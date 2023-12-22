Ядерное оружие, ЧВК под Осиповичами и 150 новых «террористов». Как в Беларуси прошел «Год мира и созидания»

Иллюстрация: Соня Владимирова / Медиазона
2023 год беларуские власти объявили Годом мира и созидания. За этот год в стране создали много нового: отряды ополчения и борьбы с диверсантами, базы для российских наемников, площадки для хранения российских ядерных ракет. В Год мира появился закон о казни чиновников за госизмену, а беларусов продолжили преследовать арестами и судами за репосты и надписи «Нет войне». «Медиазона» вспоминает самые «мирные» и «созидательные» новости.
О планах по размещению российского тактического оружия в марте заявил Владимир Путин. Россия к тому моменту помогла Беларуси переоборудовать 10 типов самолетов под применение тактического оружия, передала комплексы «Искандер». В июне большая часть ядерного оружия уже была в Беларуси, по крайней мере, так об этом говорил Лукашенко. По его словам, охраной «ядерки» в Беларуси занимаются россияне и беларусы, обслуживают оружие российские специалисты.
Владелец «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин в июне 2023 года обвинил министерство обороны России в ракетном ударе по лагерям наемников ЧВК. После этого колонна «вагнеровцев» двинулась в сторону Москвы через Ростов (заняв там военные объекты), Воронежскую, Липецкую области. Через сутки после этого состоялись переговоры Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Пригожин согласился «остановить движение вооруженных лиц» по России. По условиям договоренностей бойцы ЧВК вместе с Пригожиным направились в Беларусь.
Это привело к тому, что в деревне Цель под Осиповичами был оборудован лагерь для наемников, минобороны Беларуси регулярно отчитывалось о совместных занятиях беларуских солдат и наемников. В августе было известно о семи тысячах «вагнеровцев» в Беларуси.
Александр Лукашенко гарантировал Пригожину и его наемникам «полную безопасность».
23 августа бизнес-джет Пригожина разбился над Тюменью, сам Евгений Пригожин погиб, а вместе с ним и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Официальная причина крушения самолета до сих пор не озвучена.
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совбеза организации, что в Беларусь были вывезены более трех тысяч украинских детей с оккупированных территорий. По его сведениям, детей в Беларусь вывозят якобы на оздоровление, при этом они «подвергаются индоктринации и пропаганде, нацеленной на прививание ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории».
Факт вывоза детей подтверждал и глава Беларуского красного креста Дмитрий Шевцов. А по словам пресс-секретаря беларуского МИД Анатолия Глаза, украинских детей привозят в Беларусь еще с 2016 года.
К вывозу украинских детей причастен и паралимпиец Алексей Талай, известно также, что программа по вывозу детей финансируется несколькими спонсорами, среди которых предприятие «Беларуськалий».
Европарламент призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко. Его вместе с Владимиром Путиным и Марией Львовой-Беловой признали виновным в преступлениях против человечности в Украине.
В тексте резолюции, подписанной Европарламентом, упоминались также фальсификация выборов в Беларуси 2020 года, аресты Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, наличие в стране более 1 500 политических заключенных, смерти осужденных — в том числе Витольда Ашурка, Дмитрия Дудойца, Александра Вихора, Николая Климовича и Дмитрия Сорокина.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала депортацию украинцев в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко — его соучастником.
Жителя Новополоцка осудили на 13 суток за слова «Жыве Беларусь» и призыв не идти на войну в фейсбуке, написанный от имени украинцев. Еще один новополочанин был арестован на 15 суток за расклейку листовок с изображением Владимира Путина и антивоенным текстом. 15 суток за поздравление Украины с Днем независимости получил житель Вилейки.
Житель Минска провел 12 суток в изоляторе из-за «провокационных лозунгов» в поддержку Украины. Что именно он выкрикивал — неизвестно, в постановлении суда сказано, что он таким образом «выражал публичное несогласие» с тем, что беларуские власти поддерживают Россию в войне.
В Верхнедвинске 81-летнего краеведа, пережившего концлагерь, оштрафовали на 740 рублей из-за «экстремистской» публикации в фейсбуке.
Пенсионерку из Бреста осудили на год домашней химии за надписи на автобусной остановке. Она написала «Жыве Беларусь» и «Нет войне». Ее признали виновной в осквернении сооружений.
