Фабрика уехала, эльфы остались. Беларусы создали ботоферму, чтобы комментировать политические новости

Беларуские эльфы на деньги Free Russia Foundation

О том, что существует российская «фабрика эльфов», было известно с октября 2022 года. Это группа людей, которая писала антивоенные и антипутинские комментарии за деньги, используя чужие аккаунты в соцсетях. Этой осенью издание «СВТВ» опубликовало рабочие документы, слитые из офиса фабрики в Вильнюсе. В материале утверждалось, что аналогично российской, существует беларуское подразделение «фабрики», и там работает 50 человек.

Про беларуский отдел «Медиазоне» рассказал сотрудник российской фабрики эльфов, попросивший об анонимности. По его словам, сотрудников набирали из беларуских активистов. У них был свой менеджер, софт и другой список каналов и пабликов, по которым они работали. Документы с шаблонами ответов также были отдельными. Фабрика просуществовала 3-4 месяца, после чего руководство больше «не захотело тратить деньги» на нее.

Российская фабрика комментаторов (эльфов) — проект организации Free Russia Foundation. Ее директор стратегических коммуникаций Егор Куроптев подтвердил «Медиазоне» существование беларуской ботофермы: команда из 10 человек начала работать в конце весны 2022 года и просуществовала около 3 месяцев.

«Мы не можем, как россияне, никак пытаться общаться или переубеждать, или доносить голоса гражданам Беларуси, поэтому это делали граждане Беларуси и беларуская команда», — говорит Куроптев.

Как связан фонд Free Russia и беларусы По словам Куроптева, до начала полномасштабной войны фонд помогал, в том числе, беларуским активистам. Занимался немедленной гуманитарной помощью — помогал с эвакуацией, искал шелтеры и стипендии.

Как работали комментаторы

Беларуские координаторы собрали команду, которая включала только «хорошо знакомых активистов», которые сами «давно занимаются контрпропагандой». Фонд ее «всячески поддерживал».

«Эльфы» ставили задачу быть «антивоенным и антилукашенковским голосом» в комментариях. Куроптев объясняет это опасностью для реальных людей быть наказанным за лайк или подписку на экстремистские каналы и аккаунты.

Команда получала гонорары за рабочие смены — «все равно что стипендии за активистскую работу». Комментировали сообщения в «оппозиционных» пабликах, которые были связаны с войной, пропагандой, политикой и социалкой.

Через несколько месяцев поддержка от Free Russia прекратилась, так как «главный фокус был на Россию» и «против Кремля и войны».

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Фонд продолжил работать с разными, в том числе украинскими командами, но по российским темам.

Чем занимались активисты, работавшие в беларуской команде, он тоже не знает. Он не думает, что остался какой-то архив их деятельности.

«Если цель — диалог, то ее не достигнуть с помощью фейковых аккаунтов и троллей»

Один из беларуских экспертов, который пожелал остаться анонимным, рассказал «Медиазоне», что осенью 2022 года ему показывали отчет о деятельности беларуской ботофермы. Он не может утверждать, что речь идет о ботоферме, которая была связана с Free Russia Foundation.

По его словам, это был «проект со стороны», который не был связан «с большинством тусовок». Работали и руководили там беларусы.

Он был «впечатлен тем, что кто-то взялся за эту тему и смог ее реализовать». В отчетах был анализ нарративов госсми, оценка вовлекакоемой аудитории и ее типология, доля «вражеских ботов». Ему запомнилось, что количество пророссийских или провластных ботов в комментариях, судя по отчету, было больше, чем реальных пользователей с такой позицией.

«Эльфийские» аккаунты не писали посты, а участвовали в дискуссии в комментариях. Активнее всего аудитория реагировала на социальные темы: про школьное образование, растраты чиновников, коммунальные услуги и налоги.

Работает ли проект «фабрики» сейчас, эксперт не знает.

«Эффективность можно оценивать с точки зрения цели. Если цель — диалог, то такую цель не достигнуть с помощью фейковых аккаунтов и троллей», — считает медианалитик Павлюк Быковский. По его мнению, таким образом можно достичь другого — разрушить диалог.

Быковский утверждает, что сталкивался с группами активистов, которые ведут «партизанскую борьбу» таким образом.

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