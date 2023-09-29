«Заявления не выглядят правдоподобно». Почему швейцарский суд оправдал экс‑силовика, который сознался, что причастен к убийствам оппозиционеров в 90‑х

Причастность. Не доказана

По мнению судьи, из-за противоречивых показаний Юрия Гаравского, его «фактическая причастность» к исчезновению в 1999 году Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского не может считаться юридически доказанной.

«Суд мог бы облегчить себе задачу и поверить обвиняемому, и все участники дела — что случается достаточно редко — были бы на этот раз полностью удовлетворены судом», однако беларуские власти, которые были причастны к исчезновению оппозиционеров, не были представлены на судебном разбирательстве.

Противоречия. Разные показания журналистам, следствию, суду и миграционной службе

По мнению судьи, обвиняемый запутался в словах во время процедуры предоставления убежища, во время расследования в прокуратуре и в суде.

Гаравский не смог ответить на вопросы о классификации подразделений МВД и общей военной структуре, а также объяснить суду разницу между военной частью 3214 и СОБРом.

Обвиняемый рассказал суду, что ушел со службы после убийств. Позже он говорил, что его понизили в должности — то есть какое-то время он оставался работать. Миграционным чиновникам он рассказал историю, что покинул службу в 2003 году, но потом признался, что выдумал ее и в это время отбывал наказание за вымогательство. Также он подтвердил, что участвовал в ветеранских встречах и поддерживал связи с Дмитрием Павличенко и Андреем Смирновым.

Выцягнулі з машыны, паклалі на зямлю, застрэлілі. У Швейцарыі судзяць былога собраўца, які прызнаўся ў датычнасці да забойстваў апанентаў Лукашэнкі ў дзевяностых

На суде Гаравский снова изменил свои показания: на этот раз — о пистолете, из которых были совершены убийства. Ранее он заявлял, что передавал оружие Павличенко — на суде он это отрицал.

Еще одна нестыковка, которую обнаружил суд: Гаравский говорил о полнолунии во время убийства Гончара, но выяснилось, что в ту ночь луна была не полной.

Судья не поверил объяснению Гаравского, что во время похищения тот ударил Виктора Гончара в нос, чтобы оставить следы крови и по ним можно было бы узнать, что произошло. Олаф Хумбель назвал это «абсурдным» и предположил, что Гаравский таким образом пытается связать свою историю с уже известными фактами, чтобы она выглядела правдоподобной.

Суд сомневается в том, что Гаравский хотел бежать из Беларуси еще в 1999 году, так как он оставался в стране еще в течение 20 лет. Суд также не поверил, что на Гаравского совершили покушение, когда он попал в ДТП.

«Почему силы, способные убивать ведущих политиков беларуского общества, не могут заставить его исчезнуть навсегда», — задается вопросом судья.

Также мало известно о побеге Гаравского в Швейцарию. Сам Гаравский рассказал, что он принял снотворное и спал на протяжении всей дороги.

Прошение. Цель — подкрепить свою историю ради убежища в Швейцарии

«В целом заявления подсудимого не выглядят особенно правдоподобными, — пишет судья. — Возможно или даже вероятно, что обвиняемый действительно служил в части 3214 или СОБРе. Однако остается неясным, участвовал ли он в действиях, о которых идет речь в суде, и в какой степени. Остается вероятность, что подробности об этих действиях он узнал от других товарищей во время или после службы, например, на регулярных встречах с ветеранами, или из средств массовой информации».

Судья не исключает, что основная цель Гаравского — «подкрепить свое прошение о предоставлении убежища в Швейцарии как можно более драматическими описаниями». Сам он объяснил свое обращение в СМИ тем, что ему сказали, что это может положительно повлиять на решение о предоставлении ему убежища.

«В задачи окружного суда не входит выяснение фактических обстоятельств исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Это дело следственных органов. Окружной суд должен ограничиться решением вопроса о том, являются ли представленные ему факты доказанными или не вызывающими разумных сомнений. Это не так. Юрий Гаравский не является подходящим свидетелем против руководства Беларуси», — пишет судья.

Если следовать показаниям обвиняемого, Гаравский не имел намерения насильственного похищения: он предполагал, что с Захаренко «хотели поговорить в лесу». В случае с Гончаром и Красовским он с самого начала предполагал, что они будут убиты — то есть действия Гаравского не могут быть квалифицированы по статье о насильственном исчезновении и именно по этому преступлению он должен быть оправдан.

Гаравский также должен быть оправдан по обвинению в введении в заблуждение органов правосудия. Суд объяснил это юридической головоломкой: раз невозможно удостовериться, насколько Гаравский был (и был ли вообще) причастен к убийствам Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, соответственно нельзя утверждать, соврал ли он о своей причастности суду.