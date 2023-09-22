Вытащили из машины, положили на землю, застрелили. В Швейцарии судят бывшего собровца, признавшегося в причастности к убийствам оппонентов Лукашенко в девяностых

Юрий Гаравский рассказывал, что в октябре 2018 года его вывезли из Минска в швейцарский Базель в багажнике машины с дипломатическими номерами. В Швейцарии он подал заявление о предоставлении убежища, откуда его направили в Санкт-Галлен. Беларус рассказал миграционным службам о своей причастности к убийствам политических оппонентов Александра Лукашенко в 1999 году — бывшего главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Ему не поверили и отклонили просьбу в предоставлении убежища. В 2019 году Юрий Гаравский связался с журналистами Deutsche Welle и рассказал подробности похищений и убийств.

Это интервью легло в основу обвинения Гаравского и стало первой за много лет зацепкой в истории с исчезновением Захаренко, Красовского и Гончара.

Три оппонента Александра Лукашенко

Юрий Захаренко был в команде Александра Лукашенко во время первых президентских выборов в 1994 году. С июля того года по август 1995 он возглавлял министерство внутренних дел. Вскоре пути соратников разошлись. Захаренко участвовал в противостоянии между Лукашенко и Верховным Советом накануне референдума 1996 года, организовывал Конгресс в защиту демократии и поддерживал вице-спикера парламента и мэра Молодечно Геннадия Карпенко.

Юрий Захаренко пропал без вести 7 мая 1999 года.

Виктор Гончар тоже поддерживал Лукашенко во время первой для него президентской гонки, но позже встал к нему в оппозицию. Чуть больше месяца Гончар был главой ЦИК, но за 10 дней до референдума 1996 года его сняли с должности. Его место заняла Лидия Ермошина — она руководила комиссией следующие 25 лет.

Гончар вступил в Объединенную гражданскую партию, а 1999 году был организатором альтернативных президентских выборов.

16 сентября 1999 года Виктора Гончара и Анатолия Красовского похитили: когда они вышли из бани на улице Фабричной в Минске и сели по машинам. На месте похищения нашли следы крови.

Беларуские власти не нашли виновных в похищении оппонентов Лукашенко. В 2004 году спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес опубликовал доклад, в котором предположил, что всех троих похитил отряд под командованием подполковника Дмитрия Павличенко.

Попал в СОБР в 20 лет. Суд

Экс-боец СОБР, 45-летний Юрий Гаравский приехал в суд швейцарского Санкт-Галлена под охраной спецслужб. Бус с бывшим силовиком подогнали к самым дверям, обвиняемый вышел из него с накинутым капюшоном.

Законы Швейцарии позволяют рассматривать уголовные дела по событиям, произошедшим в других странах, по механизму универсальной юрисдикции. Он позволяет государствам расследовать такие международные преступления как геноцид, пытки и насильственные исчезновения независимо от места их совершения и гражданства потерпевших или обвиняемых.

В суде Гаравский выглядел подавленным и сперва говорил тихо, заметила журналистка «Новага Часу», присутствовавшая на заседании. Во время допроса он повышал голос, переходил с русского языка на немецкий. Экс-боец отказался от части показаний, которые давал швейцарской миграционной службе и которые на заседании зачитывал судья.

Например, он отказался от слов о том, что его задачей было «разработать систему ликвидации людей». Суд спросил, почему, а собровец ответил, что «не ликвидировал людей, а задерживал». Кроме того, он отказывался отвечать на вопросы судьи Олафа Хумбеля про СОБР, Дмитрия Павличенко и других командиров части, где он служил.

Гаравский не захотел комментировать вопросы про «полковника Смирнова», несмотря на то, что рассказывал про него во время предварительного следствия.

В интервью Гаравский рассказывал, что в спецотряде он оказался в 1998 году после срочной службы в армии. В июне 1999 года отряд стал называться СОБР — специальный отряд быстрого реагирования. В 20 лет Гаравский стал заместителем командира первой группы.

«Сделать так, чтобы не было больно». Убийство Захаренко

Во время похищения Захаренко Гаравский якобы думал, что министра повезут за город, чтобы «провести беседу». Для чего все это было на самом деле, он понял, только когда Павличенко выстрелил в Захаренко. Такую версию обвиняемый изложил в суде.

«Павличенко сказал достать его из машины и положить на землю. Когда мы это сделали, Павличенко достал из бардачка пистолет и выстрелил два раза в сердце», — рассказывал Гаравский.

В интервью журналистам он говорил другое: что следили за Захаренко полторы недели, а в день убийства Павличенко сказал, что политика нужно «задержать и ликвидировать».

Гаравский говорил, что он вместе с другими сотрудниками при похищении предъявил Захаренко документы, надел наручники. Министр попросил «сделать так, чтобы не было больно».

После они уехали в район учебной базы внутренних войск в Воловщине. Когда приехали к стрельбищу, Павличенко попросил у Гаравского пистолет. Он два раза выстрелил в экс-министра. Через 10-15 минут они положили его в багажник и отвезли к крематорию Северного кладбища в Минске. Там тело политика сожгли.

Вытащили из машины, положили на землю, застрелили. Убийство Красовского и Гончара

После перерыва в суде Гаравский рассказал об убийстве Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Бывшего главу ЦИК и бизнесмена похитили 16 сентября 1999, когда они разошлись по машинам после бани. Гаравский и его сослуживец Панков задерживали Гончара. По словам Гаравского, он разбил политику нос, чтобы пошла кровь. По его утверждению, он хотел, чтобы остались следы — это могло помочь в будущем расследовании похищения. Уже тогда он «понимал всю тяжесть преступления».

