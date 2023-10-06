Проверки телефонов и рабочих компьютеров на «экстремизм». В Беларуси продолжаются задержания на заводах

Задержания и увольнения на Лукомльской ГРЭС

Телеграм-канал «Витебск, я гуляю» писал об апрельских задержаниях на Лукомльской ГРЭС. Тогда за распространение «экстремистских» материалов и нарушение проведения массовых мероприятий судили минимум 12 работников предприятия.

Одного из работников электростанции арестовали на 20 суток за фото стола и лавочек в бчб-расцветке. После задержаний замдиректора по идеологической и социальной работе Ольга Горбадей заявила об увольнении работников.

«К сожалению, несмотря на все предпринимаемые нами усилия, правоохранительными органами периодически выявляются и пресекаются факты, когда работники витебской электросистемы позволяют себе пользоваться вышеуказанными деструктивными материалами — делают репосты и оставляют негативные комментарии в отношении правоохранительных и государственных органов», — рассказала она в интервью витебскому ТВ, которое заметил телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Идеолог также сообщила, что на некоторых работников заведены уголовные дела, кого-то оштрафовали.

Задержания на заводе газовой аппаратуры в Новогрудке

В середине августа задержания произошли на заводе газовой аппаратуры в Новогрудке, сообщал правозащитный центр «Вясна» — есть информация о задержании не менее трех человек за подписки на «экстремистские» каналы, а также о том, что работников вынуждают давать телефоны на проверку.

Задержания за подписки на «Нафтане»

6 сентября на заводе «Полимир» в Новополоцке задержали не менее 10 сотрудников и сотрудниц, сообщал телеграм-канал «Нафтан против экстремизма». Всех доставили в Новополоцкий ЦИП. Некоторые задержанные работают в проектно-конструкторской службе завода.

«Медиазона» нашла 9 постановлений новополоцкого суда за 7 сентября, вынесенные за распространение «экстремистской продукции». 8 из 10 задержанных получили по 15 суток с «конфискацией предмета административного правонарушения», еще одному сотруднику назначили штраф — 1110 рублей. Вина всех задержанных подтверждалась рапортами оперуполномоченных и протоколами осмотров телефонов.

Например, одного из задержанных обвинили в том, что он подписан на издание «Трибуна» в твиттере — так как на его странице подписку могут увидеть другие пользователи, это расценили как «распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов».

Задержания на «Лакокраске» после фестиваля Lidbeer

6 сентября прошли задержания на ОАО «Лакокраска» в Лиде — под преследование за подписки на «экстремистские» ресурсы попали 6 человек. На следующий день их отпустили, назначив штрафы от 10 базовых величин. После этого в телеграм-канале завода появилось сообщение с призывами ознакомиться со списком «экстремистских материалов».

По информации Belpol, «зачистки» на «Лакокраске» начались после задержания двух беларусов на фестивале Lidbeer якобы за лозунг «Жыве Беларусь». После этого в администрацию вызвали 15 работников, которых отвезли в Лидский РОВД для разбирательства.

С частью работников провели «профилактическую беседу», на часть составили административные протоколы, а одного беларуса, по информации Belpol, выпустили под подписку о невыезде с возбужденным уголовным делом.

Задержания на «Лакокраске» подтвердил и провластный телеграм-канал «Кружка Гедымина».

Рейды в ЖКХ и «Лидсельмаше»

После «Лакокраски» задержания прошли и на других лидских заводах. 15 сентября силовики устроили облаву на «Лидсельмаше».

«Медиазона» нашла пять постановлений лидского суда от 18 сентября за распространение «экстремистских материалов». Двоих беларусов суд арестовал на 7 суток, двоих оштрафовал на 30 базовых величин и еще одного — на 20 базовых величин.

22 сентября провластный телеграм-канал «Кружка Гедымина» сообщил, что задержания прошли в Лидском ЖКХ и на заводе «Белтекс Оптик». Он же 29 сентября опубликовал информацию о задержаниях на предприятии «Кронус».

Телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде» писал, что 28 сентября в дорожно-эксплуатационном производстве ЖКХ задержали семеро мужчин возрастом 40-45 лет за «экстремистские» посты и комментарии в соцсетях.

«Хапун» на стеклозаводе «Неман» в Березовке

В середине августа в Березовке задержали 9 человек. Андрей Ашурок, брат погибшего в заключении активиста Витольда Ашурка, рассказал, что трое из задержанных — сотрудники стеклозавода «Неман», писало «Радыё Свабода» со ссылкой на BPN.

Позже телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде» сообщил о задержании около 10 человек на заводе. «Выводзяць паказальна ў кайданках у асяроддзі сілавікоў. З павесткай не вызываюць, а адразу на заводзе — "мордай у пол", каб усе бачылі і баяліся штосьці патрабаваць ці выказваць. Даюць суткі і адпраўляюць працаваць на сметнік у Сцеркава», — писали в канале.

Задержания на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре

22 сентября телеканал «Мозырь» опубликовал сюжет про задержание работников мозырского предприятия. Издание «Флагшток» уточнило, что задержаных сотрудники местного нефтеперерабатывающего завода. Причиной стало видео, где мужчины произносят тост со словами «Слава Украине» и «Героям слава».

Замначальника Мозырского районного отдела СК Александр Воробей в сюжете указал, что действия мужчин могут расценить, как разжигание межнациональной вражды.

В начале года задержания прошли и на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщал «Флагшток». По информации источника издания, задержали 4 работника из-за посещения с рабочих компьютеров «экстремистских» ресурсов.