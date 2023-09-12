Тайники со взрывчаткой, переброска оружия для диверсий и план взорвать ж/д пути. Шестеро задержанных «пособников СБУ» — что о них рассказали на гоств

Павел Вабищевич и Андрей Зиненко

Беларус Павел Вабищевич родился в 1986 году, работал кладовщиком. По версии ОНТ, фотографировать объекты на территории Беларуси он начал по объявлению о работе. Первыми заданиями стала съемка жилого дома на улице Лобана в Минске и военной части в Молодечно, позже задержанный сфотографировал нефтебазу в Фаниполе, писала «Белта».

Для выполнения другого задания он обратился к знакомому — преподавателю философии Андрею Зиненко. В сюжетах гоств показываю кадры допроса Зиненко — на них он появляется с синяком вокруг левого глаза и красным пятном на рубашке в районе правой руки. По словам задержанного, до этой просьбы он не общался с Вабищевичем около года.

По версии, которую описывает «Белта», Вабищевич и Зиненко получили от «кураторов из СБУ» данные о двух тайниках в Лоевском и Хойникском районах. В них якобы была взрывчатка, часть которой задержанные перевезли в Червенский район, а часть «собирались использовать для подрыва железнодорожного пути Столбцы-Барановичи в Столбцовском районе». Их задержали сотрудники группы «А» КГБ в ночь с 26 на 27 августа.

«На месте преступления обнаружили и изъяли взрывное устройство с боевой частью массой 1,2 кг в тротиловом эквиваленте. Теракт сотрудники украинской спецслужбы оценили в $15 тыс. — именно столько было обещано Вабищевичу и Зиненко за подрыв железной дороги», — пишет «Белта».

СК возбудил уголовные дела против Вабищевича и Зиненко — о покушении на акт терроризма и измене государству.

Иван Лихолат, Иван Бородич и Борис Пухальский

Украинец Иван Лихолат живет в Беларуси с 2013 года, воспитывает трех детей. По версии силовиков, в январе он вышел на связь с СБУ и ему «поручили взорвать железнодорожные пути, по которым должна пройти военная техника».

В сюжете ОНТ Лихолат на камеру говорит, что не знает точно, с кем был на связи. «Год назад вышло предложение о работе со спецслужбами Украины. [С какой конкретно] не могу знать, они представились ГУР», — сказал он. Для выполнения одного из заданий он связался с гродненцами Иваном Бородичем и Борисом Пухальским.

Пухальского сотрудники группы «А» КГБ задержали в Толочинском районе — по версии, которую передает «Белта», он собирался взорвать железную дорогу. «На месте планируемого теракта изъяли взрывчатое вещество гексоген массой 1 кг, провода, детонатор и магнит для крепления взрывчатки к рельсам». Тогда же в Гродно были задержаны Бородич и Лихолат.

Бородич при задержании сказал, что передавал информацию Ивану. «Передавал информацию Ивану — другу Бориса — в виде четырех фотографий. На фотографиях была военная техника, прицепы», — заявил он на камеру сотрудников ОНТ.

Вячеслав Бородий

Украинца Вячеслава Бородия обвиняют в агентурной деятельности. По версии, которую озвучило гоств, он сотрудничал с ГУР и СБУ, используя позывной Мангуст. «Именно СБУ поручила Мангусту перебрасывать в Беларусь оружие и взрывчатку для организации терактов "не только в нашей стране, но и в России"», — написала «Белта».

Сотрудники КГБ задержали его 1 сентября в Ельском районе. В сюжете ОНТ утверждают, что при задержании у Бородия обнаружили пистолет SIG Sauer с глушителем и двумя обоймами.

Как пишет «Белта», Вячеслав Бородий родился в Житомирской области, воспитывает троих детей. Некоторое время жил в Мозыре, а потом вернулся в Украину и работал егерем.