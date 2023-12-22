Ядерное оружие, ЧВК под Осиповичами и 150 новых «террористов». Как в Беларуси прошел «Год мира и созидания»

В Беларуси разместили российское ядерное оружие

О планах по размещению российского тактического оружия в марте заявил Владимир Путин. Россия к тому моменту помогла Беларуси переоборудовать 10 типов самолетов под применение тактического оружия, передала комплексы «Искандер». В июне большая часть ядерного оружия уже была в Беларуси, по крайней мере, так об этом говорил Лукашенко. По его словам, охраной «ядерки» в Беларуси занимаются россияне и беларусы, обслуживают оружие российские специалисты.

«ЧВК Вагнера» оказалась в деревне под Осиповичами

Владелец «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин в июне 2023 года обвинил министерство обороны России в ракетном ударе по лагерям наемников ЧВК. После этого колонна «вагнеровцев» двинулась в сторону Москвы через Ростов (заняв там военные объекты), Воронежскую, Липецкую области. Через сутки после этого состоялись переговоры Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Пригожин согласился «остановить движение вооруженных лиц» по России. По условиям договоренностей бойцы ЧВК вместе с Пригожиным направились в Беларусь.

Это привело к тому, что в деревне Цель под Осиповичами был оборудован лагерь для наемников, минобороны Беларуси регулярно отчитывалось о совместных занятиях беларуских солдат и наемников. В августе было известно о семи тысячах «вагнеровцев» в Беларуси.

Александр Лукашенко гарантировал Пригожину и его наемникам «полную безопасность».

23 августа бизнес-джет Пригожина разбился над Тюменью, сам Евгений Пригожин погиб, а вместе с ним и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Официальная причина крушения самолета до сих пор не озвучена.

В Беларусь стали вывозить детей из оккупированных украинских территорий

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совбеза организации, что в Беларусь были вывезены более трех тысяч украинских детей с оккупированных территорий. По его сведениям, детей в Беларусь вывозят якобы на оздоровление, при этом они «подвергаются индоктринации и пропаганде, нацеленной на прививание ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории».

Факт вывоза детей подтверждал и глава Беларуского красного креста Дмитрий Шевцов. А по словам пресс-секретаря беларуского МИД Анатолия Глаза, украинских детей привозят в Беларусь еще с 2016 года.

К вывозу украинских детей причастен и паралимпиец Алексей Талай, известно также, что программа по вывозу детей финансируется несколькими спонсорами, среди которых предприятие «Беларуськалий».

«Это мой народ, это мои дети». Кто с разрешения Александра Лукашенко вывозит в Беларусь детей из оккупированных городов Украины

Лукашенко признали виновным в преступлениях против человечности в Украине

Европарламент призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко. Его вместе с Владимиром Путиным и Марией Львовой-Беловой признали виновным в преступлениях против человечности в Украине.

В тексте резолюции, подписанной Европарламентом, упоминались также фальсификация выборов в Беларуси 2020 года, аресты Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, наличие в стране более 1 500 политических заключенных, смерти осужденных — в том числе Витольда Ашурка, Дмитрия Дудойца, Александра Вихора, Николая Климовича и Дмитрия Сорокина.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала депортацию украинцев в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко — его соучастником.

Беларусов задерживали и судили за антивоенную позицию

Жителя Новополоцка осудили на 13 суток за слова «Жыве Беларусь» и призыв не идти на войну в фейсбуке, написанный от имени украинцев. Еще один новополочанин был арестован на 15 суток за расклейку листовок с изображением Владимира Путина и антивоенным текстом. 15 суток за поздравление Украины с Днем независимости получил житель Вилейки.

Житель Минска провел 12 суток в изоляторе из-за «провокационных лозунгов» в поддержку Украины. Что именно он выкрикивал — неизвестно, в постановлении суда сказано, что он таким образом «выражал публичное несогласие» с тем, что беларуские власти поддерживают Россию в войне.

В Верхнедвинске 81-летнего краеведа, пережившего концлагерь, оштрафовали на 740 рублей из-за «экстремистской» публикации в фейсбуке.

Пенсионерку из Бреста осудили на год домашней химии за надписи на автобусной остановке. Она написала «Жыве Беларусь» и «Нет войне». Ее признали виновной в осквернении сооружений.