«Союз матерей Беларуси», созданный 24 февраля 2022 года и выступающий против войны, признали «экстремистским формированием». На сайте инициативы указано, что ее члены создали чаты в социальных сетях и мессенджерах, раздавали антивоенные листовки, составляли петиции, собирали подписи, «звонили тысячам жен и матерей военных в Беларуси, чтобы предупредить их о надвигающейся беде».
В Год мира и созидания КГБ продолжил добавлять в официальный перечень новых «террористов». С января 2023 года его пополнили 157 беларусов и один украинец (в него также вошли по одному гражданину Конго, Гаити, Сомали, Пакистана и двое граждан Афганистана).
В террористы беларуские власти записали, например, Эдуарда Бабарико, правозащитницу Насту Лойко, эксперток Татьяну Кузину и Валерию Костюгову, активиста и предпринимателя Павла Белоуса, волонтерку Марфу Рабкову.
Год мира и созидания был богат на «акты терроризма» и учения по реагированию на них.
В Мачулищах в начале года был поврежден российский разведывательный самолет ДРЛО А-50. По словам Александра Азарова, это была совместная операция объединения бывших силовиков BYPOL и СБУ. По этому делу был задержан уроженец Крыма Николай Швец и еще несколько человек, которых сейчас обвиняют по статьям о терроризме и измене государству.
Еще одного «террориста» обнаружили в Гродно. На госТВ рассказали о его намерениях совершить теракт и о том, что он был «ликвидирован». По мнению сообщества хакеров «Киберпартизаны» и BYPOL все произошедшее в Гродно — инсценировка для того, чтобы запугать беларусов перед Днем воли.
В мае на трассе М5 «Гомель-Минск» 50-летний водитель грузовика из Минска напал на колонну военной техники. Он, как было сказано в пресс-релизе СК, «произвел подрыв неустановленного устройства, самостоятельно изготовленного из пиротехнических изделий».
В сентября КГБ отчитался о задержании еще шестерых «террористов» — двух граждан Беларуси и четырех украинцев. Они, по версии госСМИ, по заданию СБУ фотографировали важные объекты и намеревались подорвать железную дорогу в Столбцовском и Толочинском районах.
Еще четверо беларусов обвиняются в измене государству и подготовке актов терроризма из-за посылок. Как сообщал канал ОНТ, некий Валерий Володин отправил в Беларусь из Киева через Италию две электроплитки, начиненные взрывчаткой. Взрывчатку в электроплитках якобы должна была использоваться для совершения теракта на 9 мая.
При этом в течение всего года КГБ регулярно проводило учения в различных городах (в основном районных центрах) по реагированию на акты терроризма. Такие проходили, например, в Могилеве, Гомеле, Кличеве, Буда-Кошелево и других городах. Учения предусматривали движение по городским улицам военной техники и ограничение проезда транспорта.
В Год мира и созидания власти в Беларуси приняли закон о народном ополчении. По задумке народное ополчение во время военного положения должно помогать силовикам. Доброволенц народного ополчения получает право применять силу и оружие, задерживать людей, досматривать жилье и транспорт.
Отбором кандидатов в народное ополчение поручено заниматься местным органам власти. При этом должно учитываться «отношение кандидата к проводимой государством политике» и уровень военной подготовки.
В марте 2023 года замминистра МВД Николай Карпенков заявил, что в Беларуси создается отряд «Беркут» — специально для борьбы с диверсантами. Новое формирование создали на базе воинской части 3214.
Такое же название носило спецподразделение украинского МВД, которое было расформировано в 2014 году. Причиной этого решения стала «полная дискредитация перед Украинским народом» из-за событий на «Евромайдане».
В марте 2023 года Александр Лукашенко подписал указ, по которому должностным лицам и военнослужащим может грозить смертная казнь за измену государству.
Уголовная ответственность за измену государству с исключительной мерой наказания распространяется на всех лиц, занимающих государственные должности и военнослужащих.
Беларуский Красный Крест исключили из Международной федерации из-за отказа снять с должности руководителя Дмитрия Шевцова. Поводом требовать его отставки стали его заявления о ядерном оружии, вывозе украинских детей с оккупированных территорий и поездки на войну — в Луганск и Донецк. Там он попал на фото с нашивкой в виде буквы «Z» на рукаве.