«Пикетирование» автомобильной пепельницей, фотографией собаки и кружкой. Как беларусов судят за использование бчб‑флага и «Погони»

Герб «Погоня» в начале 2000-х стал нематериальной историко-культурной ценностью. Всадник изображен на гербе Витебской области, Могилева, Верхнедвинска, Речицы. Это не мешает беларуским судам считать размещение герба пикетированием, даже если изображение «Погони» нанесено на личные вещи в незаметных местах. То же самое происходит с бело-красно-белым флагом. Официально он не признан «экстремистской» символикой, но любое его публичное использование в Беларуси фактически запрещено. Вот несколько примеров за последние месяцы.

«Предмет с изображением бело-красно-белого флага и герба П. на крышке пепельницы автомобиля»

В Бресте местного жителя оштрафовали на 15 базовых величин (555 рублей) за «пикетирование» бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня». Суд счел «массовым мероприятием» размещение «предмета» с изображением флага и герба на крышке пепельницы в машине. В постановлении суда не говорится, что это за «предмет», но, судя по всему, речь идет о наклейке.

«Собака белого окраса и одежда красного цвета на ней»

Жительницу Новополоцка местный суд оштрафовал на 100 базовых величин (3 700 рублей) за фото в «Одноклассниках». На нем была белая собака в «одежде красного цвета» и подпись «ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!!! НАСИЛИЮ НЕТ!!!». По мнению судьи, таким образом новополочанка «провела массовое мероприятие» без разрешения исполкома.

«Пикеты» в вайбере и телеграме

Фото профиля в соцсетях и мессенджерах с бчб-флагом и «Погоней» тоже считают «пикетированием». За такое фото в вайбере судья арестовала минчанина на 15 суток. А шеф-повара одного из минских кафе отправили на 10 суток из-за фото с бчб-флагом в телеграме.

«Пикетирование» фотографией чехла для телефона

Сутки или штраф можно получить за наклейку на чехле телефона и даже за фотографию такого чехла. Так случилось в Дубровно: за снимок чехла с наклейкой в инстаграме местный житель получил 5 суток.

А житель Чашников «пикетировал» фотографией на фоне машины с белыми и красными полосами и установленным на крыше бчб-флагом. За это суд арестовал его на 15 суток.

«Одиночный пикет с использованием протестной символики в виде татуировки»

Суд Шкловского района оштрафовал девушку на 185 рублей из-за татуировки с бчб-флагом. Она находилась на городском празднике в верхней одежде. Когда стало жарко, сняла ее и была задержана из-за татуировки на предплечье.

Кружкой «выражала свои общественно-политические настроения»

В Орше на трое суток ареста осудили работницу одной из городских организаций. По мнению суда, «пикетирование» заключалось в том, что она «демонстрировала на всеобщее обозрение» фотографию кружки с изображением «Погони».

Пикетом беларуские судьи легко могут посчитать наличие бело-красно-белых элементов в одежде или аксессуарах. Жителя Бреста 16 августа оштрафовали на 20 базовых (740 рублей) за бело-красно-белый ремешок для ключей с «Погоней». А суд Городкского района арестовал на двое суток гражданина России из-за кепки с изображением «Погони».

Пикетировать теперь можно даже маникюром. Владелицу салона красоты в Могилеве оштрафовали на 100 базовых величин из-за бчб-маникюра.