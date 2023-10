«Больные притворяются здоровыми, чтобы попасть в армию». Беларуска оказалась в Израиле, когда началась война, и поехала волонтерить

После выборов 2020 года Александру два раза задерживали за участие в протестах. Опасаясь преследования, она уехала из Беларуси в Польшу. Вместе с другими бежавшими беларусами снялась в фильме у Юрия Дудя о беларуской революции. В октябре Александра полетела на отдых в Израиль — в гости к активисту Александру Фруману. Они были в городе Модиин, когда 7 октября ХАМАС начал атаковать израильские города.

Решили ехать ближе к сектору Газа и везти помощь солдатам

«В субботу примерно в 7.30 завыли сирены. Там люди очень дисциплинированные, поэтому все собрались в бомбоубежище — бронированной комнате прямо в квартире. Ну и все, сначала как будто ничего страшного. А к середине дня мы узнали, какие ужасы происходят. Ночью все остались спать в бомбоубежище. Потом уже официально объявили, что война. Ну и мы поняли тогда, что нужно что-то делать».

Блогерка вместе с Александром Фруманом собрались ехать в Ашкелон — город примерно в 60 километрах от Модиина, и всего пяти — от Газы. Туда Александра собиралась отвезти помощь для тех, кто отправился воевать — продукты, средства гигиены, вещи. Заодно решено было вывезти из города родственницу Александра Фрумана, живущую там.

«Я была поражена Израилем, а сейчас — и его жителями, настолько они солидарны. Их не победить, серьезно».

По словам Александры, в магазине, куда они приехали, как и в остальных, стояли огромные очереди: люди закупали товары для отправившихся воевать. Беларусы купили воду, консервы, сладости, чай, кофе и на несколько часов остались помогать в магазине. Волонтеры помогали паковать покупки, которые жители везли к блок-постам в приграничных районах.

После этого Александра вместе с Александром поехали передавать помощь военным. По пути проезжали лагерь для раненых из Ашкелона, Сдерота и других городов, где врачи и волонтеры оказывали первую помощь.

«Мы не были внутри, проезжали мимо, но все равно — это страшно, очень много скорых с мигалками в обе стороны, и в лагерь, и из него».

Купленные продукты беларусы оставили солдатам на блок-посте вблизи Ашкелона, ближе к границе с Газой их не пустили.

«Там уже стояли грузовики с помощью, которую привезли люди. Нас поблагодарили конечно, и приняли. У меня была футболка с надписью "Беларусь", а там некоторые понимают по-русски. Кто понимал — говорил "спасибо"».

Александра хотела сфотографироваться с кем-то из военных, защищающих Израиль, однако ей говорили, что делать снимки перед боем — плохая примета. Сняться для блога Александры решился только израильтянин украинского происхождения Александр, который уже 20 лет живет в этой стране.

Израильская солидарность: очереди из резервистов и желающих сдать кровь

На подъезде к блок-посту Алексадру впечатлили километровые очереди из припаркованных на обочине легковых машин. Александр Фруман, который давно живет в Израиле, рассказал, что это — машины резервистов, которые добровольно приехали туда, чтобы вернуться в армию.

«Я так поняла, что там не то, что не "косят" от армии, там больные притворяются здоровыми, когда война».

По пути до Ашкелона Александра Ханевич и Александр Фруман подвозили молодого израильтянина, который только недавно отслужил в армии (в Израиле служат 30 месяцев) и вернулся защищать страну из отпуска в Таиланде, куда улетел после службы.

«У меня аж сердце кровью обливалось, когда он из машины в Ашкелоне вышел и рукой нам помахал. Такой красивый, молодой, боже!».

В самом Ашкелоне уже не было боевиков, но Александра увидела следы разрушений. В первый день объявленной группировкой ХАМАС войны по Ашкелону было выпущено более 120 ракет, а на улицах шли бои. К приезду беларусов людей на улицах было, а асфальт был засыпан битым стеклом, стояло много пожарных машин и скорых.

Сейчас Александра остается в Модиине. В городе пусто, жители напуганы и боятся выходить на улицу. Людей можно увидеть в аптеках, супермаркетах или в пунктах донорства крови для раненых. Александра тоже хотела сдать кровь, но из-за возраста, отсутствия справки о состоянии здоровья и беларуского паспорта с этим возникли проблемы.

Она должна была улететь самолетом Wizzair в воскресенье 15 октября, но авиакомпания отменила рейс.

«Яна паляціць у Варшаву праз Кіпр і Вену. У Вене працяглая стыкоўка, там беларусы яе сустрэнуць і аблегчаць доўгае чаканне там. Білет на камерцыйны эвакуацыйны рэйс знайшлі дзякуючы Асацыяцыі беларусаў Амерыкі і пры падтрыманні фонду I Need Help BY, — рассказал «Белсату» один из координаторов Народных посольств Михаил Рубин.