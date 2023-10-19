Выпивали и били, дразнили едой, бросали в ванную. Дело об убийстве малыша, где отца приговорили к смертной казни

Не менее 10 ударов и многочисленные травмы. Что произошло

В Слуцке вечером 14 января этого года скорая приехала к трехлетнему Семену Таратуте. Ребенок был в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось. Медики нашли на теле мальчика травмы — свежие и давние.

Домой к семье приехали следователи — родители Семена убеждали их, что мальчику «просто стало плохо». Пару задержали, а позже судмедэкспертиза показала, что в тот день ребенка ударили не менее 10 раз. Семен умер от сильной травмы головы.

На допросе родители — 48-летний Александр Таратута и 38-летняя Анастасия Таратута — рассказали, что регулярно били ребенка. Их не устраивало, что Семен «плохо себя вел, часто плакал и раздражал их». Против супругов завели дело об убийстве, а других детей пары — им год, четыре и 13 лет — отправили в приют.

Реанимация и издевательства. Предыстория трагедии

В августе 2020 года восьмимесячный Семен попал в реанимацию с сотрясением мозга. По версии обвинения, родители ударили его как минимум 27 раз, из них 20 — по голове. Родители систематически издевались над мальчиком: опускали его голову в ведро с водой, били тапкой по губам, когда он плакал, не выводили на прогулки, усаживали в ванну с бельем и заставляли стирать.

Социальный педагог, выступившая в суде свидетелем, рассказала, что весной 2021 года «стали поступать сигналы» о травмах у Семена. Тогда была создана комиссия из педагогов, медиков и милиционеров.

— У ребенка текла из ушка сукровица и он не становился на ножки, было принято решение его госпитализировать, — рассказала соцпедагог.

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В больницу ребенка забрали только через несколько дней — мать отказывалась от госпитализации. Прокурорка задавала свидетельнице много вопросов о том, как соцслужбы реагировали на происходящее в семье. Соцпедагог ответила, что они «делали все возможное». В 2021 году комиссия решила изъять детей из семьи. Позже их вернули родителям, а через несколько месяцев Семен погиб.

«Испытывала жалость, наверное». Что рассказали родители

«Жена не хотела его. Сначала нам в Слуцке сказали, что будет девочка. А позже в Минске подтвердили, что мальчик, но делать аборт было поздно», — сказал Александр в суде.

Анастасия рассказала о неоднократных попытках покончить с собой, в том числе во время беременности. Семен родился недоношенным и три месяца провел в боровлянской больнице — за это время мама навестила его всего несколько раз.

Родители выпивали и били ребенка. «Она больше меня наносила удары, она его воспитывала», — говорил Таратута, а позже описывал, как вместе с женой бил Семена руками и ногами.

Анастасия, добавил он, бросала мальчика в ванную и не кормила его, а спал ребенок на кухне на голом полу. Супруги связывали Семена и дразнили его едой, рассказывал отец. Некоторые издевательства родители снимали на видео.

— У нас в семье командир — супруга. Как она скажет, так и будет. Я не мог контролировать, чем мать кормит сына, — это недоверие, — сказал обвиняемый.

По словам Александра, он предлагал отдать мальчика в детский дом, но жена отказывалась, потому что не хотела лишаться детского пособия.

— Отвечая на вопрос прокурора, испытывала ли мать хоть какие-то чувства к ребенку, которого били и морили голодом, она сказала: «Жалость, наверное», — передает слова Анастасии Sputnik.

Таратута рассказал, что 14 января ударил мальчика один раз, остальные удары наносил «не он». По его словам, мальчик умер «практически сразу». Александр добавил, что помыл ребенка и вызвал скорую, а в это время жена и старший сын ушли в магазин.

Супруги признали вину в суде. Во время следствия отец написал чистосердечное признание, но в суде сказал, что его «можно аннулировать». Таратута пожаловался на давление со стороны следствия и заявил, что «не совершил и одной восьмой того, что написал».

«Он был как скелетик». Что делали соседи, медики и милиция

Соседка семьи в суде рассказала, что часто звонила в милицию, писала заявления о домашнем насилии в прокуратуру и другие органы. К семье приходили прокуроры — «на какое-то время скандалы утихли», но потом снова возобновились, говорила свидетельница. Во время следствия она рассказывала, что в милиции ее предупредили об ответственности за ложный донос на соседей.

Другая соседка — сотрудница скорой — слышала звуки ударов и то, как мальчика обзывают. По ее словам, одна из соседок сообщала в милицию и в другие службы об издевательствах над ребенком. На «горячей линии» ей посоветовали позвонить психиатру.

Иногда медик попадала на вызовы к Таратутам, но супругам удавалось убедить участкового врача, что у них «все нормально». По словам свидетельницы, Семен был очень худым, «как скелетик».

— Он не вписывался в понятие обычный ребенок, в три года по весу он был на вид как годовалый, у него был вздутый живот, что является признаком белково-энергетической недостаточности, — рассказывал сотрудник скорой, приехавшей к семье в день смерти Семена.

У мальчика был деформирован нос, возле глаза была рваная рана, а на голове вырван клок волос. На вопрос о том, что с ребенком, родители ответили, что «он всегда такой», вспоминал медик.

В последнем слове Александр Таратута убеждал суд, что у него «не было умысла убивать ребенка». Анастасия сказала, что не в состоянии произнести последнее слово, и попросила приобщить его текст к материалам дела — ей отказали.