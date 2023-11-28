Как безопасно узнавать новости в Беларуси: читать «экстремистов» без подписки и везде чистить историю

Если вы не поймете что-то из нашего гайда, не найдете как удалить и почистить, попросите помощи у человека, которому доверяете. Всегда лучше перестраховаться.

Как обезопасить свой телеграм. Никаких подписок, лайков и комментариев

Если вы находитесь в Беларуси и хотите читать в телеграме «экстремистские» каналы, на них необязательно (и нежелательно) подписываться. Читать можно без подписки — через поиск.

Например, чтобы без подписки читать в телеграме «Медиазону», нажмите на строку поиска в верхней части экрана и введите «Медиазона» или «Медиазона Беларусь». Когда вы прочитали все новости, не забывайте очистить историю поиска. Для этого нажмите на строку поиска вверху экрана, а затем «очистить» (или clear).

Не читайте «экстремистские» ресурсы на работе и в публичных местах. На компьютере нужно чистить папку Telegram desktop, где хранятся загруженные медиафайлы. На разных компьютерах она может находиться в разных местах. Начать поиск такой папки на Windows можно с «Мой компьютер», папки «Загрузки». На macOS — файлового менеджера Finder.

Если вы находитесь в Беларуси или периодически ездите туда, не оставляйте реакции на постах в чатах и каналах, не пишите комментарии под признанными «экстремистскими» ресурсами, не пересылайте посты в публичные чаты (а в личных и закрытых чатах — удаляйте, когда собеседники прочитают).

Вот еще несколько советов, которые сделают ваш телеграм безопаснее:

В диалогах и чатах можно поставить автоудаление сообщений, чтобы в случае задержания в ваших переписках не нашли «экстремистских ссылок» (или вместо этого удалять небезопасные сообщения у себя и собеседника вручную). За «распространение экстремистских материалов» вы можете получить 15 суток ареста.

Не забывайте периодически чистить кэш. Если он не очищен, силовики могут открыть папку с кэшем и увидеть фото и видео с каналов, которые читал пользователь. Для очистки зайдите в настройки, нажмите «Данные и хранилище» — «Использование хранилища» и «Очистить весь кэш».

Установите в настройках двухфакторную аутентификацию — это длинный пароль на случай, если ваш телеграм захотят взломать. Пароль надо запомнить — его нужно будет вводить, если решите залогинить свой телеграм на новом телефоне или компьютере. Каждый раз при открытии телеграма его вводить не нужно.



На этот случай есть еще один пароль. Он называется облачный пароль или код-пароль. Вводить его нужно каждый раз, когда открываете телеграм на своем телефоне — это защита от нежелательных читателей, которые могут взять ваш телефон.

Кроме того, проверьте другие свои соцсети — «Вконтакте», инстаграм, тикток, «Одноклассники», фейсбук — на предмет подписок и репостов «экстремистских каналов». Если найдете — удаляйте.

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Используйте в браузере и на ютубе режим «Инкогнито»

При переходах по ссылкам в браузере включайте режим «инкогнито». В Google Chrome с телефона достаточно нажать на три точки в правом углу и открыть новую вкладку в режиме инкогнито. В мобильном приложении Safari зайдите во вкладки (кнопка в нижнем правом углу), нажмите кнопку в виде списка (она может называться «группа вкладок»), выберите «Частный доступ» и нажмите «Готово». В режиме «инкогнито» не сохраняется история и кэш браузера — ничего чистить не надо.

В браузере Opera нажмите на логотип в левом верхнем углу и выберите «Новое приватное окно». В Firefox для активации режима «инкогнито» нажмите три точки в верхнем правом углу и кликните «Приватный».

Если вы используете обычный режим, то обязательно чистите историю и кэш браузера.

Режим «инкогнито» также существуют и в ютубе. При работе этого режима история поиска и просмотров не сохраняется, а подборки и рекомендации составляются без учета ваших подписок и просмотренных ранее видео.

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Включить режим «инкогнито» можно только в приложении ютуба на телефоне. Для этого нажмите на свою учетную запись вверху и включите режим «инкогнито» в настройках. Если вы просматриваете ролики в обычном режиме, не забывайте очищать историю поиска, лайки и подписки:

Нажмите на значок своего профиля в Gоogle;

Нажмите на «Управление аккаунтом Google — Данные и конфиденциальность — История поиска и просмотра YouTube»;

Удалите все. Тут же можете поставить автоматическое удаление (минимальное время — 3 месяца);

Далее кликните раздел «Взаимодействия» и удалите лайки (вручную, да), подписки и комментарии.

Еще один способ удалить историю просмотров на ютубе:

На компьютере зайдите в свой аккаунт и нажмите на вкладку «История»;

Откроется список просмотренных вами видео — из него можно удалить каждое видео (наведите мышку на него и нажмите крестик).

Можно очистить всю историю за один раз или выбрать «Не сохранять историю просмотра».

Историю можно удалить и в приложении ютуба на телефоне. Откройте приложение, перейдите в свой профиль, напротив «История» нажмите «Посмотреть все». Затем, нажимая на три точки возле видео, удалите его.

Используйте VPN

Включайте его всегда. При выборе сервиса обратите внимание на страну его происхождения: компания должна быть из демократической страны. Если вам нужен VPN исключительно для чтения новостей, то вы можете выбрать бесплатный тариф в следующих сервисах: ProtonVPN, Windscribe, Hide.me, HotspotShield, Tunnel Bear.

Из платных VPN сервисов можете использовать Nord VPN, Express VPN, Vypr VPN.