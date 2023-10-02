Поймай меня, если сможешь. Инструкция для тех, кто донатил через фейсбук

Скройте публичную информацию о донатах

Если вы донатили на фейсбуке, то эта информация видна вашим друзьям на фейсбуке. Например, вы пожертвовали в 2020 году в фонд BYSOL. Человек, который у вас в друзьях, увидит вас в числе доноров, зайдя на страницу фонда. А в друзья может добавиться аккаунт, за которыми сидит милиционер, или силовики завладеют аккаунтом вашего настоящего друга — и вся информация «для друзей» окажется доступна. Так можно будет узнать, что вы донатили «экстремистам», даже если вы делали это с иностранной карты.

Для того, чтобы скрыть эту информацию, заблокируйте организатора сбора.

Для этого зайдите в фейсбук с компьютера, затем перейдите на страницу организатора сбора, нажмите символ меню и после «Заблокировать». После этого ваши друзья перестанут видеть информацию о вас, как о жертвователе на сбор.

Но если ваш телефон попадет к силовикам, они смогут обнаружить информацию о донатах через фейсбук.

Попробуйте скрыть информацию о донатах в личном аккаунте

Факт пожертвования можно скрыть для друзей, но ваши транзакции продолжат отображаться. Можно связаться со службой поддержки Meta и попросить скрыть переводы «экстремистскам» и «террористам», объяснив риски.

Есть как минимум один случай, когда администраторы соцсети пошли навстречу беларусу.

Удалите аккаунт, с которого вы делали донат

Перед этим перерегистрируйте аккаунт на почту и номер телефона, которым вы не пользуетесь. Для этого зайдите на свою страницу в фейсбуке и в настройках найдите «Информация профиля», а затем — «Контактная информация». Там сможете изменить свои данные.

После этого удалите аккаунт. Сделать это можно через меню «Настройки» (шестеренка в верхнем правом углу) — «Больше настроек в Центре аккаунтов» — «Личная информация» — «Владение и управление аккаунтом» — «Деактивация или удаление». На полное удаление аккаунта отводится 30 дней, поэтому силовики могут восстановить его с помощью вашего телефона или почты. Именно поэтому перед удалением стоит перерегистрировать аккаунт. После удаления профиля удаляются и информация о платежах в Facebook Pay.

Тем не менее, даже этот способ не гарантирует вам полную безопасность. Силовики имеют доступ к платежам с беларуских карт в фейсбук с августа 2020 года.

Заведите иностранную карту для донатов

Если вы хотите поддержать какой-нибудь фонд, задонатить на помощь политзаключенным или беларуским добровольцам в Украине, делайте это исключительно с карточки иностранного банка и обязательно включив VPN. В Польше, например, беларусы могут открыть счет в банке PKO — для этого необходим только паспорт. Не совершайте никаких «экстремистских» транзакций с беларуских карт.

«Наябаць КДБ — гэта задача нетрывіяльная і шанец на поспех невялічкі». Силовики продолжают преследовать беларусов за донаты BYSOL

Еще один безопасный способ донатить: передавать наличные близким, живущим за границей.