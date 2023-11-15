Тайные встречи, шифры и планирование терактов. Как оршанских школьников хотели осудить за антисоветскую агитацию, но что‑то пошло не так

Текст подготовлен по материалам общественной инициативы «Кобыляки».

Собирались покупать оружие и вербовать новых членов. «Три плюс Икс»

В январе 1939 года НКВД отчиталось о раскрытии в Орше антисоветской молодежной организации «Три плюс Икс». Ее руководителем назвали 20-летнего украинца, сына бывшего офицера царской армии Александра Олейникова.

НКВД утверждало, что у «Три плюс Икс» была программа и устав, а боролись они против советской власти, собирались покупать оружие и вербовать новых членов «из морально разложившейся части молодежи и детей репрессированных».

Кроме Александра Олейникова в организации было еще 14 человек, в том числе три беларуса, три еврея и немка — возрастом от 16 до 19 лет. По делу проходил еще один Александр Олейников, постарше — ему в тот момент было 43 года (и, судя по всему, его не задерживали). О родстве Олейниковых в материале «Кобыляк» ничего не говорится.

Для коммуникации подростки использовали шифр, который предложила 16-летняя еврейка Хая-Сара Беккер. Все арестованные на допросах подтвердили свое участие в организации.

Задержанных участников «Три плюс икс» обвинили в антисоветской агитации, борьбе против рабочего класса и подготовке к «нелегальному переходу за границу». В августе 1939 года их дело в закрытом режиме рассмотрел Витебский областной суд.

В обвинительном заключении значилось, что «Три плюс икс» появилась в 1937 году» на основе систематических бесед между участниками организации». Обвиняемые проводили нелегальные собрания, выработали устав и программу, а для конспирации разработали шифр.

В основу обвинительного заключения легли документы организации, протоколы собраний и показания обвиняемых. И суд решил, что таких доказательств недостаточно.

«Начитались литературы и попали под влияние». Выводы следствия не обоснованы

«Всестороння глубокая объективная проверка выводов обвинения о самой сущности организации «Три плюс Икс» <﻿…﻿> дают суду основания признать, что выводы следствия об организации «Три плюс икс» как об антисоветской подпольной с задачами борьбы с Советской властью, совершения терактов, <﻿…﻿> что организация возникла на основе общности контрреволюционных взглядов участников организации — являются необоснованными, для этого в деле нет никаких фактических данных и доказательств».

Суд посчитал, что подростки были «втянуты» в «Три плюс икс» Александром Олейниковым, «не отдавали себе отчета в сущности организации», не разбираются в программах и уставах. Подсудимые, как посчитал суд, попали в движение, «начитавшись фантастической литературы и попав под влияние морально разложившегося» Олейникова.

Подростки собирались перейти границу, но сделать это хотели для того, что бы «грабить банкиров, делить награбленное с бедным населением» и «освободить из фашистских застенок Эрнста Тельмана».

20-летнего Александра Олейникова приговорили к 5 годам лагерей за «контрреволюционный саботаж».

Семерых человек — Владимира Страда, Исаака Кузнецова, Хаю-Сару Беккер, Владимира Закржевского, Нохима Фукса, Марию Везер и Александра Заблоцкого освободили прямо в зале суда. О судьбе 43-летнего Александра Олейникова неизвестно.

Агенты и провокация НКВД

В августе Министерство юстиций под грифом «совершенно секретно» переслало первому секретарю ЦК КП БССР Пантелеймону Пономаренко отчет о проделанной работе. В нем сообщалось, что следователь НКВД Юрий Механик приписал к копии программы «Три плюс Икс» слово «антисоветской», которого не было в оригинале.

Из той же записки следовало, что один из фигурантов дела Кузнецов сообщил Оршанскому НКВД об организации «Три плюс Икс» и, оставаясь ее членом, выполнял задания «по активизации деятельности». С НКВД сотрудничала и девушка, придумавшая шифр для подростков, 16-летняя Хая-Сара Беккер.

Как пишут «Кобыляки», чекистов, устраивавших провокации подросткам, «секретно» осудили. Их судьба неизвестна. Сержант Юрий Механик при этом пережил войну и в 1943 году стал подполковником.

«Союз угнетенных крестьян» и лидер-семиклассник

Спустя несколько месяцев после задержаний участников «Три плюс Икс», в мае 1939, НКВД по Полесской области отчиталось о раскрытии 22 участников еще одной молодежной организации — «Союза угнетенных крестьян». Самым старшим фигурантам этого дела было по 18 лет, а руководителем назвали ученика 7 класса Ивана Федорова.

Подростки напечатали 140 листовок, их изъяли при обыске. В Лоевской средней школе силовики нашли агитки с «антисоветской символикой и фашистскими свастиками». Когда деньги на листовки закончились, подростки решили ограбить среднюю школу и на полученные деньги купить все необходимое для печати.

Подростки из «Союза угнетенных крестьян» для конспирации разбивались на территориальные группы, 1-2 участника которых поддерживали связь с руководителями. Нелегальные собрания проводили в квартирах участников и в лесу. «Красный и белый цвет должен был обозначать символ объединения красной и белой армии», — считало НКВД.

У организации были три основные задачи, которые сводились к свержению советской власти. В случае нападения на СССР «капиталистических стран», подростки хотели помочь им «поднятием бунта в тылу Красной армии».

Силовикам удалось задержать двух человек — 17-летнего Владимира Якименко, отца которого репрессировали в 1938 году, и 16-летнего Михаила Плюща. О судьбе остальных участников, как и об итогах этого дела, неизвестно.