Как безопасно узнавать новости в Беларуси: читать «экстремистов» без подписки и везде чистить историю

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона
Читать новости в Беларуси давно стало небезопасно — большинство медиа признаны «экстремистскими материалами», за распространение которых можно получить 15 суток. И хотя чтение подпиской не является, невозможно угадать, что будет, если в вашем телефоне найдут какие-то следы «экстремистских» СМИ. Поэтому мы написали этот текст — о том, как вам читать честные новости безопаснее.
Если вы не поймете что-то из нашего гайда, не найдете как удалить и почистить, попросите помощи у человека, которому доверяете. Всегда лучше перестраховаться.
Если вы находитесь в Беларуси и хотите читать в телеграме «экстремистские» каналы, на них необязательно (и нежелательно) подписываться. Читать можно без подписки — через поиск.
Например, чтобы без подписки читать в телеграме «Медиазону», нажмите на строку поиска в верхней части экрана и введите «Медиазона» или «Медиазона Беларусь». Когда вы прочитали все новости, не забывайте очистить историю поиска. Для этого нажмите на строку поиска вверху экрана, а затем «очистить» (или clear).
Не читайте «экстремистские» ресурсы на работе и в публичных местах. На компьютере нужно чистить папку Telegram desktop, где хранятся загруженные медиафайлы. На разных компьютерах она может находиться в разных местах. Начать поиск такой папки на Windows можно с «Мой компьютер», папки «Загрузки». На macOS — файлового менеджера Finder.
Если вы находитесь в Беларуси или периодически ездите туда, не оставляйте реакции на постах в чатах и каналах, не пишите комментарии под признанными «экстремистскими» ресурсами, не пересылайте посты в публичные чаты (а в личных и закрытых чатах — удаляйте, когда собеседники прочитают).
Вот еще несколько советов, которые сделают ваш телеграм безопаснее:
Кроме того, проверьте другие свои соцсети — «Вконтакте», инстаграм, тикток, «Одноклассники», фейсбук — на предмет подписок и репостов «экстремистских каналов». Если найдете — удаляйте.
При переходах по ссылкам в браузере включайте режим «инкогнито». В Google Chrome с телефона достаточно нажать на три точки в правом углу и открыть новую вкладку в режиме инкогнито. В мобильном приложении Safari зайдите во вкладки (кнопка в нижнем правом углу), нажмите кнопку в виде списка (она может называться «группа вкладок»), выберите «Частный доступ» и нажмите «Готово». В режиме «инкогнито» не сохраняется история и кэш браузера — ничего чистить не надо.
В браузере Opera нажмите на логотип в левом верхнем углу и выберите «Новое приватное окно». В Firefox для активации режима «инкогнито» нажмите три точки в верхнем правом углу и кликните «Приватный».
Если вы используете обычный режим, то обязательно чистите историю и кэш браузера.
Режим «инкогнито» также существуют и в ютубе. При работе этого режима история поиска и просмотров не сохраняется, а подборки и рекомендации составляются без учета ваших подписок и просмотренных ранее видео.
Включить режим «инкогнито» можно только в приложении ютуба на телефоне. Для этого нажмите на свою учетную запись вверху и включите режим «инкогнито» в настройках. Если вы просматриваете ролики в обычном режиме, не забывайте очищать историю поиска, лайки и подписки:
Еще один способ удалить историю просмотров на ютубе:
Включайте его всегда. При выборе сервиса обратите внимание на страну его происхождения: компания должна быть из демократической страны. Если вам нужен VPN исключительно для чтения новостей, то вы можете выбрать бесплатный тариф в следующих сервисах: ProtonVPN, Windscribe, Hide.me, HotspotShield, Tunnel Bear.
Из платных VPN сервисов можете использовать Nord VPN, Express VPN, Vypr VPN.