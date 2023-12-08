«Мы работаем легально». Что будет с сервисом «письмо.бел» после задержания сотрудников? У кого база отправителей? Узнали подробности

Задержание — за протесты

Сегодня близкий к силовикам телеграм-канал опубликовал видео задержания двух молодых людей. Авторы канала утверждают, что это «организаторы» сервиса «письмо.бел».

По информации правозащитного центра «Вясна», задержанных зовут Игорь Углик и Александр Лыкшин. На момент публикации стало известно, что Утлик вышел на свободу, а вместе с Александрой Лыкшиным был задержан его брат Владимир.

Лыкшин представляется учредителем компании «РегионыБай Групп» и говорит, что «принимал участие в массовых беспорядках».

Источник «Медиазоны» рассказал, что задержали парней не сегодня и они до сих пор не на свободе. Скорее всего, задержание не связано с работой сервиса, а произошло из-за участия в протестах. По информации правозащитников, задержанные находятся в СИЗО на Володарке.

Сервис, который делает жизнь заключенных ярче

«письмо.бел» — это платный сервис удаленной отправки писем и открыток по Беларуси. Им пользовались, чтобы писать письма политзаключенным и отправлять им фото.

Бывший главный редактор «Нашай Нівы» и политзаключенный Егор Мартинович у себя на странице в фейсбуке написал, что письма с этого сервиса доходили до заключенных лучше всего.

— Стваральнікі письмо.бел — незаўважныя геніі, якія рабілі жыццё палітвязняў ярчэйшым. А заадно і іншых асуджаных таксама. Бо цяпер рэальна амаль у кожнага чалавека ў калоніі на руках папка з сотнямі здымкаў родных і сяброў, раней такога не было. Я так і прасіў людзей: дасылайце праз письмо.бел свае здымкі, фоткі з падарожжаў. Імітацыя стужкі інстаграма) І яно рэальна працавала! Калі я бачыў іх фірмовы канверт, настрой паляпшаўся ў разы.

Что с базой отправителей писем

Силовики на видео утверждают, что у них оказалась «база с заказами, платежным данными, текстами и реквизитами отправителей». На милицейском видео показан файл с заголовком «Список отправителей писем». В них указаны ячейки с фотографиями и контактными данными заключенных. Все сведения в них размыты.

Как утверждает собеседник «Медиазоны», письма и так проходят цензуру в местах заключения, в них обязательно указаны реальные даты отправителя и чего-то «странного или незаконного» в этой деятельности нет — сервис легально работает с 2018 года: «Так что никакого секрета в базах не было».

Будет ли сервис работать дальше?

Ни банковские счета, ни имущество «письмо.бел» не арестовано. К легальности работы сервиса у силовиков не было вопросов. Сервис продолжает работу.