Два других сотрудника — Бородач и Кожевников — задерживали Красовского. После все вместе они сели в черный джип и поехали в сторону посёлка Бегомоль в Докшицком районе.

Машина сделала остановку. К ней подошел мужчина в костюме и приказал похищенным поднять головы: так он подтвердил личности похищенных.

Когда машина доехала до конечного пункта, Павличенко приказал достать Гончара и Красовского из машины и положить на землю рядом с ней. Затем он дважды выстрелил в спину каждому. Вещи убитых сожгли, а тела закопали.

На заседании Гаравский отказался от прошлых показаний, которые гласили, что пистолет, из которого стрелял Павличенко, до убийства был у него. Судье он сказал, что это результат «плохого перевода».

Во время допроса прокурор настаивал, что Гаравский ранее трижды говорил, что дал расстрельный пистолет Павличенко. В суде он отказался от этих слов, сославшись на «неправильно сформулированный вопрос».

— Deutsche Welle сделало из меня киллера. Спасибо. Я никого не убивал. Другие люди убивали, почему я должен нести за это ответственность? — говорил Гаравский в суде.

Вот что он говорил журналистам в 2019 году.

— Павличенко нас за два или три дня до этого собрал. Мы тогда находились на базе СОБРа в районе между Бегомолем и Докшицами, тренировались. Он собрал наш костяк и говорит: «Кто поедет на задержание? Надо будет двоих задержать и ликвидировать», — говорил он в 2019 году.

Кого именно нужно будет ликвидировать, бойцам не сообщали. Дали выбор: или задерживать, или «копать ямы».

Журналистам Гаравский рассказывал, что в день убийства «Павличенко дал ему пистолет и кобуру». При похищении Гаравский разбил окно в машине Гончара металлической цепью, попал ему по губе и переносице.

Когда похищенных привезли под Бегомоль, достали из машины и положили рядом с заранее раскопанной ямой, Павличенко подошел к Гаравскому и взял у него пистолет.

«И Павличенко делает два выстрела в область сердца Гончару и два выстрела в область сердца Красовскому. После первого выстрела Гончар вскрикнул, потому что, видимо, пуля не в сердце попала, а где-то рядышком прошла. А второй выстрел его уже приговорил», — рассказывал Гаравский.

То, что Павличенко не носил пистолет сам, а передавал ему, Гаравский объяснял так:

«Павличенко — любитель пафоса, но носить оружие он не любил. А почему мне отдавал пистолет — есть понятие иерархии, я уже служил по контракту полгода, а другие только заступили. Ну, или он, может, мне больше доверял».

Они взяли убитых и «побросали их в яму», которую «закапывали минут 40». Джип Красовского на следующий день раздавили с помощью БТР и закопали.

Через три дня Павличенко передал бойцам награду за убийства — по тысяче долларов каждому.

Хотел «донести правду». Запрос прокурора: год реального срока и два года условно

Гаравский рассказывал, что в ноябре 2000 года его вместе с Павличенко задерживали по подозрению в похищении оппонентов Лукашенко, но отпустили через день. Вскоре он ушел из спецподразделения.

В начале 2000-х Гаравского осудили за вымогательство на 4 года колонии и вышел досрочно. После освобождения он работал в мебельном цехе, охранником в ночном клубе, занимался бизнесом. Попал в ДТП, после которого у него появились проблемы со здоровьем. По его словам, он 2 недели провел в коме, у него был перелом позвоночника, ноги, ему делали трепанацию черепа. Несколько лет после этого он постоянно ходил в больницу.

Гаравский избегал прямого ответа на вопрос судьи о том, как оказался в Швейцарии. По его словам, «куратор» сказал, что его «отвезут в Европу». После этого вопроса он перешел на шепот и сказал, что «не хочет называть имена, этот человек еще служит», писала «Медуза».

— Зачем вы снялись в фильме, вы таким образом пытались надавать на миграционные службы? — уточнил судья.

— Я хотел донести правду, несмотря на угрозу собственной жизни. Я уже потерял абсолютно все, — ответил Гаравский.

В следующем году у экс-собровца заканчивается срок действия паспорта, а из-за новых законов он не сможет продлить его за границей. Он пообещал быть законопослушным гражданином, платить налоги и работать, если его оставят в Швейцарии.

Прокурор Петер Хангартнер попросил наказать Гаравского тремя годами лишения свободы: год реального срока и два условно с испытательным сроком в четыре года. Он попросил не высылать Гаравского в Беларусь. Представитель семьи потерпевших Северин Вальц заявил, что Гаравский должен выплатить по 200 тысяч швейцарских франков — около 222 тысяч долларов — семьям пропавших, и 5% от этой суммы за каждый год, прошедший с исчезновения.

Адвокат Гаравского заявила о полной невиновности подзащитного, признав, что он участвовал в похищении, но сославшись на то, что сроки давности преступления уже вышли. Она сказала, что ее подзащитный был «всего лишь солдатом, который исполнял приказ» и не знал, что противников Лукашенко планируют убить.

«Уважаемый суд, вы сейчас будете принимать решение. Если вы вынесете суровое наказание, то больше никто в мире не будет рассказывать про преступления власти. Я прошу прощения у близких и родных погибших, рассчитываю на справедливое решение швейцарского суда», — сказал Гаравский в последнем слове.

Судья объявил, что решение будет выложено в письменной форме на следующей неделе. Отдельного заседания с оглашением приговора не будет.