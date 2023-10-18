Удаляем старые сторис, забираем лайки «экстремистам». Как почистить телефон перед поездкой в Беларусь

Просмотрите архив сторис в Instagram (и даже больше)

Силовики могут заинтересоваться не только вашими постами, но и сториc, которые вы публиковали с 2020 года. Зайдите в настройки Instagram и откройте архив историй. Обратите внимание на фотографии с протестов, войны в Украине и репосты публикаций СМИ. Многие издания с 2020 года признаны «экстремистскими» и за подписку грозит административная ответственность.

Также почистите чаты в direct. Если вы кому-то пересылали ссылки на «экстремистские материалы», силовики могут посчитать это распространением. Очистить чат для обоих собеседников в Instagram нельзя — сообщения удалятся только у вас.

Учтите, все ваши лайки, комменты и удаления сторис и постов можно посмотреть. Для этого заходим в меню в верхнем правом углу, выбираем «Ваши действия» и видим все, что делали: лайкали, комментировали, переходили по ссылками или удаляли. Убираем комменты, «отлайкиваем» «экстремистов», а из раздела «Недавно удаленные» окончательно убираем сторис и посты.

В Facebook есть похожая функция: в настройках (шестеренка в верхнем правом углу на смартфоне) есть раздел Your activity, там — меню Activity log, где можно посмотреть все ваши лайки и комменты за долгие годы (и забрать их обратно).

Почистить переписку в чатах в других социальных сетях тоже не помешает — наверняка найдется «забытый» диалог с мемами (которые могут посчитать оскорблением) или возмущением на новости (как минимум распространение «экстремизма»).

Заведите новый телеграм-аккаунт

Зарегистрируйте заранее новый телеграм-аккаунт и подпишитесь на «безопасные» каналы. Аккаунт с подписками на «экстремистские» каналы в идеале должен быть зарегистрирован на иностранную либо на виртуальную сим-карту. В любом случае, эту сим-карту с собой не берем, про двойную защиту паролями не забываем. При поездке в Беларусь, выйдите из этого аккаунта (и «забудьте», что он у вас есть).

Какую информацию о нас хранят телеграм‑боты, чем они опасны и как удалить их из аккаунта? Отвечаем вместе с экспертами

Переберите фотографии

Удалите все (честно — все-все-все) протестные фотографии, очистите корзину. Можете сбросить настройки телефона до заводских: фото можно сохранить, но нужно перед сбросом скопировать фотографии в другое облако или физический носитель (флешка или внешний диск, который оставляем у друга не в Беларуси).

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Не забудьте также удалить фотографии из облачных дисков. Обратите внимание на корзину, куда те попадают после удаления. В Google Photos альбом Bin имеет значок мусорной корзины. Также почистите все «протестные» фотографии из архива.

На айфонах по умолчанию включен сервис iCloud Photo Library. В него сохраняются фото и видео с вашего телефона, как и в Google Photos. Проверьте, не синхронизировались ли туда «протестные» фото.

Почистите контакты в телефоне

Силовики могут залезть в ваш список контактов не только в телефоне, но и в мессенджерах. Внимательно просмотрите его, уберите контакты в духе «Валера ЗСУ», «Андрей ФОНДЫ» и т. д., оставьте только необходимые контакты.

Сбросьте телефон до заводских настроек

Самый действенный способ очистить телефон: сбросить настройки и завести новую учетную запись Google (для Android) либо Apple ID (для IOS). Старую запись с доступами можно не удалять, а зайти в нее после возвращения из Беларуси или когда будете уверены в безопасности.

Как провернуть это на айфоне, есть инструкция здесь. Для Android сложнее, так как нет единой инструкции для всех устройств — нужно искать для отдельных моделей. Помните, вся информация из телефона удалится, поэтому заранее ее скопируйте на другой носитель.

Если на границе ваш телефон попал к силовикам, после осмотра также сделайте сброс настроек. Если у вас есть телефон, которым вы не будете пользоваться, стоит подготовить и дать на проверку его.