Если ребенка забирают на машине, то родителям выдают специальный номер, который висит на лобовом стекле. «Подъезжаешь к школе, на огромном экране твой номер появляется, и тогда они выпускают ребенка».

Обеды за 3 рубля и религия на выбор. Польша

Александр около двух лет назад переехал в город Зелёна Гура вместе с женой и детьми. 4 сентября старшая дочь беларусов Виктория пойдет в школу, которая находится в 50 метрах от дома.

Девочку взяли в школу по прописке, трудностей с зачислением не было — Александр пришел к директору и записал данные ребенка. Через месяц-два беларусу сообщили, что его дочь Вику взяли в первый класс. Попасть в польскую школу оказалось проще, чем в детский сад, говорит Александр — потому что в школу детей обязаны зачислять, а в саду нужно искать место.

После зачисления родители снова пришли в школу, показали документы дочери и еще несколько месяцев ждали сообщения о том, в какой класс пойдет ребенок и когда будет встреча с классным руководителем.

Вика будет учиться на польском языке — она уже адаптировалась к нему в детском саду и сейчас одинаково читает по-русски и по-польски, рассказывает Александр.

Классная руководительница дала родителям данные электронного дневника и рассказала, как зарегистрироваться в системе. Позже там появится расписание занятий.

Список покупок есть на сайте школы, он стандартный: рюкзак, тетради, товары для творчества, письменные принадлежности, спортивная форма, белая рубашка с коротким рукавом, черные или темно-синие шорты и спортивная обувь с белой подошвой.

— Как я понимаю, свободная [школьная] форма, потому что нигде не прописано, ни в каких правилах такого нет.

Книги родители не покупают, их выдает школьная библиотека. В польских школах преподают религию, но от этого предмета можно отказаться. Занятия вместе с продленкой идут с 7:00 до 16:30.

Уроки могут быть в первую, вторую и даже третью смену. Если ребенок учится не в первую смену и его не с кем оставить до занятий, то в школу можно прийти с утра и остаться в продленке. Оттуда учеников второй и третьей смены на уроки отведут учителя. С согласия родителей ребенок может ходить в школу и возвращаться из нее без сопровождения взрослых.

В школе дети едят несколько раз: завтраки нужно брать с собой, а обеды платные — в день выходит 5 злотых.

Донат вместо букета и проблемы с русскоязычными учебниками. Литва

Инга вместе с мужем и ребенком уехала в Литву в 2021 году. После переезда сыну Никите нашли место в старшей группе детского сада с русским языком обучения. Через год он перешел в нулевой класс, где детей готовят к школе.

Параллельно Никита готовился к поступлению в русскоязычную гимназию — уроки проходили по субботам с октября прошлого года до вступительного экзамена в апреле. Чтобы ходить на подготовительные занятия, нужно было заполнить заявление и показать вид на жительство. Уроки были бесплатными и проходили в игровой форме, рассказывает Инга.

Подготовительные продолжались до июня, а результаты экзамена стали известны на последнем занятии — Никита сдал успешно. Поступало около 66 детей, а в первый класс набрали 45.

— Все было в игровой форме. Например, в поезде едет буква В, напишите, какие у нее соседи. Было задание, сложноватое для других детей, но моему ребенку такое нравится — нужно нарисовать одну клеточку вверх, две клеточки влево, вправо, и в итоге получается какой то рисунок.

Класс, куда попал Никита, смешанный — там будут учиться дети из Литвы, Беларуси, Украины и России. Несмотря на то, что гимназия русскоязычная, уроки литовского будут проходить каждый день, говорит Инга.

Кроме того, в гимназии будут и уроки английского — чтобы не путаться, к 1 сентября дети должны знать, как выглядят и читаются буквы русского и литовского алфавита, добавляет беларуска. Особых требований к первоклассникам нет — они должны уметь себя обслужить, знать, как выглядят их вещи, и уметь считать деньги, чтобы «оплатить булочку в столовой».

Кроме языков, первоклассникам будут преподавать математику, «человек и мир», физкультуру, творчество, этику или религию на выбор. Инга рассказывает, что в гимназии есть проблема с русскоязычными учебниками — их не хватает на всех, к тому же они достаточно старые. Учебник по «человеку и миру» заказывают не в Литве, говорит беларуска. В некоторых случаях детям дают распечатки или просят распечатать отсканированные страницы самостоятельно.

В гимназии родителям дали список нужных материалов для творчества, канцтоваров и тетрадей — их можно было купить самостоятельно или централизованно. Выбрали второй вариант, закупкой занимался учитель — это обошлось в 110 евро. Инга с мужем дополнительно купили пенал, рюкзак и школьную форму.

Требования по форме есть, но они не очень строгие: по праздникам — белая или голубая сорочка и темно-синий костюм с эмблемой гимназии, а в обычные дни — белая или голубая майка-поло и темные брюки.

Уроки начинаются в 8 утра, после этого младшеклассники завтракают. За завтраки платят родители, а обеды для учеников первых и вторых классов в Литве бесплатные, рассказывает Инга.

Продленка в гимназии — до 17:30, во время нее проходят кружки. На продленке с младшеклассниками остается классный руководитель, поэтому у них есть возможность позаниматься дополнительно. «Сделано так, чтобы домой дети не приносили домашнее задание», — говорит беларуска.

На 1 сентября линейку проводят для первых и выпускных классов, уроков в этот день нет. В литовских школах, рассказывает Инга, есть традиция: каждый ученик несет одну веточку гладиолуса — от всех детей получается огромный букет.

— В некоторых школах устанавливаются места для донатов, и вместо цветов можно вложиться в какую-то благотворительность.