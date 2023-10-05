«Это мой народ, это мои дети». Кто с разрешения Александра Лукашенко вывозит в Беларусь детей из оккупированных городов Украины

1000 «оздоровленных» детей в Беларуси

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Анатолия Глаза, Беларусь принимает детей из Украины с 2016 года, в том числе из Донбасса и, в частности, Донецка.

Издание «Салідарнасць» писало, что привозить детей из Донбасса начали еще раньше: в июле 2015 года по приглашению Новогрудской и Лидской епархии в Беларусь приехали на отдых дети из оккупированных Донецка и Горловки. Позже к перевозкам подключился паралимпиец Алексей Талай и его одноименный Фонд. В 2021 году Фонд при поддержке Александра Лукашенко начал подготовку к проекту «Отдых детей Донбасса в Беларуси».

«Хотя мы и общественники, благотворители, но в это непростое время я должен был посоветоваться с главой государства. Это очень важно, ведь мы можем эмоционально воспринимать какие-то вещи. Получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса в Беларуси», — говорил Талай в интервью «Белте».

Вывоз детей из Украины подтвердил и Александр Лукашенко на церемонии вручения погонов высшему офицерскому составу в 2023 году, парируя обвинениям в «воровстве» детей.

«Он туда-сюда ездит, этих детишек тащит. Ко мне десять раз обращался. Я вышел на Путина, говорю: давай мы часть союзного бюджета потратим на этих детишек. Вот так и начали их привозить. Оздоровили — они уехали. Уезжать не хотят», — сказал Лукашенко.

«Все начиналось с маленькой группы из восьми человек детей инвалидов из Донецка. А позже это уже была более многочисленная группа 150 человек. Впервые с 2014 года почувствовали себя детьми под мирным небом в нашей синеокой Беларуси», — объяснял Талай в программе «ПолитStandUp».

Проект длится при поддержке комитета Союзного государства, «Беларуськалия», других спонсоров и личных взносов беларусов. По словам Талая, в 2022 и 2023 годах оздоровление в Беларуси прошли 1000 детей, «не знавших, что такое мирное небо».

В интервью газете «Беларусь сегодня» Талай рассказывал, что матери в Донбассе «умоляли хотя бы на некоторое время привезти их детей на мирную землю, на которой они смогут отдохнуть, а главное — получить спокойствие, которое для них является психологической реабилитацией».

«Мы сделали все возможное, чтобы приехало как можно больше детей. Чтобы это все было чинно, благородно, спокойно, аккуратно. Каждый ребенок после поездки сюда вернулся к себе на родину, к своим мамам и папам, дедушкам и бабушкам с подарками, позитивными эмоциями, внутренним зарядом и верой в то, что все будет хорошо», — рассказывал паралимпиец.

В начале октября Алексей Талай приезжал в Новополоцк: встретиться с детьми из оккупированных Россией Лисичанска и Северодонецка. На встречу позвали дипломатов: представители из Палестины, Китая, Сирии приехали, а европейские представители не присоединились. Накануне встречи украинский МИД просил их «воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима»:

«Во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями», — прокомментировали в МИД Украины.

Вывоз детей из оккупированных территорий в Беларусь оплачивается из бюджета Союзного государства. Только в сентябре 2022 года из союзного бюджета на «оказание гуманитарной помощи» на оккупированных территориях выделили 29 млн российских рублей. Эти деньги выделялись в том числе на оздоровление украинских детей в Беларуси.

Также фонд Талая получает поддержку от российских чиновников и частного спонсора из России, который передал организации усадьбу Романовых под Борисовом. Там Талай планирует создать новый реабилитационный центр для детей.

«Беларускому расследовательскому центру» удалось идентифицировать спонсора. Им оказался Николай Владимирович Гинц — российский бизнесмен с Камчатки.

Лукашенко — соучастник геноцида

27 апреля 2023 года ПАСЕ признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко — соучастником. В апреле этого же года НАУ заявили, что готовят документы на Лукашенко в Гаагский суд из-за вывоза детей из Украины.

Глава НАУ Павел Латушко заявил, что в вывозе украинских детей участвовал паралимпиец Алексей Талай — он несколько раз выезжал на оккупированные Россией территории для этого. Также Латушко упоминал о публикации решения Союзного государства об организации приезда в Минскую область 1050 детей из Украины в исполнение поручения Путина и Лукашенко.

Политик акцентировал внимание, что «речь идет об отдельном преступлении в виде незаконного перемещения в Беларусь детей в возрасте от 6 до 15 лет, сирот, не имеющих опекунов, с оккупированных Россией территорий Украины без согласия властей последней». В НАУ «Медиазоне» рассказали, что удалось узнать имена 16 детей-сирот.

Алексей Талай в ответ на обвинения Латушко заявил, что поедет на Донбасса и будет «спасать детей, женщин и раненых, потому что это — мой народ, это мои дети, это будущее моей страны».

А что там ЮНИСЕФ и Красный Крест?

В МИД Беларуси уверяют, что вывоз детей на оздоровление происходит с соблюдением соответствующих правовых процедур.

«Все дети въезжают и выезжают из Беларуси легально в сопровождении взрослых, имея на руках все необходимые документы. Мы делаем это открыто и транспарентно, в том числе в сотрудничестве с международными организациями и фондами, включая ЮНИСЕФ», — говорил Анатолий Глаз.

Депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак в интервью «ОНТ» рассказывала, что дети из оккупированных территорий прибывают в Беларусь «в соответствии с международными требованиями при содействии международных организаций и фондов ООН, Красного Креста и ЮНЕСКО».

К вывозу детей из оккупированных территорий в Беларусь действительно причастен Красный крест.

По информации сайта ЮНИСЕФ, «в конце лета около 90 мальчиков и девочек из Украины от 6 до 17 лет отдыхали в оздоровительных лагерях в разных регионах Беларуси и получили психологическую помощь от специалистов. ЮНИСЕФ в Беларуси и Белорусский Красный Крест организовали летний отдых для детей из Украины».

Глава НАУ Павел Латушко считает, что вывоз детей из оккупированных территорий Украины — нарушение Женевской конвенции 1949 года и Римского Статута. Согласно статье 49 Женевской конвенции, запрещается депортация людей из «оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или на территорию любого другого государства независимо от того, оккупированы они или нет».

Оккупирующее государство также может произвести эвакуацию, если этого требует безопасность населения. При таких эвакуациях люди могут быть перемещены только вглубь оккупированной территории, за исключением случаев, когда это практически невозможно.