Кто не работает, тот платит. База тунеядцев в Беларуси — кто попадает и что за это будет

Откуда взялись «тунеядцы»?

2 апреля 2015 года Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Декрет утвердил специальный сбор на «финансирование государственных расходов» для тех беларусов, кто официально не работал больше 183 дней в году. Размер сбора — 20 базовых величин. На момент принятия декрета это было 360 рублей (или 3 млн 600 тыс неденоминированных рублей).

В 2017 году в городах Беларуси начались «Марши нетунеядцев» — люди требовали отмены налога. Его отменили: 25 января 2018 года Лукашенко подписал декрет «О содействии занятости населения», где было прописано, что официально неработающие трудоспособные беларусы с 1 января 2019 года должны будут оплачивать коммунальные услуги по полному тарифу и вряд ли смогут получить субсидию или госкредит на покупку или ремонт жилья.

Что за база «тунеядцев»?

Правильно она называется «база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Порядок формирования и ведения этой базы определяет Совет министров Беларуси.

Изначально «тунеядцами» в Беларуси считались беларусы или иностранцы с беларуским ВНЖ, которые проработали официально меньше 183 дней в году.

С 2022 года к «тунеядцам» присоединили людей, выехавших из Беларуси более, чем на месяц. Например, вы уехали работать или учиться: если вас не было в стране более 30 дней, коммуналку начнут начислять «по полной» (если, конечно, у вас есть собственное жилье). Исключение есть для беларусов, которые работают в России, Кыргызстане, Армении и Казахстане.

До марта 2022 года тем, кто работает или учится за границей, можно было предоставить соответствующий документ, тогда повышенная коммуналка не начислялась. Например, копию трудового договора или справку об обучении в университете. Сейчас эта схема не работает.

В чем конкретно ограничили «тунеядцев»?

С 1 января 2019 года официально неработающие беларусы оплачивали по полному тарифу только горячую воду. С 1 мая 2021 года к этой позиции добавили газ и отопление. На сегодняшний день «тунеядцы» оплачивают в полном размере всю коммуналку. В 2022 году Минздрав хотел ограничить доступ к бесплатной медицине тунеядцам, но дальше разговоров дело не зашло.

Кроме этого, в 2023 году в Беларуси ввели налог на «подарки». Если вы состоите в базе «тунеядцев» более 5 лет и получали от родственников деньги на сумму более 3700 рублей в год, то вам придется заплатить 10% от суммы, превышающей лимит.

Как формируется база «тунеядцев»?

База «тунеядцев» обновляется раз в квартал и с опозданием. Например, в сентябре в базу попали те, кто не смог подтвердить свою занятость за апрель-июнь. Получается, если вы уволились по соглашению сторон в марте и не нашли работу до конца июня, то, скорее всего, вы попали в базу «тунеядцев». Это значит, что вам либо нужно предоставить документы, подтверждающие ваше трудоустройство, либо платить коммуналку по полному тарифу с момента включения вас в базу.

Что касается базы по уехавшим беларусам, то данные в нее предоставляет Госпогранкомитет. Если вы отсутствовали в стране более 30 дней, то, скорее всего, попадете в списки и с момента попадания вам выставят полный счет за коммуналку.

Кстати, если в квартире, где вы — собственник, прописаны несколько человек и все остальные официально работают, то под полный тариф попадете только вы. Остальные зарегистрированные будут платить как раньше.

Как избежать попадания в базу?

Самый очевидный способ — подтвердить свое трудоустройство. Если же вы уехали из страны, то можете сдать квартиру официально в аренду. В таком случае вы будете платить налог на доход и не попадете в базу «тунеядцев».

Как проверить, есть ли вы в базе?

Это можно сделать через Единый портал электронных услуг. Правда сначало вам нужно будет обратиться в службу «Одно окно» по месту жительства, чтобы там вам выдали логин и пароль (это платная услуга), также нужно оформить ключ для электронной подписи. Его цена — 44 рубля.

После этого заходите на портал, нажимаете на «Вход по уникальному идентификатору», вводите логин и пароль, выбираете услугу «База данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике», далее код услуги 3.33.03.2. и «Заказать». Стоимость услуги — 84 копейки.

Можно также узнать эту информацию лично — посетив комиссию «по содействию занятости» в своем городе — обычно они работают при горисполкомах и райисполкомах. Туда же можно обратиться, если вы обнаружили себя в базе и хотите обжаловать это решение.

Сведения, подтверждающие занятость гражданина, можно предоставить в комиссию как лично, так и выслать по почте или имейлом.