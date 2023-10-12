«Такой халявы, как в 2019 году, уже не будет». Польские посольства отказывают беларусам в визах — 8 историй и ответы визовых агентств

«Ходят слухи, что скоро туристические визы прикроют»

С 4 сентября беларусы снова могут записываться на польскую туристическую визу. Польша приостановила выдачу этого типа виз для беларусов с начала пандемии в 2020 году. В доковидные времена у поляков легко можно было получить туристическую визу на 3-5 лет. После одного разового польского туристического «шенгена» в паспорте следующая виза была на год, потом на три, и после можно было получить пятилетнюю визу. Поэтому новость о возвращении туристических виз вызвала большой интерес.

Анастасия из Пинска собиралась приехать на пару дней в Познань по туристической визе. В середине сентября подалась на визу, перед этим забронировала хостел. Но 28 сентября девушке пришел отказ: из-за «несоответствия заявленной цели»

— Всем, кто подавался до 20 сентября на туризм, — отказы. 90% [заявок] — отказы вне зависимости от визовой истории и дохода. После 20 сентября [посольства] стали требовать маршрутные листы, билеты на мероприятия, — рассказывает Анастасия из своих наблюдений по тематическим чатам, где помогают с ловлей дат на подачу или составлением апелляции на отказ.

Виктория планировала съездить на отдых в польские Татры. Забронировала отели: на 4 дня в Варшаве, 7 дней в Кракове и 9 дней в Закопане. К заявлению на визу приложила банковскую выписку за 3 месяца и остаток на счете — 1000$, свидетельство о регистрации ИП и декларацию за 6 месяцев. Беларуске пришел отказ из-за «отсутствия подтверждения цели пребывания».

В одном из столичных визовых агентств «Медиазоне» подтвердили, что тенденция отказов по турвизам для беларусов есть:

— 4 сентября, как открылись слоты на туристическую визу, сразу пошли отказы. Отказов очень много. А если кому и одобряют, то на разовую поездку. Такой халявы, как была в 2019 году, уже не будет. Доходят слухи, что скоро туристические визы прикроют.

Похожая история была у Андрея из Гродно: он подал документы на туристическую визу в гродненский визовый центр. Из подтверждений поездки у беларуса были билеты до Варшавы и обратно, забронированный отель на 5 дней. В конце сентября ему пришел отказ из-за «несоответствия заявленной цели».

«Отказы были и до скандала в Польше»

7 сентября стало известно, что в польском МИД проходит проверка из-за слишком большого количества выданных иностранцам виз. Польские СМИ писали о коррупционных схемах, связанных с выдачей польских виз иностранцам из стран Африки и Ближнего Востока. Тогда польские депутаты заявили, что с нарушением правил за три года могли выдать 350 тысяч виз. Фирмы-посредники помогали обходить визовые проверки, стоимость такой «гарантии» — 4-5 тысяч долларов. МИД Польши собирается разорвать контракты с фирмами, которые помогают с визами и были замешаны в коррупционной схеме, но пока неизвестно, коснется ли решение VFS Global в Беларуси.

Беларуские визовые агентства рассказали «Медиазоне», что этот конфликт повлиял как на выдачу не только туристических виз. Например, Виктория из Гродненской области училась в польском ВУЗе, но после первого семестра забрала документы и поступила в другой польский ВУЗ. Беларуска подалась на студенческую визу, приложила справку о поступлении, банковскую выписку и остальные документы, которые требует визовый центр. Однако ей в конце сентября пришел отказ о выдаче визы из-за «сомнений в достоверности заявленной цели пребывания».

— Отказы были и до скандала в Польше. Но сейчас отказы ставят, несмотря на оплаченные брони гостиниц. По деловым целям и ранее были отказы, не такой большой процент, но были. По иным целям — редкость, — рассказали «Медиазоне» еще в визовом агентстве.

Похожая ситуация со студенческой визой была у Виталии. Девушка подавалась в Барановичах и получила отказ из-за «неподтверждения цели пребывания». Примечательно, что у беларуски до этого уже были две годовые студенческие визы.

Отказ по PBH-визе получила семья Станислава из Минска — он получил такую визу в ноябре, но переезд семьи в Польшу затянулся и близкие подались на визу в конце июля в брестское консульство.

— В начале августа получили отказ по пункту «не обоснована цель или условия пребывания» за подписью министра. Судя по всему, консул перенаправляет бумаги в Варшаву в случае сомнений. Все, с кем я общался (в т.ч. «помогаторы на запись»), об отказах в подобных кейсах не слышали.

Станислав подал апелляцию в консульство на пересмотр решения и дело выиграл. Консул одобрил визы для семьи минчанина.

«Дофига беларусов ездит»

Отказы по туристическим визам приходят не только от польского консульства. Минчанин Павел недавно через турфирму хотел сделать себе визу в Грецию. Турфирма занималась бронированием мест в отеле, оплатой переезда и перелета. В конце сентября пришел отказ: «обоснование цели и условий пребывания не были предоставлены» и «информация о цели и условиях пребывания не надёжная».

— Но в турфирме предупреждали, что без места работы официального или ИП могут не дать. И на подаче доков спрашивали это же, — говорит Павел.

Анна из Минска рассказала, что отказ получила вся группа — компания планировала поехать на экскурсию в Париж в октябре. Документы оформляла турфирма. В конце беларусам сообщили, что поездки не будет — консульство Франции не приняло документы на визы.

— Турагентство сказало, что им в посольстве, якобы, сказали, что дофига белорусов ездит. Я не знаю, что за отмазка такая странная. Нам предложили перезаписаться на январь, — рассказала Анна.

— Мы не видим всей картины по всем агентствам и личным подачам заявителей. Отказы всегда были и за последние полтора месяца, по нашей субъективной оценке, участились по Польше, — прокомментировали «Медиазоне» ситуацию еще в одном крупном визовом агентстве.