Из краеведов — в «экстремисты». Как власти разгромили «Рэгіянальную газету», помогавшую местным жителям, и судят её редактора

Работали с 1995 года, писали про природу и историю

«Рэгіянальная газета» работала с 1995 года, писала о людях и событиях в семи районах — Молодечненском, Мядельском, Вилейском, Сморгонском, Воложинском, Ошмянском и Островецком. Основал и руководил изданием с самого начала Александр Манцевич вместе с женой Ниной Манцевич.

«Я — одно из звеньев в семейной цепочке журналистов. Отец — журналист, дед в газету писал, дети тоже журналисты. Ощущение, что если я бы не связал себя с газетным делом, то эта цепочка прервалась.

Я благодарен своей жене. Без Нины Владимировны я не был бы ни главным редактором, ни директором. Она — заместитель по финансам и экономике, решает много вопросов, которые в других газетах решают издатели. И делает это также с первого номера издания», — рассказывал Александр Манкевич в интервью к 25-летию газеты.

Редакция проводила благотворительные акции, много внимания уделяла краеведческим, экологическим темам. В газете выходили уникальные тексты литературоведа Адама Мальдиса, историка и археолога Геннадия Кохановского и других авторов.

Публикации «Рэгіяналкі» помогли в 2015 году перенести городскую стройку в Воложине с места расстрелов местных жителей нацистами во время Второй мировой. Редакция собрала и опубликовала воспоминания о тех ужасах — после переноса стройки на месте расстрелов появилась аллея и мемориал в память о жертвах.

В 2018 году «Региональная газета» спасала засыхающий 700-летний вяз в деревне Талуи под Молодечно — предполагают, что это самый старый вяз в Европе. «РГ» тогда писала о проблеме, через некоторое время дерево признали памятником природы республиканского значения.

В 2020 году «Региональная газета» писала, среди прочего, о протестах в регионе, о действиях беларуской милиции, что, ожидаемо, привело к проблемам.

Допросы, обыски и задержания

19 июля 2021 года в редакцию пришли силовики: Александра Манцевича с женой, а также журналисток Зою Хруцкую и Анастасию Уткину забрали на допрос, в редакции прошел обыск. Их отпустили в тот же день, но у редакции забрали всю технику.

22 июля редакция объявила, что прекращает выпуск газеты, однако продолжила работу на сайте и в соцсетях. Ранее газету отказались брать на реализацию торговые сети — так было и с другими региональными независимыми печатными изданиями.

«Экстремизм»

В 2022 году министерство информации признало экстремистскими материалами 15 статей «Рэгіянальнай газеты», в 2023 — их сайт и социальные сети. Также в Мининформе посчитали нужным признать «экстремистскими материалами» даже личные страницы некоторых сотрудников редакции в соцсетях.

Статьи, признанные «экстремистскими», удалены с сайта газеты, но в списке министерства информации можно найти их заголовки: «У Маладзечне праходзяць акцыi пасля выбараў», «Кожны назiральнiк можа выратаваць тысячу галасоў», «У бусiку амапаўцы сядзелi на нас i бiлi ўсю дарогу», «Былы актывiст БРСМ расказвае, як яго збiвалi сiлавiкi», «Гурт "Sumarok" зaпicaў клiп на песню "Чэрцi". У iм кадры з пратэстаў у Маладзечне».

Силовики задержали главного редактора Александра Манцевича 15 марта 2023 года — дома в Вилейке. Из пресс-релиза прокуратуры можно сделать вывод, что обвинение в дискредитации Беларуси строится на признанных «экстремистскими» статьях «Рэгіяналкі».

«Согласно материалам уголовного дела подозреваемый, являясь директором редакции газеты, совместно с иными лицами с 1 января 2020 года по 15 марта 2023 года распространял в печатном издании и его интернет-ресурсах заведомо ложные сведения, дискредитирующие Беларусь и ее органы власти. В статьях содержалась недостоверная информация, направленная на причинение существенного вреда государственным и общественным интересам… .Ранее решением суда Молодечненского района данная информационная продукция была признана экстремистскими материалами», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Дело Александра Манцевича в суде Молодечненского района рассматривает судья Алексей Иршин. Наказание по статье о дискредитации до 4 лет химии или колонии. Сайт «Рэгіянальнай газеты» недоступен, как и аккаунты издания в соцсетях.