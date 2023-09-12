«Может, у вас есть еще какой‑нибудь паспорт?» Как беларусы живут с проездными документами других стран (и даже без них)

Год без паспорта и литовский проездной документ иностранца

Летом 2021 года к правозащитнице Любови Ланиной пришли с обыском. Девушка успела вовремя уйти из дома — взяла с собой ноутбук, телефон и зарядки, но паспорт забыла. Его забрали силовики.

Любовь уехала в Украину, написала в Следственный комитет и получила ответ — «приходите забирать паспорт лично». Девушка решила податься на международную защиту.

Беларуска не раз ездила на беседы в миграционную службу. Любовь подробно расспрашивали о том, чем она занимается и почему думает, что в Беларуси ей быть небезопасно, она «пісала эсэ пра сваю палітычна-грамадзянскую пазіцыю».

— Гэта было падобна на допыт. Але я разумею, што для Украіны гэта важна з пункту гледжання бяспекі. Наколькі я ведаю, усе, хто падаюцца на ахову ва Украіне, праходзяць праз гэтую працэдуру.

Документами, подтверждающими личность беларуски, были «бумажка А4» о том, что она ищет убежище в Украине, копия паспорта, нотариально заверенное свидетельство о рождении и карточка страхования из Беларуси.

Из-за отсутствия паспорта Любовь не чувствовала себя безопасно — например, в поездах девушка каждый раз волновалась, что у нее попросят паспорт. Показывая документы, беларуска часто встречалась с непониманием и боялась, что ее заберут на дополнительную проверку. Любовь не могла открыть счет в банке и выехать за пределы Украины. К врачу она ходила только в частные центры, там проблем не возникало. Любые действия, для которых требовались документы, занимали в два раза больше времени.

С началом полномасштабной войны девушка уехала из страны — украинская сторона пропустила ее без вопросов, а на польской беларуску задержали. Любовь провела 12 часов в отстойнике — специальном помещении, куда мигрантов отправляли на дополнительную проверку. В какой-то момент беларуску просто отпустили — помогло то, что она правозащитница и за нее было кому заступиться.

Приехав в Литву, правозащитница подала документы на ВНЖ как беженка от войны и беларуска, которая не может вернуться домой. Через 4 месяца девушка получила вид на жительство и проездной документ иностранца — их выдали на год.

Любовь говорит, что привыкла жить без паспорта, поэтому не ощутила дополнительных сложностей во время ожидания документов. «Я проста не хадзіла ў банк, нікуда не лятала, была без карткі. Я з гэтым змірылася і магу сказаць, што так жыць магчыма».

С литовскиим проездным документом можно свободно путешествовать по Евросоюзу — за его пределы беларуска пока не выезжала. А беларуский паспорт Любови вернули почти через два года. Его принесли родным в Беларуси, а они смогли передать в Литву.

Польский трэвел-документ и никакого консульства

Беларуска Алина получила постоянный вид на жительство по карте поляка и записалась на обмен паспорта в беларуское консульство за несколько месяцев до того, как он должен был закончиться. Прием назначили на март 2023 года, но идти в диппредставительство девушка передумала.

Беларуска решила сделать польский трэвел-документ иностранца. На тот момент для его оформления нужен был постоянный вид на жительство или статус международной защиты и подтверждение того, что паспорт нельзя поменять дома. В качестве доказательства беларуска использовала решение суда по административному делу в 2020 году — тогда ее арестовали на 14 суток.

В среднем такой документ делают месяц, но по прошествии этого времени Алине ничего не сообщили. Она пришла в Управление по делам иностранцев сама — выяснилось, что нужно было переводить решение суда, написанное на русском. Проездной документ был готов через несколько дней после того, как беларуска приложила перевод.

Алина говорит, что единственным ограничением на время ожидания проездного документа для нее была невозможность выехать из Польши.

Валерия, получившая в Польше международную защиту, тоже не почувствовала сильных ограничений, когда жила без действующего паспорта — внутри страны достаточно вида на жительство.

Паспорт беларуски закончился в апреле. Варианта обратиться в консульство не было, поэтому за месяц девушка начала выяснять, как и где может получить трэвел-документ иностранца. Для нее это было непросто — пришлось обойти и обзвонить несколько госучреждений, информации не хватало. В итоге все получилось, документ Валерии выдали.

