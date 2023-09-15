Семь раз проверь, один раз удали. Где могут спрятаться ваши фото с протестов, когда вы думаете, что все удалили

Проверяем, чтобы в галерею не попадали фото без вашего ведома

Все фото и видео в телефоне сначала попадают в галерею, где и хранятся, пока вы их не удалите. При проверке телефона силовики смотрят галерею в первую очередь. Там могут оказаться не только ваши фото, но и те, что были автоматически сохранены из Viber или WhatsApp.

Чтобы мессенджеры перестали «незаметно» от вас выгружать изображения в галерею, нужно отключить это в настройках. На iPhone и на системе Android отключение будет похожим.

В Viber нажимаем кнопку «Еще» в правом нижнем углу, затем «Настройки», «Данные и мультимедиа». В этом экране убираем галочку возле пункта «Сохранять в галерею».

После переходим в WhatsApp и заходим в меню «Настройки», далее — «Чаты». На экране «Чаты» необходимо убрать выделение с пункта «В Фотопленку». После этого переходим ниже в «Данные и хранилище», оттуда — в меню «Автозагрузка медиа» и там отключаем все.

В отличие от других мессенджеров, в Telegram не активировано автосохранение по умолчанию. Но лучше еще раз проверить вручную. Заходим в приложение и переходим в «Настройки», потом в «Настройки чатов». На этом экране нам надо деактивировать пункт «Сохранять в галерее».

Чистим галерею

Просмотреть нужно все альбомы: в том числе скрытые или папки с сохраненками из Viber или WhatsApp. Не забывайте про скриншоты, например, с мемами или новостями, где могут быть «экстремистские» логотипы.

Если хотите сохранить памятные фото с протестов — загрузите их на файлообменник, например, Dropmefiles или облако Mega, отправьте ссылку другу за границей, чтобы он скачал все для вас, а после удалите все загруженное.

После удаления из галереи фото не исчезают бесследно, а переносятся в папку «Недавно удаленные». Такая есть как на Android, так и на iOS. Названия в некоторых моделях телефонов отличаются. Эта папка всегда находится внизу вкладки «Альбомы» в галерее — ее следует очистить.

Важно знать, что изображения частично могут оставаться в кэше, с очисткой галереи кэш не удаляется. Обязательно нужно почистить кэш Telegram: заходим в настройки, далее — «Данные и память» (или «Данные и хранилище» для Android) , далее — «Использование памяти», далее — «Очистить весь кэш». Там же в меню можно выставить срок автоудаления кэша (ставим 1 день) и максимальный его размер (тянем бегунок влево, к минимальному).

Приводим в порядок Google Photos, «Яндекс Фото» и iCloud Photo

Многие телефоны синхронизируют ваш аккаунт с Google Photos. Особенно это присуще смартфонам на Android, хотя и на iOS это можно сделать. Если у вас установлена эта программа, то войдите в нее, нажмите на аватар вашего профиля, выберите Photos settings > Back up & sync и проверьте, выключена ли синхронизация. Затем удалите все протестные фото в вашем Google-аккаунте. В Photos («Фото») просмотрите еще раз все альбомы. Как и в случае с обычной галереей, после удаления не забудьте вычистить альбом Bin («Корзина»), который имеет значок мусорной корзины.

Аналогичные действия стоит проделать и в «Яндекс Фото», если оно у вас установлено и включена автозагрузка с галереи. Не забудьте после очистить корзину в «Яндекс Фото», чтобы полностью избавится от удаленных фотографий.

Желательно после всех манипуляций пройтись приложением по очистке свободного места на телефоне, вроде CCleaner или iShredder.

На айфонах по умолчанию включен сервис iCloud Photo Library. В него сохраняются фото и видео с вашего телефона, как и в Google Photos. Проверьте, не синхронизировались ли туда «протестные» фото.

Не забываем про мессенджеры

Когда вы полностью удалили все «опасные» фото и видео с галереи и облаков, нужно удалить их из мессенджеров, если вы что-то кому-то отправляли.

Если аккаунт у вас еще с 2020 года и вы точно не помните, в каких чатах были, из каких выходили, где что комментировали и так далее, удалите свой аккаунт и заведите новый (можно на тот же номер телефона). Восстановить ваши сообщения в чате, из которого вы вышли, перед этим не почистив сообщения, для силовиков не сложно.

