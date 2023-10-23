Голодали, обвиняли друг друга в «агентуре», раздавали пиво. Чем запомнилась партийная жизнь в Беларуси до 2020 года

4 марта в Беларуси вступил в силу закон «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» — согласно ему, все партии страны в течение трех месяцев должны были пройти перерегистрацию. Одно из условий для перерегистрации — в партии должно быть не меньше 5 тысяч беларусов.

Зенон Позняк, который объединил демократов

Первые партии в Беларуси появились еще в составе СССР. Альтернативой КПСС стали Беларуский Народный Фронт «Возрождение» (1988 год) и Объединенная Демократическая Партия (создана в 1990 году, в 1994 году объединилась с Гражданской партией в Объединенную Гражданскую партию).

Регистрировать партии советская власть не хотела. Для того чтобы протащить своих кандидатов на выборы в Верховный Совет XII созыва, лидер БНФ Зенон Позняк создал широкую оппозиционную избирательную коалицию — Беларуский демократический блок. Своих кандидатов на выборы блок выдвигал через официально зарегистрированные общественные организации — Товарищество беларуского языка, Беларуский экологический союз, Рабочий союз Беларуси и т.д. В общей сложности демократический блок выдвинул кандидатов в 150 из 310 округов.

В Верховном Совете БССР XII созыва образовалась оппозиционная фракция, которая в разное время насчитывала до 40 депутатов.

Первыми зарегистрированными демократическими партиями в 1991 году стали Объединенная демократическая партия Беларуси, Беларуская крестьянская партия, Беларуская социал-демократическая Громада, Беларуский христиано-демократический союз и Национально-демократическая партия Беларуси.

К приближающимся выборам в Верховный Совет XIII созыва в 1994 году в Беларуcи было создано 12 партий, среди которых «Зеленый мир», Либерально-демократическая партия и т.д.

Голодовка в знак протеста и парламентские выборы

В 1995 году в Беларуси прошли парламентские выборы в Верховный Совет XVIII созыва. По их результатам были образованы 4 фракции: аграрная фракция, фракция ПКБ (коммунисты), социал-демократическая партия и фракция «Гражданское действие».

Первый тур парламентских выборов состоялся в один день с референдумом — 14 мая 1995 года. На этом референдуме русский язык получил статус государственного, а у страны изменились государственные символы.

За месяц до этого депутаты фракций БНФ Зенон Позняк и БСДГ Олег Трусов начали голодовку в здании парламента и остались там в ночь с 11 на 12 апреля.

Ночью под предлогом того, что здание заминировано, депутатов вывел ОМОН и Служба безопасности. Утром они утверждали, что их эвакуация сопровождалась избиениями (следствие зафиксировало телесные повреждения).

Как вспоминал Мечислав Гриб (председатель Верховного Совета на тот момент), Лукашенко утверждал, что депутаты распивали алкоголь и веселились в компании приглашённых женщин. По словам политика, президент обещал показать плёнку, на которой были запечатлены все эти события. В итоге она так публично и не демонстрировалась.

Раздавали бесплатно пиво и боролись за его качество

В 1993 году в Беларуси была создана Партия любителей пива. Просуществовала она до осени 1997 года и была закрыта решением Министерства юстиции Беларуси.

Количество друзей партии в 1995 году составляло около 2500 человек, среди которых был музыкант Лявон Вольский, журналист Северин Кветковский и художник Михаил Амнепадистов. Последний придумал логотип партии, принятый единогласно — это изображение ежика с бокалом пива в одной лапе и бело-красно-белым флагом во второй.

15 февраля 1994 года активисты партии любителей пива бесплатно раздавали на площади Независимости в Минске пиво и сосиски. Такой ход притянул к себе внимание людей. После акции к середине марта рейтинг партии составил 6%. Не обошлось без жертв: по дороге с акции активистов партии арестовали на двое суток и составили протокол о нарушении правил продажи 100 килограммов сосисок.

По уставу главной целью партии любителей пива была борьба за чистоту и качество отечественного пива, государственную независимость и нейтралитет Беларуси.

В 2017 году создатель партии любителей пива Андрей Ромашевский баллотировался в чешский парламент от пиратской партии.

Раскол БНФ и обвинение в агентурной деятельности

На парламентских выборах 1995 года БНФ не завоевала ни одного мандата. После такого провала часть руководства партии подала в отставку, в том числе Винцук Вячорко — руководитель политической комиссии БНФ.

В 1999 году внутри партии произошел раскол и это привело к появлению двух новых организаций — Партии БНФ (во главе с Винцуком Вечерко) и Консервативно-христианской партии БНФ (во главе с Зеноном Позняком, который в то время уже находился за границей).

После раскола партии по-разному проводили свою политику. БНФ с Вечорко начал сотрудничать с другими организациями: например, работал в команде Александра Милинкевича на выборах 2006 года. КХП-БНФ Зенона Позняка выступала за бойкот всех выборов, а сам политик нередко обвинял коллег в агентурной деятельности. Например, Анатолия Лебедько, Николая Статкевича и Андрея Дмитриева.

Провластная партия призывала легализовать бчб-флаг и «Погоню»

В 2017 году Либерально-демократическая партия во главе с Олегом Гайдукевичем призвала придать бело-красно-белому флагу и гербу «Погоня» статус историко-культурных ценностей.

Соответствующее заявление появилось на сайте ЛДП. В тексте говорилось, что придание бело-красно-белого флагу и гербу «Погоня» статуса историко-культурных ценностей «станет реальным шагом для еще большего единения граждан нашей страны и понимания того, что наша история не может быть хорошей или плохой».

Сегодня герб «Погоня» является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси и одновременно причиной для задержаний по политическим мотивам.