Поймай меня, если сможешь. Инструкция для тех, кто донатил через фейсбук

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона
Беларусов продолжают судить за донаты, сделанные в организации, впоследствии ставшими «экстремистскими». «Медиазона» рассказывает, что можно сделать, чтобы уменьшить риск быть задержанным (если решили не уезжать из Беларуси).
Если вы донатили на фейсбуке, то эта информация видна вашим друзьям на фейсбуке. Например, вы пожертвовали в 2020 году в фонд BYSOL. Человек, который у вас в друзьях, увидит вас в числе доноров, зайдя на страницу фонда. А в друзья может добавиться аккаунт, за которыми сидит милиционер, или силовики завладеют аккаунтом вашего настоящего друга — и вся информация «для друзей» окажется доступна. Так можно будет узнать, что вы донатили «экстремистам», даже если вы делали это с иностранной карты.
Для того, чтобы скрыть эту информацию, заблокируйте организатора сбора.
Для этого зайдите в фейсбук с компьютера, затем перейдите на страницу организатора сбора, нажмите символ меню и после «Заблокировать». После этого ваши друзья перестанут видеть информацию о вас, как о жертвователе на сбор.
Но если ваш телефон попадет к силовикам, они смогут обнаружить информацию о донатах через фейсбук.
Факт пожертвования можно скрыть для друзей, но ваши транзакции продолжат отображаться. Можно связаться со службой поддержки Meta и попросить скрыть переводы «экстремистскам» и «террористам», объяснив риски.
Есть как минимум один случай, когда администраторы соцсети пошли навстречу беларусу.
Перед этим перерегистрируйте аккаунт на почту и номер телефона, которым вы не пользуетесь. Для этого зайдите на свою страницу в фейсбуке и в настройках найдите «Информация профиля», а затем — «Контактная информация». Там сможете изменить свои данные.
После этого удалите аккаунт. Сделать это можно через меню «Настройки» (шестеренка в верхнем правом углу) — «Больше настроек в Центре аккаунтов» — «Личная информация» — «Владение и управление аккаунтом» — «Деактивация или удаление». На полное удаление аккаунта отводится 30 дней, поэтому силовики могут восстановить его с помощью вашего телефона или почты. Именно поэтому перед удалением стоит перерегистрировать аккаунт. После удаления профиля удаляются и информация о платежах в Facebook Pay.
Тем не менее, даже этот способ не гарантирует вам полную безопасность. Силовики имеют доступ к платежам с беларуских карт в фейсбук с августа 2020 года.
Если вы хотите поддержать какой-нибудь фонд, задонатить на помощь политзаключенным или беларуским добровольцам в Украине, делайте это исключительно с карточки иностранного банка и обязательно включив VPN. В Польше, например, беларусы могут открыть счет в банке PKO — для этого необходим только паспорт. Не совершайте никаких «экстремистских» транзакций с беларуских карт.
Еще один безопасный способ донатить: передавать наличные близким, живущим за границей.