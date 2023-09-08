Собрались уехать из Беларуси жить за границу? Держите памятку от «Медиазоны», что нужно сделать перед отъездом

В страны ЕС за 2 года уехали до 171 тысячи беларусов, а Польша выдала 509 701 виз.

Замена документов

Паспорт. Замените все документы, которые вам понадобятся в эмиграции. Главный — паспорт. Даже если до окончания его действия осталось несколько лет, все равно подайте заявление о его замене — лучше иметь в запасе как можно больший срок документа. Визу можно перенести в новый документ или оставить старый паспорт для пересечения границы.

Водительские права. Имейте ввиду, что в Польше, например, права можно заменить, но срок действия их будет такой же, как и у ваших беларуских. Чтобы сделать европейские права на дольший срок, нужно будет пройти медкомиссию. Если не успеете это сделать до окончания беларуских прав, придется идти в автошколу и сдавать экзамен.

Недвижимость

Доверенность. Лучше подготовить отдельные доверенности на машину, квартиру и другие объекты, нежели одну генеральную на все — при сделках у вас могут забрать оригинал документа (например, такое бывало в БРТИ, МРЭО). Не забудьте оставить генеральную доверенность: с ней ваши интересы смогут представлять везде — у сотового оператора, в поликлинике и так далее. Исключения — брачные договоры, завещания, договоры пожизненного содержания с иждивением. Такая доверенность не выдается от имени ИП на предпринимательскую деятельность.

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Выписать детей из квартиры. Если есть вероятность, что окажетесь наследником квартиры или будете продавать любую недвижимость, нужно будет выписать оттуда себя и детей. Выписаться вам можно будет с помощью родственников (они подадут вас на выселение через суд). С детьми такая «фишка» не прокатит: детей нельзя выписать в пустоту, а чтобы их перепрописать, например, к вашим родителям, вам нужно будет приехать. Подумайте об этом заранее.

Справки

Справка о несудимости. Подготовьте ее для всех совершеннолетних членов семьи — документ часто требуют работодатели, а изготовить его удаленно не получится.

Выписка прививок. Еще одна справка, которую могут требовать школы или детские садики. Не страшно, если она будет на беларуском или русском: сделать нотариальный перевод справки можно будет в новой стране.

Документы, связанные с политическим преследованием. Если вас вызывали в СК на допрос и есть протокол — возьмите. Не забудьте про протоколы с обыска, чеки оплаты содержания на сутках, решения судов и так далее. При подаче на международную защиту рекомендуют приложить эти документы в подтверждение своей истории.

Справка о доходах. Сумму наличных денег больше 10 тысяч евро нужно декларировать на границе. Платить с нее ничего не надо, но в декларации придется указать происхождение денег — ее будут хранить в течении 5 лет и отправят финслужбам страны.

В Беларуси оформите справку о доходах, подтверждающую легальность происхождения этих денег. Справку о доходах может выдать бухгалтер на работе. Если это вырученные деньги от продажи недвижимости — подойдут документы о сделке, если же накопления — тогда можно взять справку о доходах за несколько лет или больше.

Европейская налоговая или банк могут заморозить счет на время разбирательства, откуда у вас деньги. А купить квартиру за наличные вряд ли выйдет, так как продавцы будут требовать перевод (им тоже нужно будет подтвердить легальность получения такой суммы).

Апостиль

Дипломы. Если позволяет время, то стоит проставить апостиль на свои дипломы и другие документы об окончании учебы на территории Беларуси, если планируете за границей продолжать работу по специальности. Не будет лишним и апостиль на аттестат. Ну и, конечно, не забудьте взять оригиналы.

Свидетельство о рождении и браке. При подаче на литовский ВНЖ у вас могут потребовать свидетельства о рождении или браке в переводе на литовский или английский с обязательным апостилем. Если возможности поставить апостиль нет, то подать документы можно без него — тогда придется указать и доказать причины, почему апостиль невозможен. В Польше для этих документов апостиль не требуется, достаточно нотариального перевода.

Трудовая книжка. В некоторых странах засчитывается стаж работы в Беларуси. Это влияет на количество дней отпуска или другие выплаты. Также работодатель может проверить ваш опыт — например, такое было с водителями погрузчиков и экскаваторов в Польше. Поэтому можно позаботиться об апостиле и на трудовую книжку.

Здоровье

Зубы. Рекомендуем перед отъездом заглянуть к стоматологу — в странах ЕС стоматологические услуги очень дорогие.

Антибиотики. Пополните аптечку антибиотиками и другими необходимыми лекарствами. Обезболивающие и жаропонижающие вы сможете без проблем купить в любой стране, но, к примеру, в Польше все антибиотики и большая часть других лекарств выдается только по рецепту врача. Чтобы его получить, нужно сходить к терапевту и заплатить за прием.

Лекарства для питомцев. Не все зооаптеки хотят продавать препараты для животных без рецепта ветеринара. Так что упаковка глистогонного препарата не помешает.

Советы из чатов диаспор

Учите язык страны, куда собираетесь, заранее: даже базовый уровень знания поможет вам на первых этапах переезда.

Съездите на кладбище к родным. «Потому что неизвестно когда и вообще попадёте ли. А потом будет на сердце не легко, что уже несколько лет ты не был у отца или матери на кладбище. Можно договориться с кем из оставшихся родственников, что они будут периодически заглядывать на кладбище», — пишет участник одного из чатов.

Захватите с собой детские фотографии, вещицы для воспоминаний или какую-то мелочь из дома. «Еще посоветовала бы взять с собой несколько небольших вещей, которые являются частью вашей повседневной жизни. Понятно, что тут можно купить какую угодно кружку, но в первое время вам будет уютнее в незнакомом месте, если с вами будет ваша любимая кружка. Например, я взяла доставшуюся от папы турку, любимую кружку и формочки для орешков (со сгущенкой)», — рассказала беларуска из польского чата.