Переписки в Telegram удаляются быстро и просто, особенно если делать это с ПК. Для этого нужно выбрать чат, нажать на него правой клавишей мыши и выбрать вариант «Очистить историю».

В групповых чатах все сложнее. Полностью удалить все отправленные вами сообщения можно только вручную, выбирая отдельно каждое. Второй вариант —если есть возможность, можно попросить сделать это администратора чата.

Речь не идет о протестных чатах, но, например, вы в кругу друзей, обсуждая волейбол, пару раз «зарубались по политике». Владелец чата может удалить сообщения, которые написали вы (для этого нужно выбрать одно ваше сообщение, нажать на корзину и выбрать «Удалить все сообщения от *имя пользователя*»). Правда, мы заметили, что эта функция по какой-то причине доступна не во всех чатах.

Кроме того — на будущее — можно включить функцию автоудаления сообщений в чатах.

В Viber вы можете удалить все сообщения со своего аккаунта довольно просто. Для этого нужно найти нужный чат и в верху экрана нажать на имя собеседника. Далее выбираем «Информация и настройки» и выбираем «Удалить все сообщения», после чего можем еще и «Удалить чат».

Методика удаления сообщений в WhatsApp такая же, как в Viber.

Точно удаляем, а не скрываем посты в Instagram

Даже если вы вычистили все посты с протестными фотографиями, это не значит, что они удалены полностью. Удаленные посты автоматически попадают в раздел «Недавно удаленные», где хранятся еще 30 дней. Если вы намерены окончательно убрать определенное фото или видео, то после удаления вам нужно перейти на страницу своего профиля, нажать на три полоски в верхнем правом углу, войти в «Ваша активность» > «Недавно удаленные» и уже оттуда удалить публикацию.

Куда интереснее со сторис. Все думают, что истории автоматически «исчезают» через 24 часа, но это не так. Они становятся невидимыми для других и попадают в «архив» вашей страницы. Там можно выбрать нужную дату на календаре и посмотреть, что вы загружали в сторис в тот или иной день. Даже в 2020 году. Поэтому лучше зайти в раздел «Архив» в настройках и внимательно изучить, что вы выкладывали или репостили в сторис. Если нашли что-то, удалите.

Похожие процессы происходят и в Facebook. Зайдите в раздел «Настройки и конфиденциальность» > «Журнал действий». Загляните во вкладку «Архив» (там найдете свои сторис). В «Журнале действий» вы можете посмотреть, какие оставляли комментарии за все время, что искали в фейсбуке, какие посещали страницы и так далее — по сути вся история вашей активности. Все это можно удалить.

Проверьте фоторедакторы, такие как Lensa, PicsArt, Canva и прочие. Они содержат себе все фотографии, которые вы обрабатывали.

В телефонах на Android приложения, которые работают с фото и видео, тоже сохраняют эти данные — в кэш, чтобы быстрее их подгружать для работы. Нужно почистить эти программы: для этого зайдите в «Настройки» телефона, далее — в «Управление приложениями». В разных моделях эта вкладка будет называться по-разному, но везде будет слово «приложения». Найдите там программу, которые нужно почистить, кликните, а затем выберите вкладку, которая связана с управлением памятью приложения. Почистите все, что можно почистить. Вас после этого может «выкинуть» с учетной записи приложения, но это не страшно.

Самый действенный способ

Если вы переживаете, что после всех манипуляций хвосты ваших фото все же остались на телефоне, в облаках или архивах приложений, то самым эффективным способом будет завести новый чистый аккаунт учетной записи на Android (Google) или iOS (Apple ID) и сбросить все настройки.

Если вам необходимо сохранить фото и видео, но держать их в самом устройстве вы не хотите, то загружаем их в облако, типа Dropbox. Дальше удаляем приложение облака. Выходим из учетной записи Google на Android, или Apple ID на iOS. Делаем полный сброс телефона до заводского и создаем новый аккаунт в Google или Apple ID. Когда вы окажетесь в безопасности, то повторяем процедуру и заходим в ваш прежний аккаунт, устанавливаем приложение с облаком, куда вы загрузили все фото и видео, возвращаем их на телефон.