— Это такая же книжечка, как паспорт. В документе есть пластиковая страничка со всеми данными, остальные страницы — для виз и штампов. Выдается на год, потом каждый год переделывается. Думаю, с этим документом у нас проблем не будет из-за отсутствия паспорта.

Не пустили на рейс в Грузию. Проездной документ беженца в Польше

Максим получил статус беженца в Польше. Получившим этот статус выдают ВНЖ на три года и проездной документ беженца — его еще называют Женевским паспортом — на два года.

— По идее он как паспорт. Все элементы паспорта есть — страница с фотографией, биометрическими данными, номерами, возрастом. Там даже указаны рост, цвет глаз, волос, особые приметы.

Максим ждал решения 8 месяцев. В это время ему нельзя было покидать территорию Польши и работать. Несмотря на это, беларус смог трудоустроиться — на работу его взяли по ксерокопии паспорта и временному удостоверению личности, которое выдают в миграционной службе.

Больших неудобств временные ограничения не вызывали — удостоверения личности почти всегда было достаточно. После получения документов стало проще — в Польше все вопросы получалось решить с видом на жительство. Беларус без препятствий путешествовал по Евросоюзу с Женевским паспортом, но с поездкой в Грузию возникла проблема.

Максим собирался полететь туда авиакомпанией WizzAir, но во время онлайн-регистрации все время появлялись ошибки. Беларус решил подъехать в ближайший аэропорт — в Познани — чтобы уточнить, можно ли лететь по его документу. Пограничники аэропорта сказали, что с их стороны вопросов нет.

Максим подумал, что ему не нужно делать визу, так как у него есть документ, удостоверяющий гражданство. В итоге на рейс беларуса все-таки не зарегистрировали: «Они все посмотрели, полистали и сказали, что не могут меня зарегистрировать на рейс. При этом не сделали документ об отказе в посадке. Я не смог вернуть деньги и обжаловать это».

«Может, у вас есть какой-то еще паспорт?». Женевский паспорт в Латвии

В конце 2020 года журналистка Наста Захаревич приехала в Латвию, где получила статус беженца. «Каб падацца на статус уцекача, трэба прыйсці з тымі дакументамі, якія ёсць. Часам падаюцца і зусім без нічога, такое таксама бывае», — рассказывает Наста. Заявителю выдают свидетельство запросившего статус беженца — оно заменяет документы на время рассмотрения дела.

Во время ожидания документов есть некоторые ограничения: открыть счет в банке не получится, работать тоже — но после 3 месяцев можно получить разрешение на трудоустройство. Если человеку требуется медпомощь, нужно связаться с медсестрой или врачом в лагере беженцев, а те организуют нужные визиты. Это бесплатно, но могут быть очереди.

От подачи документов до получения решения в случае Захаревич прошло 5 месяцев. Получившему статус беженца в Латвии дают постоянный вид на жительство и проездной документ беженца. Беларуский паспорт остается в органах миграции.

Постоянный вид на жительство дает его обладателям те же права, что и гражданство (за исключением голосования на выборах, возможности занимать некоторые должности и вступать в нацгвардию).

Ограничения чувствуются в путешествиях — есть страны, которые не впускают по этому документу или выдают определенные типы виз. Журналистка советует заранее уточнить в посольстве страны, куда вы собираетесь поехать, впускает ли она иностранцев по проездному документу беженца.

— Яшчэ важна разумець, што для ўсяго свету мы не грамадзяне Латвіі і як бы не грамадзяне Беларусі, а людзі пад абаронай Латвіі. На практыцы гэта значыць, што ў некаторыя краіны, куды раней мы маглі трапіць без візы, цяпер віза трэба, напрыклад, ва Украіну, Турцыю, — говорит Наста.

Она рассказывает, что путешествовала с трэвел-документом беженца и по Евросоюзу, и за его пределами — проблем никогда не возникало. Возможно, говорит журналистка, документ рассматривают чуть дольше, чем обычные паспорта, но дополнительных проверок и допросов у нее не было.

— Адзін раз была камічная сітуацыя — пры пасадцы на рэйс Варшава-Львоў на гейце вельмі доўга разглядалі мой праязны дакумент уцекача, а потым спыталіся з надзеяй у голасе: «Мо, у вас ёсць нейкі яшчэ пашпарт?»