Разведка Генштаба РБ против Польши. В Познани беларусов судят за шпионаж — узнали об одном из них

В начале марта 2022 задержанные приехали из Беларуси в Познань работать водителями в филиале литовской транспортной компании.

Их задержали уже в апреле — тогда беларусы еще проходили обучение, чтобы получить сертификат для работы в транспортной фирме ЕС, и не успели выехать в первый рейс.

«В офис пришли или полицейские, или военная разведка — мы так и не поняли — и назвали фамилии водителей, чьи личные дела их интересуют. У сотрудников, кто с ними [задержанными] общался, полиция забрала служебные телефоны», — рассказал «Медиазоне» один из сотрудников компании.

Задерживали беларусов в хостеле, который сняла для них компания.

Родился в Украине, служил в Бресте

В пресс-релизах польских ведомств имена предполагаемых шпионов не писали; не назвали их и в пресс-службе суда в Познани, куда с такой просьбой обратился наш корреспондент. Известны только имена беларусов и первые буквы фамилий — Андрей Р. и Дмитрий М.

По словам источника «Медиазоны», пожелавшего остаться анонимным, один из задержанных — 49-летний бывший военный Андрей Рачкевич. Факты его биографии совпадают с теми, которые указаны в пресс-релизе. Он родился в украинском городе Нововолынск. Точно неизвестно, когда Рачкевич переехал в Беларусь. По данным «Киберпартизан», в 2000 году он уже был прописан в Малорите, а после переехал в Брест.

Андрей Рачкевич служил в воинской части 14853 в Бресте, но когда устроился туда и уволился — точно неизвестно. По информации «Киберпартизан», он числился в этой части с 2007. В базах, которые есть в распоряжении BELPOL, указано, что Рачкевич оставался на службе до конца 2021 года. Но он мог уволиться и раньше: в организации говорят, что работники, заполняющие эту базу, не отслеживают службу в Вооруженных силах постоянно. Кроме того, по утверждению источника «Медиазоны», в документах Рачкевич указывал, что с июля 2022 работал водителем в ОАО «Брестское мороженное». Судя по всему, это опечатка, и речь идет про июль 2021 года.

Польская прокуратура передала в суд дело против двоих беларусов, обвиняемых в шпионаже

Жена Рачкевича работала в той же воинской части в Бресте. В семье трое детей.

О втором задержанном известно только по пресс-релизу. Это 56-летний Дмитрий М., по профессии музыкант, есть ребенок.

Собирали информацию о польской армии

Судить беларусов начали более чем через год — 19 октября 2023 года дело против них начал рассматривать суд в Познани. После оглашения обвинения процесс закрыли. По версии прокуратуры, Андрей и Дмитрий приехали в Польшу работать водителями, но на самом деле — шпионить в пользу беларуской разведки. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура утверждает, что шпионская деятельность беларусов была направлена на воинские части и гражданские объекты в западной части Польши. В их задачи входил сбор информации о Вооруженных силах Польши и оборонных объектах страны.

— В период с 6 марта по 4 апреля 2022 в Познани, действуя сообща и согласованно, приняли участие в деятельности внешней разведки Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, направленной против Республики Польша, путем разведки военных и гражданских объектов, имеющих решающее значение для обороны Республики Польша, — цитирует прокурора издание Wpoznaniu.

Это не единственное дело о шпионаже, которое расследует против беларусов польская сторона. В марте 2023 года в Польше задержали трех беларусов, получавших задания «из Москвы». Дело уже передано в суд, судить будут четверых: еще одного беларуса задержали в августе. Еще одного беларуса, подозреваемого в шпионаже, задержали в Люблине. Есть дело против беларуса и россиянина, которые «участвовали в деятельности российской военной разведки».