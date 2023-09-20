Агентурная деятельность, теракты, протесты. По каким делам в Беларуси задерживают украинцев

Задержанные по делу о диверсии в Мачулищах

26 февраля 2023 года в Мачулищах произошло несколько взрывов. Объединение бывших силовиков BYPOL утверждало, что участники плана «Перамога» повредили российский самолет ДРЛО А-50. Позже представитель организации Александр Азаров заявил, что диверсия на аэродроме — совместная операция с СБУ.

В апреле по гоств показали фильм о событиях в Мачулищах, в нем фигурировали 17 человек. Как минимум семеро из них задержали и обвинили по статьям о терроризме и измене государству. Среди них — гражданин Украины Николай Швец.

По версии канала, в Киеве Швец вступил в добровольческое подразделение. Там он познакомился с человеком, который обучил его работать с дронами и «свел» с представителем СБУ, тот его и завербовал. В декабре Швец получил задание на подрыв российского борта А-50 в Мачулищах.

По версии пропагандистов, помочь Швецу «затеряться в полесских лесах» должна была еще одна гражданка Украины Алла Яцута. В фильме не объясняли, почему этим планировала заняться именно она и не сказали, была ли она задержана.

3 апреля заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что всех задержанных по делу о диверсии в Мачулищах обвиняют в теракте, совершенном организованной группой.

От 7 до 10 лет колонии за «агентурную сеть»

20 октября глава КГБ сообщил о задержании гражданина Украины и двоих завербованных им беларусов, которые «передавали данные украинской разведке».

«Гражданин Украины, который был маршрутизирован через Польшу на нашу территорию в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, завербовал наших граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности наших Вооруженных Сил, силовых структурах», — приводила его цитату «Белта».

Позже в эфире «Беларусь 1» передали, что против задержанного украинца Павла Куприенко возбудили уголовное дело об агентурной деятельности. Согласно сюжету, Куприенко прожил в Беларуси шесть лет, а в последний раз приехал в нашу страну «по поручению украинских спецслужб».

Тут он связался с другими фигурантами дела — беларусами Тарасом Мачинским и Дмитрием Соловянчиком — и собирал данные о расположении железнодорожных узлов и передвижении военной техники.

В марте Гомельский областной суд приговорил Куприенко к 7 годам колонии усиленного режима. Мачинского признали виновным в измене государству и приговорили к 10 годам колонии усиленного режима. Соловянчика — к штрафу в 400 базовых величин по статье об укрывательстве преступлений.

Беларуская контрабанда, высылка из страны и до 6 лет колонии

Украинцев Михаила Сталерчука и Дмитрия Гудзика Брестский областной суд приговорил к 6 и 5 годам колонии соответственно, обвинив в агентурной деятельности в пользу Украины.

Подробности дела против них рассказали в пропагандистском фильме «Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины». В сюжете говорилось, что украинцы возили из Беларуси контрабандные грузы и попали в СБУ, где их завербовали, предложив снимать военную технику в Беларуси.

Когда именно их задержали силовики, в ролике АТН не уточнили. Вместе с ними в сюжете упоминался украинец Игорь Дерко — его беларуские власти выслали из страны.

В том же фильме АТН говорилось о высылке еще одного гражданина Украины — Сергея Леванюка. Утверждалось, что он «получал задания от своего "куратора" из Львовского разведцентра».

Исчезновение в Витебске и обвинение в агентурной деятельности

В феврале «Флагшток» рассказал об исчезновении в Витебске уроженца Украины Андрея Шмая. По словам матери пропавшего, о его задержании не было известно даже посольству Украины в Беларуси.

Она уточнила, что Шмай приехал в Беларусь в 2013 году — работал электриком в облисполкоме, растил сына. Жена украинца, также уроженка Чернигова, имела беларуское гражданство.

«19 января после окончания рабочего дня Андрея попросили задержаться какие-то люди. Попросили задержаться, он задержался и все. На работе сказали, что задержали спецслужбы. Я не знаю, за что его задержали, видно за то, что просто украинец. Только из-за этого. Он просто работал, у них нормальная семья — работа-дом. Ни с кем не общался, никуда не выезжал за границу, в Чернигове последний раз был в феврале 2020 года», — описала ситуацию мать пропавшего Ирина.

Спустя пару месяцев в эфире ОНТ показали сюжет о Шмае и рассказали, что его обвиняют в агентурной деятельности. По версии, озвученной пропагандой, Шмай до переезда в Витебск семь лет работал инспектором в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на украинско-беларуской границе.

В 2013 году он переехал в Витебск и устроился в облисполком рабочим-ремонтником. Шмай не имел доступа к документам, «зато уши и глаза слышали и видели очень хорошо», утверждали авторы сюжета. Украинец отправлял информацию о работе ведомства младшему брату Руслану — заместителю командира управления «Север» по оперативным вопросам в Чернигове, сказали в ролике ОНТ.

В агентурной деятельности обвиняли и украинца Сергея Бойко. Бойко внесли в «список экстремистов» на основании приговора, но срок, на который его осудили, неизвестен.

Призывы к забастовке и комментарии о россиянах

К году колонии в Беларуси приговорили украинца Кирилла Петренко. Его обвинили в грубом нарушении порядка за призывы к забастовке на «Гомсельмаше». По версии следствия, он администрировал телеграм-чат «Чат. Гомсельмаш за свабодную Беларусь!».

Из-за комментариев о гражданах России против украинца в Беларуси возбудили уголовное дело. Видео с ним появилось в провластном телеграм-канале «Книга Гу "База"».

На камеру задержанный сказал, что «строчил различные оскорбления в адрес граждан РФ». В ролике использовали скриншоты комментариев марта 2022 года от пользователя Sasha Kotovskij — на одном из них написано: «Смерть рашистам, оккупантам и сепарам».

По какой именно статье силовики возбудили уголовное дело, не уточнялось.