Проверки телефонов и рабочих компьютеров на «экстремизм». В Беларуси продолжаются задержания на заводах

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В новостях все чаще появляются сообщения о задержаниях беларусов прямо на рабочих местах. Перед этим у сотрудников, как правило, проверяют телефоны — там ищут «экстремистские» подписки и «материалы». Лукомльская ГРЭС, «Нафтан», Лидсельмаш, стеклозавод «Неман» — и это неполный список, где «кошмарили» сотрудников. «Медиазона» собрала, что известно о зачистках на беларуских заводах за последние полгода.
Телеграм-канал «Витебск, я гуляю» писал об апрельских задержаниях на Лукомльской ГРЭС. Тогда за распространение «экстремистских» материалов и нарушение проведения массовых мероприятий судили минимум 12 работников предприятия.
Одного из работников электростанции арестовали на 20 суток за фото стола и лавочек в бчб-расцветке. После задержаний замдиректора по идеологической и социальной работе Ольга Горбадей заявила об увольнении работников.
«К сожалению, несмотря на все предпринимаемые нами усилия, правоохранительными органами периодически выявляются и пресекаются факты, когда работники витебской электросистемы позволяют себе пользоваться вышеуказанными деструктивными материалами — делают репосты и оставляют негативные комментарии в отношении правоохранительных и государственных органов», — рассказала она в интервью витебскому ТВ, которое заметил телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Идеолог также сообщила, что на некоторых работников заведены уголовные дела, кого-то оштрафовали.
В середине августа задержания произошли на заводе газовой аппаратуры в Новогрудке, сообщал правозащитный центр «Вясна» — есть информация о задержании не менее трех человек за подписки на «экстремистские» каналы, а также о том, что работников вынуждают давать телефоны на проверку.
6 сентября на заводе «Полимир» в Новополоцке задержали не менее 10 сотрудников и сотрудниц, сообщал телеграм-канал «Нафтан против экстремизма». Всех доставили в Новополоцкий ЦИП. Некоторые задержанные работают в проектно-конструкторской службе завода.
«Медиазона» нашла 9 постановлений новополоцкого суда за 7 сентября, вынесенные за распространение «экстремистской продукции». 8 из 10 задержанных получили по 15 суток с «конфискацией предмета административного правонарушения», еще одному сотруднику назначили штраф — 1110 рублей. Вина всех задержанных подтверждалась рапортами оперуполномоченных и протоколами осмотров телефонов.
Например, одного из задержанных обвинили в том, что он подписан на издание «Трибуна» в твиттере — так как на его странице подписку могут увидеть другие пользователи, это расценили как «распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов».
6 сентября прошли задержания на ОАО «Лакокраска» в Лиде — под преследование за подписки на «экстремистские» ресурсы попали 6 человек. На следующий день их отпустили, назначив штрафы от 10 базовых величин. После этого в телеграм-канале завода появилось сообщение с призывами ознакомиться со списком «экстремистских материалов».
По информации Belpol, «зачистки» на «Лакокраске» начались после задержания двух беларусов на фестивале Lidbeer якобы за лозунг «Жыве Беларусь». После этого в администрацию вызвали 15 работников, которых отвезли в Лидский РОВД для разбирательства.
С частью работников провели «профилактическую беседу», на часть составили административные протоколы, а одного беларуса, по информации Belpol, выпустили под подписку о невыезде с возбужденным уголовным делом.
Задержания на «Лакокраске» подтвердил и провластный телеграм-канал «Кружка Гедымина».
После «Лакокраски» задержания прошли и на других лидских заводах. 15 сентября силовики устроили облаву на «Лидсельмаше».
«Медиазона» нашла пять постановлений лидского суда от 18 сентября за распространение «экстремистских материалов». Двоих беларусов суд арестовал на 7 суток, двоих оштрафовал на 30 базовых величин и еще одного — на 20 базовых величин.
22 сентября провластный телеграм-канал «Кружка Гедымина» сообщил, что задержания прошли в Лидском ЖКХ и на заводе «Белтекс Оптик». Он же 29 сентября опубликовал информацию о задержаниях на предприятии «Кронус».
Телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде» писал, что 28 сентября в дорожно-эксплуатационном производстве ЖКХ задержали семеро мужчин возрастом 40-45 лет за «экстремистские» посты и комментарии в соцсетях.
В середине августа в Березовке задержали 9 человек. Андрей Ашурок, брат погибшего в заключении активиста Витольда Ашурка, рассказал, что трое из задержанных — сотрудники стеклозавода «Неман», писало «Радыё Свабода» со ссылкой на BPN.
Позже телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде» сообщил о задержании около 10 человек на заводе. «Выводзяць паказальна ў кайданках у асяроддзі сілавікоў. З павесткай не вызываюць, а адразу на заводзе — "мордай у пол", каб усе бачылі і баяліся штосьці патрабаваць ці выказваць. Даюць суткі і адпраўляюць працаваць на сметнік у Сцеркава», — писали в канале.
22 сентября телеканал «Мозырь» опубликовал сюжет про задержание работников мозырского предприятия. Издание «Флагшток» уточнило, что задержаных сотрудники местного нефтеперерабатывающего завода. Причиной стало видео, где мужчины произносят тост со словами «Слава Украине» и «Героям слава».
Замначальника Мозырского районного отдела СК Александр Воробей в сюжете указал, что действия мужчин могут расценить, как разжигание межнациональной вражды.
В начале года задержания прошли и на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщал «Флагшток». По информации источника издания, задержали 4 работника из-за посещения с рабочих компьютеров «экстремистских» ресурсов.