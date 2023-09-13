В колонию не отправляют, чаще всего — штраф или арест. Что будет, если не пойти в армию — «Медиазона» изучила приговоры за уклонение от призыва

В Уголовном кодексе есть четыре статьи, предусматривающие наказание за уклонение от срочной службы в армии, службы по мобилизации, военных сборов и воинского учета. «Медиазона» изучила приговоры по части 1 статьи 435 УК — уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу. По остальным частям и статьям приговоров в банке судебных решений практически нет.

За уклонение от срочной службы суд может назначить общественные работы, штраф, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Но уклониста могут призвать в армию еще раз спустя год после отбытия наказания — потому что эта статья относится к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, и судимость по ней погашается через год.

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Лишение свободы по таким делам — скорее исключение

В банке судебных решений приговоры по этой статье начали загружать с 2021 года — всего 54 за год. За 2022 год на платформе появилось 248 решений, а за неполный 2023 уже вынесли и опубликовали 83 приговора за уклонение от призыва.

Мы предполагаем, что уголовных дел по статье об уклонении от призыва может быть больше, чем количество приговоров, загруженных в банк — мы можем оценивать только их. Кроме того, в КоАП есть несколько статей, которые предусматривают административную ответственность, например, за неявку в военкомат по повестке без уважительных причин.

В банке судебных решений за почти три года мы нашли 62 решения, где уклонистов приговаривали к сроку в колонии.

Самый распространенный приговор — 1 год. Есть случаи, когда суды назначали и больше — например, полтора года, 15 месяцев. Но осужденные по всем этим делам в итоге не попадали в колонию.

Практически каждый раз, когда судья приговаривал обвиняемого к сроку в колонии, ему предоставлялась отсрочка наказания на год. То есть если в течение года вы ничего не нарушаете, наказание в виде лишения свободы к вам не применяется. При этом вдобавок к колонии суд назначал общественные работы и штраф. Выплата штрафа и выполнение работ часто было условием того, что осужденный не попадет в колонию.

«Медиазона» нашла одно решение, в котором уклонисту назначили колонию без отсрочки.

23 марта 2022 года суд Лельчицкого района приговорил местного жителя к 8 месяцам колонии. Согласно обвинению, после вручения повестки он выехал в Россию и не явился в районный военкомат «без уважительной причины». Ему зачли время, проведенное в СИЗО, и освободили в зале суда.

В 57 описанных случаях призывников приговаривали к аресту на срок от одного до трех месяцев. Это наказание осужденные отбывают в арестных домах, которые, как правило, находятся на территории следственных изоляторов, колоний или тюрем.

37 человек были приговорены к ограничению свободы: 18 получили химию, 19 — домашнюю химию. Самое частое решение суда — 1 год ограничения свободы.

Штраф и общественные работы

Популярный приговор по подобным делам — штраф. «Медиазона» нашла 167 приговоров, где штраф был единственным наказанием (плюс 29 случаев, когда шраф был дополнительным наказанием). За почти три года суды назначили уклонистам штрафы на общую сумму в 559 604 рубля. Самый высокий штраф составил 9 600 рублей, самый низкий — 870. Чаще всего суды выносили уклонистам штрафы в размере 3 200 рублей.

59 раз суды приговорили несостоявшихся солдат к общественным работам (плюс 39 случаев, когда работы назначались вместе с другим наказанием).

Штраф и общественные работы во многих случаях идут дополнительным наказанием, когда человеку назначают колонию с отсрочкой исполнения наказания.

Например, 29 июня 2022 года суд Ленинского района Минска приговорил обвиняемого Г. к году колонии, но назначил ему испытательный срок на год и обязал выполнить 100 часов общественных работ и заплатить 1 600 рублей штрафа в течение полугода.

Общественные работы в 49 статье УК описаны как выполнение осужденным «бесплатного труда в пользу общества». Те, кто учится и работает, могут быть заняты на таких работах не более 4 часов в день в свободное время. Безработные и те, кто не получает образование, могут проводить на общественных работах до 8 часов в день. Осужденные на общественные работы могут быть, например, уборщиками, дворниками, сортировщиками мусора и разнорабочими.

Суд может провести заседание в военкомате. И даже оправдать (но это неточно)

По делам против уклонистов иногда проходят выездные заседания — в военкоматах или учебных заведениях. На такие суды приглашают других призывников.

В 2019 году о таком процессе писало агентство «Минск-Новости». В военном комиссариате Заводского района судья Геннадий Янковский признал двух парней виновными и назначил одному из них штраф в 2550 рублей, а другого арестовал на 2 месяца. Тогда сотрудник военкомата предположил, что присутствие на заседании «пойдет призывникам на пользу».

В банке судебных решений тоже есть дела, которые рассматривались на выездном заседании. В августе 2022 года суд Заводского района в районном военкомате рассматривал дела трех призывников — С., У. и С. Всех троих судья признал виновными и приговорил каждого к 360 часам общественных работ.

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«Медиазона» нашла только один случай оправдания «уклониста». В июне 2022 года суд Партизанского района оправдал М., который, несмотря на предупреждения инспекторов военного комиссариата, дважды не явился на медицинское обследование и не прошел медкомиссию.

Сперва он частично признавал вину, но позже отказался от своих слов. В суде он говорил, что не пришел на одно из обследований, потому что «плохо себя чувствовал». Позже он женился на девушке, с которой у них был малолетний ребенок. Парень не поехал в военкомат, так как думал, что сотрудники «увидят все сами из централизованных баз данных», что теперь у него появилась право на отсрочку.

Судья М. встал на сторону обвиняемого и признал, что в его действиях отсутствовал состав преступления.