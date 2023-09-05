Беларуский паспорт больше нельзя продлить за границей, а чтобы сделать доверенность, нужно ехать в Беларусь. Разбираем новый указ Лукашенко

Прекращается обмен и продление паспорта

По словам Алексея, бывшего беларуского дипломата с большим опытом консульской работы, в соответствии с указом теперь за границей нельзя не только поменять паспорт внутренней серии, но и продлить его.

«Выглядит так, что указ направлен в первую очередь против тех, кто выехал после 2020 года. Понятно, что такие беларусы не оформляли постоянное проживание за границей и теперь единственный оставшийся для них способ поменять паспорт — приехать в Беларусь. Очевидно, что те, кто спасался от режима, менять паспорт назад не поедут. Но у работников релоцировавшихся фирм может порой просто не быть другого выхода», — считает эксперт.

Оформление доверенности — только в Беларуси

В новом указе сказано, что для регистрации сделки, связанной с имуществом, нужно либо присутствие собственника, либо доверенность, оформленная в Беларуси (при этом срок действия такого документа — три года). Заверить доверенности в консульствах и посольствах Беларуси в других странах теперь будет невозможно.

«Без новой доверенности или личного присутствия ни квартиру, ни машину теперь не продашь. А вот доверенность, которая, например, только что была заверена в посольстве, уже превратится в тыкву. По ней ничего не оформишь», — объясняет дипломат.

Многие административные процедуры, согласно указу, тоже можно провести только на основании личного присутствия или по заверенной в Беларуси доверенности.

«Туда вошли, пожалуй, все возможные процедуры, которые могут понадобиться уехавшим беларусам: выдача справок в ЗАГС и дубликатов свидетельств, выдача дубликатов документов об образовании, регистрация транспорта, регистрация по месту жительства, регистрация недвижимости, апостиль и легализация (которые раньше вообще не требовали доверенности) и даже назначение и распоряжение семейным капиталом».

В указе не сказано, коснуться ли изменения доверенностей, не связанных с имуществом, например, о закрытии ИП.

«Опять же: заверить такую доверенность в посольстве не получится. Они теперь заверяют только "для своих". То есть надо заверять у нотариуса в стране нахождения, делать апостиль, нотариально переводить в Беларуси и молиться, чтобы приняли», — уточняет он.

Консул вправе забрать у беларуса действующий паспорт

Еще один важный момент в новом документе — это то, что из беларуского посольства теперь можно выйти без паспорта, говорит Алексей. В указе этот пункт прописан следующим образом:

«Консул в случаях и порядке, определенных законодательством Республики Беларусь, изымает документы, удостоверяющие личность, и документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь».

По словам дипломата, теперь беларус «в чужой стране может выйти из посольства без паспорта и это будет "законно" с точки зрения беларуских властей».

«И эти варварские нововведения ударят не только по беларусам, которые выехали в 2020. Люди, долгое время живущие в США, Европе, сохранившие гражданство, не теряющие связь со страной и имеющие собственность в Беларуси, выехавшие "на зимовку" и задержавшиеся в Таиланде, Индонезии или других странах Юго-Восточной Азии — все они внезапно потеряли большой кусок своих прав. И получили множество проблем».

Что теперь делать?

По мнению дипломата, оптимальный вариант для уехавших по политическим мотивам беларусов, находящихся в ЕС, — международная защита. Тем, кто находится в других странах, получить ее будет сложнее. С международной защитой можно податься на получение Женевского паспорта.

Кроме того, в разных странах есть альтернативы национального паспорта — проездные документы. В Литве такой выдается на время действия вида на жительство и его можно попросить только после того, как закончится срок действия беларуского. Для этого нужно собрать пакет документов и записаться в отдел миграции.

В Польше такой документ можно получить с видом на жительство. Собранные документы необходимо подать в Отдел по делам иностранцев.

Важно учитывать правила Дублинской процедуры, по которой ЕС определяет, какая именно страна предоставит человеку международную защиту. По информации «Центра беларуской содидарности», к беларусам в Польше стали часто применять нормы этого регламента. С подробностями можно ознакомиться здесь.

Некоторые беларусы могут податься на получение беженства — процедура определяется каждой страной отдельно.

Исправлено 6 сентября в 10:45. Ранее в материале говорилось, что польский проездной документ можно получить и с гуманитарной визой, но это не так — только с видом на жительство.