«Союз матерей Беларуси», созданный 24 февраля 2022 года и выступающий против войны, признали «экстремистским формированием». На сайте инициативы указано, что ее члены создали чаты в социальных сетях и мессенджерах, раздавали антивоенные листовки, составляли петиции, собирали подписи, «звонили тысячам жен и матерей военных в Беларуси, чтобы предупредить их о надвигающейся беде».

Список «террористов» пополнился достойными людьми

В Год мира и созидания КГБ продолжил добавлять в официальный перечень новых «террористов». С января 2023 года его пополнили 157 беларусов и один украинец (в него также вошли по одному гражданину Конго, Гаити, Сомали, Пакистана и двое граждан Афганистана).

В террористы беларуские власти записали, например, Эдуарда Бабарико, правозащитницу Насту Лойко, эксперток Татьяну Кузину и Валерию Костюгову, активиста и предпринимателя Павла Белоуса, волонтерку Марфу Рабкову.

«Теракты»

Год мира и созидания был богат на «акты терроризма» и учения по реагированию на них.

В Мачулищах в начале года был поврежден российский разведывательный самолет ДРЛО А-50. По словам Александра Азарова, это была совместная операция объединения бывших силовиков BYPOL и СБУ. По этому делу был задержан уроженец Крыма Николай Швец и еще несколько человек, которых сейчас обвиняют по статьям о терроризме и измене государству.

Еще одного «террориста» обнаружили в Гродно. На госТВ рассказали о его намерениях совершить теракт и о том, что он был «ликвидирован». По мнению сообщества хакеров «Киберпартизаны» и BYPOL все произошедшее в Гродно — инсценировка для того, чтобы запугать беларусов перед Днем воли.

В мае на трассе М5 «Гомель-Минск» 50-летний водитель грузовика из Минска напал на колонну военной техники. Он, как было сказано в пресс-релизе СК, «произвел подрыв неустановленного устройства, самостоятельно изготовленного из пиротехнических изделий».

В сентября КГБ отчитался о задержании еще шестерых «террористов» — двух граждан Беларуси и четырех украинцев. Они, по версии госСМИ, по заданию СБУ фотографировали важные объекты и намеревались подорвать железную дорогу в Столбцовском и Толочинском районах.

Еще четверо беларусов обвиняются в измене государству и подготовке актов терроризма из-за посылок. Как сообщал канал ОНТ, некий Валерий Володин отправил в Беларусь из Киева через Италию две электроплитки, начиненные взрывчаткой. Взрывчатку в электроплитках якобы должна была использоваться для совершения теракта на 9 мая.

При этом в течение всего года КГБ регулярно проводило учения в различных городах (в основном районных центрах) по реагированию на акты терроризма. Такие проходили, например, в Могилеве, Гомеле, Кличеве, Буда-Кошелево и других городах. Учения предусматривали движение по городским улицам военной техники и ограничение проезда транспорта.

Появилось народное ополчение

В Год мира и созидания власти в Беларуси приняли закон о народном ополчении. По задумке народное ополчение во время военного положения должно помогать силовикам. Доброволенц народного ополчения получает право применять силу и оружие, задерживать людей, досматривать жилье и транспорт.

Отбором кандидатов в народное ополчение поручено заниматься местным органам власти. При этом должно учитываться «отношение кандидата к проводимой государством политике» и уровень военной подготовки.

И отряд для борьбы с диверсантами

В марте 2023 года замминистра МВД Николай Карпенков заявил, что в Беларуси создается отряд «Беркут» — специально для борьбы с диверсантами. Новое формирование создали на базе воинской части 3214.

Такое же название носило спецподразделение украинского МВД, которое было расформировано в 2014 году. Причиной этого решения стала «полная дискредитация перед Украинским народом» из-за событий на «Евромайдане».

Чиновников теперь могут казнить за измену государству

В марте 2023 года Александр Лукашенко подписал указ, по которому должностным лицам и военнослужащим может грозить смертная казнь за измену государству.

Уголовная ответственность за измену государству с исключительной мерой наказания распространяется на всех лиц, занимающих государственные должности и военнослужащих.

Руководитель беларуского Красного Креста поддержал вторжение России в Украину

Беларуский Красный Крест исключили из Международной федерации из-за отказа снять с должности руководителя Дмитрия Шевцова. Поводом требовать его отставки стали его заявления о ядерном оружии, вывозе украинских детей с оккупированных территорий и поездки на войну — в Луганск и Донецк. Там он попал на фото с нашивкой в виде буквы «Z» на рукаве.